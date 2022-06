Co uděláte pro peníze? Netflix to zjistí ve skutečné Hře na oliheň, soutěžit o obří sumu můžou i Češi

Jen před dvěma dny Netflix konečně oficiálně potvrdil, že se pracuje na pokračování masivně úspěšné Hry na oliheň. Teď přichází s dalším oznámením týkajícím se jihokorejského hitu, které ale spíše než očekávání zvedá obočí. Streamovací služba se totiž hru ze seriálu rozhodla převést do skutečnosti.

Hra na oliheň představila soutěž, v níž se stovky lidí v zoufalé finanční situaci utkají v sérii dětských her. Vítěz si domů odnese v přepočtu asi 900 milionů korun, má to ovšem jeden háček – všichni ostatní soutěžící ať už při samotných hrách, nebo mimo ně zemřou brutálním způsobem. Režisér a scenárista Hwang Tong-hjŏk pomocí této premisy kriticky nahlížel na pozdní kapitalismus, chudobu a ptal se, co jsou lidé schopní udělat, aby z ní unikli.

Původně plánoval natočit film, poté se počítalo s jednorázovou minisérií zaměřenou hlavně na korejské publikum. Když se však ze Hry na oliheň stal s obřím náskokem nejsledovanější titul v historii Netflixu, nevyhnutelně se začalo mluvit o franšíze. Letos v lednu spoluředitel firmy Ted Sarandos s nadšením prohlásil, že „univerzum Hry na oliheň teprve začalo“. Snad nikdo rozumný si pod tím nepředstavil soutěžní reality show.

Vedení Netflixu je ale podle všeho v přesvědčení, že je za hranicí rozumnosti. Jelikož služba ztrácí předplatitele, chce se více zaměřit na vytváření vlastních značek, které budou schopné spolehlivě přitahovat diváky. To má zahrnovat jak vznik více drahých blockbusterů ve spojení se snížením objemu produkovaného obsahu, tak budování franšíz.

Proto se streamovací služba nyní pouští do soutěžní reality show pojmenované Squid Game: The Challenge (Hra na oliheň: Výzva). Má jít o největší pořad svého druhu. Stejně jako v seriálu se v něm utká 456 hráčů. Hlavní výhra bude výrazně menší než v předloze, podle Netflixu však půjde o největší obnos, jaký kdy jakákoliv televizní reality show nabídla – 4,56 milionu dolarů, v přepočtu přes 108 milionů korun.

Šanci zúčastnit se dostane kdokoliv z celého světa, kdo mluví anglicky a zaregistruje se na speciálním webu, tedy i čeští zájemci. Podle oficiálních informací se bude soutěžit jak ve hrách ze seriálu, tak v některých dalších. Zásadním rozdílem bude fakt, že ty, co prohrají, nečeká smrt, ale jen odchod domů s prázdnou. Celkem desetidílný pořad se má natáčet ve Spojeném království.

Netflix novinku oznámil prostřednictvím krátkého videa na YouTube, kde na sebe dlouho nenechaly čekat kritické a sarkastické komentáře. „Řekni mi, že jsi nepochopil hlavní motiv Hry na oliheň, aniž bys mi řekl, že jsi nepochopil hlavní motiv Hry na oliheň,“ poznamenává jeden z nich. Podle jiného toto oznámení po pandemii, v nastupující ekonomické recesi a v době vysoké inflace ideálně demonstruje, že skutečně žijeme v antiutopickém světě.

Stejných poznámek se už loni dočkal známý youtuber s přezdívkou Mr. Beast, který také zorganizoval vlastní hru na oliheň, byť v menším měřítku. S variacemi soutěže z korejského seriálu samozřejmě přišlo také mnoho dalších. V žádné z nich se přitom neobjevuje sociální tematika, která je pro jeho tvůrce stěžejní.

Hwang Tong-hjŏk nedávno prozradil, že zatímco první řada dramatu se zabývala problémy vyvěrajícími z rostoucí sociální nerovnosti, druhá si položí hlubší otázku: „Je možná skutečná solidarita mezi lidmi?“ Oficiální datum premiéry pokračování zatím nemá, předpokládá se ale konec příštího roku nebo začátek roku 2024. Termín natáčení a uvedení reality show Netflixu je neznámý.