Pokud chcete maso, aniž byste jej konzumovali s pocitem, že jste nechali zabít zvíře, otevírá se vám dnes široká paleta možností. Už i napříč českými obchody seženete alternativní „hovězí“ či „vepřové“, v zahraničí pak koketují s rostlinným kuřecím nebo mořskými plody vypěstovanými v laboratoři. A díky americkému startupu Black Sheep Foods, který nově získal důležitou investici na další rozvoj, si budete moci pochutnávat i na rostlinném jehněčím a zvěřině.

Původem sanfranciská firma se již třetím rokem snaží zaplnit díru na trhu. Zatímco řada gastronomických startupů přichází s nemasnými verzemi hovězího, vepřového nebo drůbežího, prakticky nikdo se nesnaží pokrýt případnou poptávku po jehněčím. „Jehněčí je hlavní součástí jídelníčků ve Středomoří, Africe, Indii i na Blízkém východě – tyto regiony zůstávají opomenuty,“ říká pro magazín TechCrunch její šéf Sunny Kumar.

Black Sheep Foods proto ve svém výzkumném a vývojovém centru hledala způsob, jak vyrobit autenticky chutnající (a ideálně i vypadající) kus jehněčího. Ačkoliv blíže nespecifikuje své výrobní metody, uvádí, že na kousek masa používá primárně hráškový protein, slunečnicový a kokosový olej a kakaové máslo, přičemž své zastoupení má ve výsledném produktu i bramborový škrob, rýžový proteinový koncentrát, rostlinná vláknina nebo extrakt z hub.

Startup pracuje také s doplňkovými chuťovými složkami, které mají zaručit, že strávník svůj pokrm během vaření ucítí – u mnohých masových alternativ je totiž často problém, že byť mohou chutnat srovnatelně se skutečnými jídly, nemají věrohodnou vůni. „Pracujeme na chuťových sloučeninách, které lze detekovat v nose. Když lidé lovili a sbírali, používali nos. Chuť v ústech je pak naprostá samozřejmost,“ doplňuje Kumar.

Vlajkovým produktem Black Sheep Foods, které nyní získalo přes pět milionů dolarů (více než 109 milionů korun) v investicích na další rozvoj, jsou – dle očekávání – kousky jehněčího masa, které startup prezentuje například v kebabu. Jak Kumar zmiňuje, populární jsou také alternativní jehněčí koule, které mimo jiné začne v dohledné době pasažérům v prvních a byznysových třídách servírovat americká aerolinka Delta Airlines.

Jehněčí špízy, pro které netrpělo žádné zvíře Foto: Black Sheep Foods

Velkou cestu však mají tvůrci teprve před sebou. Ačkoliv už své produkty nabízí v několika restauracích v oblasti Bay Area v San Francisku, chtějí se dostat dále. Tomu by ostatně mohlo pomoci i rozšíření sortimentu o rostlinnou zvěřinu, která je v plánu. Zda však dokáže Black Sheep Foods obstát na trhu jako takovém, je otázkou.

V oblasti takzvaného nemasa se totiž vyskytuje velké množství hráčů – od izraelských startupů, které vyrábí maso na 3D tiskárnách, přes firmy zaměřující se na alternativy k tradičním jídlům (například řízkům) až po projekty, jež v laboratořích vyvíjí třeba krevety. Podle statistik serveru Statista by měl jen trh s rostlinným masem do čtyř let dosáhnout tržní hodnoty okolo 16,7 miliardy dolarů, o deset miliard více, než měl před dvěma lety.