Ana de Armas se ukazuje v traileru jako Marilyn Monroe. Nepřístupný film chce odkrýt její nitro

Ana de Armas v traileru na šokující film o Marilyn Monroe

Filmů a dokumentů o Marilyn Monroe existuje mnoho, tento by ale měl výrazně vystoupit z řady. Režisér Blonde Andrew Dominick stojí za brilantním Zabitím Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem a vychází ze stejnojmenného románu autorky Joyce Carol Oates, který byl nominovaný na Pulitzerovu cenu. Chystaný snímek nemá být klasické životopisné drama, místo toho představí do velké míry fikcionalizovaný příběh, který zkoumá nitro ikonické modelky a herečky. Zaměří se přitom na výrazné rozdíly mezi jejím veřejným a soukromým životem.

„Andrew Dominick chtěl, aby si svět prožil, jaké to opravdu je, když jste nejen Marilyn, ale také Norma Jeane. Přišlo mi to jako to nejodvážnější, nejupřímnější a nejfeminističtější pojetí jejího příběhu, jaké jsem kdy viděla,“ řekla de Armas serveru Netflix Queue. Režisér zároveň už v minulosti poznamenal, že Blonde je náročný film a v nějakém ohledu nejspíš každého urazí.

Film v souvislosti s tím provází komentáře o jeho přístupnosti, která ve Spojených státech dosahuje nejvyššího hodnocení NC-17, což naznačuje velice sexuálně explicitní scény. Proto bývá také označován za kontroverzní či šokující. Režisérovi ale podle jeho vlastních slov šlo především o vytvoření komplexního díla zkoumajícího vliv Hollywoodu na člověka nebo ženskou sexualitu. Zabývá se ale i celoživotními dopady traumat z dětství. Blonde prý vznikal s láskou, avšak zároveň je plný zuřivosti.

„Často se ocitám v situacích, kdy mě lidé považují za provokativního, to ale nikdy není mým cílem. Jen se snažím vyjádřit tak jasně, jak to jen jde. Mojí ambicí je, abyste se do Marilyn zamilovali,“ řekl Dominick pro Netflix Queue. Film Blonde bude dostupný na Netflixu od 23. září.

Co ukazují trailery

Westworld

Je to vlastně úplně jednoduché – lidé dosud vládli strojům, ve čtvrté řadě sci-fi Westworld se pokusí stroje ovládnout lidstvo. Tvůrci seriálu do toho ale opět zaplétají zkoumání povahy reality, svobody vůle, rozdílů mezi organickým a syntetickým životem… a když na pozadí velkolepých záběrů zkázy hrají Nine Inch Nails, je snadné se na konec června těšit.

Arvéd

Pokud by v traileru nebyly známé české tváře a nemluvilo by se v něm česky, asi málokoho by napadlo, že Arvéd vznikl u nás. To je sice poněkud zvláštní chvála, nový film o podivné a kontroverzní postavě tuzemských dějin Jiřím Arvédovi Smíchovském ale z ukázky jednoduše působí jako zneklidňující artové drama evropského formátu. Někteří si možná vzpomenou i na Spalovače mrtvol.

Tulsa King

Sylvester Stallone je známý prakticky jen z filmů, v pozdní části své kariéry se ale v hlavní roli vydá i na obrazovky. Uvidíme ho zde jako Dwighta Manfrediho, mafiánského kápa, který se po 25 letech ve vězení ocitne v malém městě a bez větší zodpovědnosti. Rozhodne se, že prakticky od nuly vybuduje nové kriminální impérium.

Co hýbe světem filmu a televize

Netflix chystá skutečnou Hru na oliheň

Ne, neúspěšní soutěžící v ní nebudou brutálně umírat, vzhledem k antiutopickému ladění korejského seriálu je ale rozhodnutí ho jakkoli napodobit poněkud zvláštní. Ale co se dá dělat, Netflix buduje franšízu. Ze Hry na oliheň, jejíž druhá řada je nyní oficiálně potvrzená, se tak stane soutěžní reality show, v níž se 456 hráčů z celého světa utká o v přepočtu asi 108 milionů korun. Hlásit se mohou i Češi. Více zde.

Druhý Joker má být muzikál

Minulý týden se oficiálně potvrdilo, že pokračování Jokera vznikne. Jeho pracovní název má podtitul Joker: Folie à Deux odkazující ke sdílené psychóze. K tomu se teď připojilo pár dalších informací, jako že se v novém filmu objeví antihrdinova milenka Harley Quinn. Ztvárnit by ji mohla zpěvačka a na Oscara nominovaná herečka Lady Gaga. Podle serveru The Hollywood Reporter, který s informací přišel, prý má druhý Joker být navíc muzikál.

Stranger Things míří na vrchol

Stranger Things fungují, protože nám umožňují růst spolu s postavami a s nostalgií se ponořit do jednoduššího světa plného atrakcí. Díky tomu ani po dlouhé pauze neztratily pozornost diváků. Ti teď seriál opět posílají k vrcholu popularity na Netflixu. Více zde.

Taika Waititi se chystá revitalizovat Star Wars

Když se díváme na film nebo seriál odehrávající se v univerzu Star Wars, vždy poměrně dobře víme, co očekávat. Jistě – totéž platí pro velkou část franšíz či dokonce žánrů. Lucasfilm ale jakoby se snažil, aby to platilo opravdu spolehlivě, takže všechny tituly si jsou až na pár výjimek velice podobné. Ne ovšem, když se otěží chytne režisér Taika Waititi, známý třeba Thorem: Ragnarok a Králíčkem Jojo. Serveru Total Film řekl, že určitě nechce pitvat už známé věci, ukazovat vznik Millennium Falcon nebo Chewbaccovu babičku. „Rád bych vzal něco nového, vytvořil nové postavy a prostě ten svět rozšířil, jinak to působí jako velice omezený příběh,“ dodal. Svůj Star Wars film by mohl začít točit ještě letos.

Co si dnes pustit

Poražení

Netflix | Drama/Thriller | 2020 | 8 epizod | ČSFD

Reprofoto: Filmy Updates/YouTube Minisérie Poražení

Berlín, rok 1946. Do hlavního města Německa přijíždí americký detektiv Max (Taylor Kitsch), který se snaží najít svého pohřešovaného bratra. Rychle přitom zjišťuje, že porážka nacistické země neznamenala nastolení nového pořádku, v němž lidé přijali svůj osud a začali budovat nový život. K tomu je daleko, teď v Berlíně řádí brutální chaos. Max proto pomáhá mladé německé policistce v boji proti kvantu zločinů. Minisérie Poražení zaujme nejen vyobrazením prostředí, které se na obrazovkách moc často neobjevuje, ale také v ní lze rozeznat pražské lokace simulující Berlín.

Kauza Theranos

Disney+ | Drama | 2022 | 8 epizod | ČSFD

Foto: Hulu Minisérie Kauza Theranos

O miliardovém podvodu medicínského startupu Theranos a jeho zakladatelce Elizabeth Holmes jste už jistě slyšeli. Zatímco široce známý příběh začíná článkem odhalujícím rozsáhlé lži, minisérie Kauza Theranos jím končí. Nabízí tak pohled na detaily spletité konspirace, kterak ambiciózní mladá podnikatelka měla sen způsobit revoluci v medicíně technologií, kterou nelze vytvořit. Vedle budování systému zprvu malých a pak větších a větších nepravd podle hesla „předstírej, dokud to nedokážeš“ stojí za pozornost i skvělý herecký výkon Amandy Seyfried.

Cha Cha Real Smooth

Apple TV+ | Drama/Komedie | 2022 | 107 min. | ČSFD

Foto: Apple Film Cha Cha Real Smooth

Apple TV+ se od začátku snaží profilovat jako konkurent HBO, od něhož mohou lidé očekávat především kvalitu. Služba proto právě uvedla další novinku nakoupenou na prestižním festivalu nezávislého filmu Sundance. Komediální drama Cha Cha Real Smooth představuje mladíka pracujícího jako organizátor židovských oslav, který se na jedné z akcí seznámí se (zadanou) mladou matkou s autistickou dcerou. Spřátelí se. Podle kritiky se lze těšit na procítěný feel-good snímek o dospívání.

Tajný život stromů

HBO Max | Dokument | 2020 | 96 min. | ČSFD

Reprofoto: MPIMediaGroup/YouTube Dokument Tajné životy stromů

Věděli jste, že stromy v lese mezi sebou komunikují a navzájem se chrání v rozsáhlé síti – podobně jako v Avataru? Tajný život stromů vysvětluje, jak to probíhá, a v poutavém komentáři divákům odhaluje mnoho dalších skutečností, o nichž nejspíš nevěděli. Sledováním tohoto dokumentu sice možná riskujete, že si nějakou dobu nebudete schopní koupit něco ze dřeva, příští návštěva lesa ale bude mnohem hlubší zkušenost.

