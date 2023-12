Americký sen v Brandýse nad Labem. Vila inspirovaná zaoceánskými sídly je k mání za více než sto milionů

Uložit 0

Projíždíte lesoparkem a zastavujete u domu, který díky cihlovému obezdění připomíná sídlo na Floridě. Vejdete dovnitř, kde se před vámi rozprostře 1 500 metrů čtverečních, do nichž se vejde pět ložnic, pět koupelen a velkoryse pojatý společný prostor s galerií spojený s kuchyní a jídelnou. K tomu dvě zimní zahrady, venku dřevěný srub a garáž pro devět automobilů. Nenacházíte se přitom za oceánem, ale kousek za Prahou v Brandýse nad Labem. Původní majitel vily chtěl totiž svému sídlu vetknout charakter stavení z jeho oblíbených Spojených států.

Nemovitost, která se nachází na téměř osmnáctitisícové parcele lemované běžeckými tréninkovými okruhy, po nichž se proháněl Emil Zátopek, se dostala do nabídky pražské realitní kanceláře Quantum reality. V Brandýse nad Labem vznikla už v roce 2010 coby počin českého podnikatele. Z někdejší prvorepublikové Svobodovy vily tady vybudoval velkorysé rodinné sídlo obklopené rozlehlým parkem, ve kterém šumí listy vzrostlých stromů včetně vzácné japonské sekvoje.

Původní vila bankéře Svobody byla ve velmi špatném technickém stavu, bylo tak nutné její zbourání. Následně pod taktovkou architekta Hynka Fetterleho vznikl objekt respektující její původní charakter, který zároveň odpovídal potřebám současnosti.

Středobodem celého komplexu je hlavní budova, ve které se nachází pět ložnic a pět koupelen. Interiér navíc rozšiřují dvě prostorné zimní zahrady a terasa s letní kuchyní. Kromě toho, že je dům obklopený zelení parku, se přírodě otevírají také místnosti, které by jinak byly o výhled do ní ochuzeny – struktury stavby totiž prolamují dva vnitřní dvory.

Foto: Villa Brandýs nad Labem Vila je k mání za více než 100 milionů

„Nemovitost je komplexní, prostorově velkorysá a velmi dobře navržená. Za mě zde hrají roli dvě zásadní věci. Jednak celý koncept skvěle souzní s okolní přírodou, jednak je nemovitost pojatá jako hotelový resort. Při běžném provozu se tak nepotkávají obyvatelé domu s lidmi, kteří se starají o jeho chod. Dům má parkoviště a garáž majitele domu v hlavní části a z druhé strany je další parkovací místo pro obslužný personál, stejně tak i samostatný byt s odděleným vstupem pro hospodyni, případně správce domu,“ říká Radek Niezgoda, jenž má prodej vily na starosti.

V zimě lze využívat krytý bazén, v létě pak ten venkovní, který přímo sousedí s dřevěným srubem od finské společnosti o obytné ploše 95 metrů čtverečních. Podle Radka Niezgody jde o ideální místo pro hosty, kteří mají ve srubu naprosté soukromí. A aby byl zážitek z wellness úplný a budoucí majitelé vily nemuseli vyrážet do veřejného spa, bazén doplňuje venkovní a vnitřní vířivka, srubová sauna s odpočívárnou a vnitřní parní sauna.

Při vybavování vily se myslelo také na různorodé technologické vychytávky. Má tak zabudovaný systém chytré domácnosti, jehož prostřednictvím lze jednoduše upravit teplotu, osvětlení, klimatizaci a rolety v každé místnosti. Vytápění je tady teplovodní podlahové, poháněné tepelným čerpadlem, klimatizace má regulaci pro každou část domu a úklid usnadňuje centrální vysavač.

„V rámci nepřetržitého rozvoje a modernizace domu dochází k obměně technologií pro správu domácnosti. V exteriéru probíhá vylepšení zahrady včetně instalace automatických zavlažovacích systémů, což zaručuje optimální péči o vegetaci. Pro větší pohodlí a relaxaci zde vznikla venkovní kuchyně a luxusní venkovní vířivka. Údržba a obnova je proces, do kterého současný majitel investuje významné finanční prostředky, aby zajistil kvalitu a funkčnost,“ dodává Niezgoda.

Zajímavostí, kterou ocení především nadšenci do bezpečnosti, je pak servisní podlaží ukryté pod bazénem, které kopíruje švýcarské normy pro certifikaci atomového krytu. K tomu je vila vybavena kamerovým systémem napojeným na pult centrální ochrany v Brandýse. Takže co se bezpečnosti týče, je celý objekt maximálně střežen. To se hodí především za předpokladu, že mezi devíti automobily v garáži se nachází Porsche, Ferrari, Bentley a k tomu nějaký ten vzácný veterán.

Právě taková vozítka se totiž dají v budoucnu očekávat. Případný zájemce by totiž měl vědět, že vila spadá do kategorie s cenovkou na hranici 150 milionů korun. Přesnou cenu vzhledem k exkluzivitě nabídky sdělí Quantum reality na vyžádání. Celá brandýská nemovitost ostatně ani není vidět na žádných realitních portálech.