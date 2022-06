Méně je někdy více aneb Proč měl Clooneyho Batman bradavky. Kostymér se inspiroval Římany

Letos je to pětadvacet let od doby, co Batman dostal své ikonické bradavky. Přišel tak nejvyšší čas zjistit, kde se vlastně vzaly. Odpověď na tuto záhadu i mnoho dalšího přináší další vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém a televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Jak to bylo s Batmanovými bradavkami

Filmy Batman navždy a později Batman a Robin od Joela Schumachera diváky překvapily v mnoha ohledech, nejčastěji se ale s nechápavým výrazem ptají, proč měly obleky maskovaných hrdinů tak výrazné bradavky. Je to dokonce jedna z pár věcí v kariéře George Clooneyho, za které se herec veřejně omluvil. Pětadvacet let po premiéře anatomicky nejpřesnějšího „batkostýmu“ se k celé záležitosti v rozhovoru pro server MEL Magazine vyjádřil jeho tvůrce Jose Fernandez.

„Vycházel jsem z římských brnění, jako měli Centurioni,“ řekl kostymér. „A v komiksech ty postavy vždycky vypadaly, jako by byly nahé a nasprejované – bylo to o anatomii a já anatomii rád zdůrazňuji,“ pokračoval. Zatímco v Batmanovi navždy dostaly bradavky na Batmanově kostýmu v rámci možností decentní ztvárnění, u pokračování chtěl jít Schumacher co nejdále.

Ačkoliv s tím Fernandez, který pracoval už s Timem Burtonem na filmu Batman se vrací, nesouhlasil, režisér byl šéf, proto dostal výrazně špičaté výstupky, jako by netopýřímu muži byla pořád zima (a možná byla, když bojoval s Mr. Freezem).

Produkce dokonce zvažovala, že stejně propracované bradavky dostane také oblek Batgirl – bylo by to jedině fér. Jakmile ale vylepšený kostým viděli naživo, dokonce i pro tvůrce Batmana a Robina vypadal příliš podivně. Fernandez nakonec s výsledkem nebyl vůbec spokojený. „Bylo to jako muzikál, ale bez hudby,“ poznamenal s odkazem na směšnou bombastičnost filmu. „Bylo to na mě trochu moc.“

Nebyl zdaleka sám, Batman a Robin byl trochu příliš na všechny. Dnes snímek v kinematografii drží místo jednoho z nejbizarnějších příkladů raných superhrdinských blockbusterů. Nedávno se mu i studiu Warner Bros. v rozhovoru pro magazín Empire posmíval také Tim Burton. „Stěžujete si, že můj film je moc divný, moc temný, a pak na kostým dáte bradavky? Běžte do háje,“ komentoval režisér nechvalně známé umělecké rozhodnutí.

Co ukazují trailery

Black Adam

Svalovec Dwayne Johnson se objevuje ve své první superhrdinské roli a rovnou tvrdí, že zamíchá hierarchií moci v univerzu DC Comics. Jeho antihrdina Black Adam se po pěti tisících letech osvobodí z uvěznění a chce nastolit nový pořádek. Více zde.

Prey

Legendární Predátor loví původní Američany – půjde jen o bezduchou napínavou zábavu, nebo chytřejší příběh o koloniální historii Spojených států? Trailer na Prey naznačuje spíše to první, režisér Ulice Cloverfield Lane 10 či epizod Bandy to druhé. Jaký bude výsledek?

1899

Minulý týden jsme dostali první záběry z ponuré novinky od tvůrců sci-fi Dark, o pár dnů později Netflix zveřejnil teaser. Thriller o cestě za příležitostmi na konci 19. století, který se změní v noční můru se složitou hádankou, prozatím působí velice zajímavě. Streamovací služba v uplynulých dnech představila celé kvantum novinek – ty hlavní shrnujeme zde.

Black Bird

Ray Liotta, známý hlavně z gangsterky Goodfellas (Mafiáni), nedávno zemřel, diváci se s ním ale budou moci rozloučit ještě v několika posmrtně vydaných projektech. První z nich je kriminální thriller z vězeňského prostředí, kde se Taron Egerton v hlavní roli musí sblížit s psychotickým sériovým vrahem žen, aby pomohl předejít jeho propuštění na svobodu. Minisérie vychází ze skutečných událostí.

Co hýbe světem filmu a televize

Joker 2 má scénář a název

Tvůrci Jokera museli Warner Bros. dlouho přesvědčovat, aby jim studio dalo svolení a relativně skromný, 55milionový rozpočet. Z filmu se ale stal masivní hit, v kinech vydělal přes miliardu dolarů a najednou se začalo mluvit o pokračování, k němuž se nyní objevují první detaily. Zaprvé ho režisér Todd Phillips, který se stejně jako u prvního snímku podílel na scénáři, potvrdil v příspěvku na Instagramu. Zadruhé odhalil, poněkud namyšlený, pracovní název – Joker: Folie à Deux. Podtitul označuje sdílenou psychózu, skutečný fenomén, při němž více lidí propadá podobným paranoidním bludům či halucinacím.

Apple chystá prestižní projekt o formuli 1

Režisér Joseph Kosinski, stojící za vychvalovaným hitem Top Gun: Maverick, už získal další angažmá, a to u Applu. Natočí pro něj film z prostředí formule 1, v němž navíc hlavní roli ztvární Brad Pitt. Nějakým způsobem se má na projektu podílet i Lewis Hamilton, sedminásobný mistr světa v královské disciplíně motorsportu. Více zde.

Deadpool bude neslušný i u Disney

Když studio 20th Century Fox, kterému patří filmová práva na Deadpoola, koupilo Disney, mnozí začali o budoucnosti nekorektního superhrdiny pochybovat. Tvůrci série, která nedávno dostala zelenou pro druhé pokračování, ale v novém rozhovoru pro server Den of Geek obavy rozptylují. Převážně rodinný mediální gigant si je podle nich úspěchu pojetí poněkud hrubšího Deadpoola dobře vědom a nemá v plánu do něj výrazně zasahovat.

Samantha ze Sexu ve městě se vrátí… Víceméně

Jednou z nejčastějších kritik A jak to bylo dál…, pokračování kultovního Sexu ve městě, byla chybějící postava promiskuitní a vždy přímočaré Samanthy. Hrdinka seriálu Carrie se s ní setkala jen na konci první řady a mimo kameru. Herečka Kim Cattrall se ke své nejznámější roli nevrátí, Samantha ale ve druhé řadě A jak to bylo dál bude. Jak je to možné? Textové zprávy. Jak pro server Variety potvrdil showrunner seriálu Michael Patrick King, Carrie se s ní udobřila a hrdinky spolu budou udržovat vztah na dálku – charisma Catrall bude i nadále chybět, zprávy od Samanthy jsou ale to nejlepší, co mohou diváci očekávat.

Co si dnes pustit

Gangy z Birminghamu

Netflix | Krimi/Drama | 2013-dnes | 6 řad | ČSFD

Foto: Netflix Seriál Gangy z Birminghamu

Britské drama, sledující fikcionalizované příběhy skutečného gangu v Birminghamu 20. let minulého století, se po devíti letech na obrazovkách přiblížilo svému vyvrcholení. Dobové kostýmy a kulisy i násilí se ještě jednou vrací. Mafiánskou zápletku vystřídalo více politické drama, podle většiny reakcí jde ale o velice kvalitní závěr. Tedy závěr – oblíbené příběhy Gangů z Birminghamu mají nějak pokračovat i nadále, jen v jiném formátu. Například se chystá filmový spin-off.

Irma Vep

HBO Max | Drama/Komedie | 2022 | 8 epizod | ČSFD

Reprofoto: HBO/YouTube Minisérie Irma Vep

Režisér Olivier Assayas natočil televizní remake svého oceňovaného filmu o natáčení remaku jiného snímku z němé éry. Zní to složitě, tento meta koncept ale tvůrcům umožňuje zajímavým a zábavným způsobem zkoumat například oddanost kreativitě nebo fungování Hollywoodu. Minisérie Irma Vep je prakticky nutností pro cinefily, ovšem svými zápletkami a hlavní postavou s tváří Alicii Vikander může zaujmout všechny, jak ukazují i převážně pozitivní reakce.

Minx

HBO Max | Komedie | 2022 | 1 řada | ČSFD

Reprofoto: HBO Max/YouTube Seriál Minx

Minx je mnohem méně seriózní a trochu genderově převrácenou odpovědí na drama o pornoprůmyslu The Deuce: Špína Manhattanu. Řečeno přímočařeji, je to skvělá komedie, jejíž hrdinkou je ambiciózní feministka vydávající pornočasopis s nahými muži. Nechybí jí sympatické postavy, chytré zápletky či vizuální potěšení, a to nejen ve formě barevné sedmdesátkové estetiky.

Ucho

Aerovod | Drama | 1970 | 91 min. | ČSFD

Reprofoto: CINEMA POLSKA/YouTube Film Ucho

Ucho nabízí nejen nejlepší roli Jiřiny Bohdalové, ale asi jeden z nejlepších tuzemských filmů vůbec. Příběh, který se odehrává v jednom bytě a na ploše jedné noci, představuje dvojici manželů terorizovaných strachem z odposlechu a důsledků, jaké by jejich status lidí nevhodných pro vládu mohl mít. Ačkoliv se jedná o snímek specificky kritizující tuzemské dění v období komunismu, je do velké míry stále relevantní i dnes, v době masového sledování. Funguje ale perfektně i na základní rovině jako paranoidní thriller.

