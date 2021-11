Seděli na pivu, když jim hlavami probleskl nápad: „Pojďme poděkovat česko-slovenské kryptoměnové komunitě a zvěčnit je jako NFT.“ Partička fanoušků digitálních měn, kterou nikdo nezná skutečnými jmény, vytvořila nové avatary podobné slavným CryptoPunks, akorát s tím rozdílem, že vyobrazují osoby z Česka a Slovenska, které pomáhají s rozvojem kryptoměnové scény. A jakmile je prodá, většinu výdělku rozdá zpět. Projekt ovšem přináší pár pochybností hodných rozklíčování.

O takzvaných CzechPunks se v tuzemských kryptoměnových kuloárech šušká už několik dní. Jde o ucelenou sběratelskou edici pixelovitých postaviček, které vyjdou v počtu 103 kusů a budou založeny na bázi NFT. To znamená, že každý z obličejů reprezentuje nezaměnitelný token, na základě kterého se budoucí majitel zapíše na blockchain (do účetní knihy kryptoměnových transakcí) a stane se jeho certifikovaným vlastníkem.

Na první pohled vypadají avataři podobně jako takzvaní CryptoPunks, jedna z nejznámějších a nejhodnotnějších digitálních sbírek, která výrazně přispěla k proslavení trendu NFT ve světě. Tvůrci CzechPunks ostatně inspiraci přiznávají. V jedné věci se ale liší – na rozdíl od CryptoPunks nejsou CzechPunks náhodně vyrobení počítačem, ale vyobrazují skutečné osobnosti. V tomto případě ty, které pomáhají s rozvojem krypta v Česku a na Slovensku.

Proto byli v portfoliu CzechPunks zahrnuta jména jako Petr Mára (technologický youtuber s velkým zájmem o NFT), Daniel Trojan (investor a fanoušek kryptoměn), Čeněk Stýblo (influencer a kryptoměnový nadšenec) nebo třeba TMBK, který vytvořil unikátní NFT pro McDonald’s. A to je jen část z dosud zveřejněných – další avataři budou odhalováni s tím, jak se bude blížit takzvaný mint (česky doslova ražba) zástupců celé kolekce, který je naplánován na 28. listopadu.

Část avatarů CzechPunks. Některé jsou už smazané, jiné čekají na odhalení Foto: CzechPunks

„Hlavní motivací bylo podpořit českou a slovenskou kryptoměnovou komunitu. Sami jsme vděční za to, že i když jsme dva malé státy, je o nás ve světě slyšet. Kryptoměnové srazy bývají často studnicí skvělých diskuzí. A co se adopce digitálních měn týče, jsme na tom jako celek poměrně dobře. Chceme poděkovat těm, kteří se na budování povědomí a komunity podílejí,“ zmiňují pro CzechCrunch tvůrci CzechPunks, jejichž identita je neznámá, komunikují přes anonymní e-mail a ani přes snahy se nepodařilo zjistit, kdo jsou tajemní autoři zač.

Představa, že si koupíte avatar své oblíbené české či slovenské osobnosti, abyste následně věděli, že výdělek půjde na rozvoj kryptoměnové scény, může znít atraktivně. Očekávaná cena za jeden avatar je 0,103 etherea (zhruba 11 tisíc korun). Tvůrci uvádí, že rozdělí 80 % sumy na podporu organizace Paralelní Polis v Praze a Bratislavě, české ethereové komunity Gwei.cz a tvůrce, který si říká Krypto Mates. Zbylých 20 % bude určeno autorům CzechPunks jako kompenzace za dosavadní i budoucí náklady.

Celý kryptoměnový průmysl je ovšem vrtkavý a ani v nejmenším nelze brát vše, co v něm vznikne, za ověřenou věc. Některé projekty totiž investory chtějí připravit jen o peníze. Jedním z aktuálních případů je podvod s kryptoměnou inspirovanou seriálem Hra na oliheň. Pochybnosti se již proto objevují také u CzechPunks a nutno podotknout, že sami tvůrci k nim přispívají. Jednak jde o anonymitu, pod kterou vystupují, jednak o postup, s jakým chtějí nové virtuální avatary přivést k digitálnímu životu.

Adresa? Na tu je ještě čas

Autoři CzechPunks se svými avatary přišli znenadání a bez jakékoliv konzultace s lidmi, které vyobrazují. A rovnou se začali profilovat jako budoucí podporovatelé česko-slovenské kryptoměnové komunity. Protože je NFT právem ožehavé téma, okolo kterého se točí čím dál více pochybných aktivit, důvěra není vždy automaticky zaručena. Tomu přispívá i fakt, že autoři nové kolekce dosud nezveřejnili zdrojový kód chytrého kontraktu.

Právě na takzvaných smart kontraktech funguje většina nově vznikajících projektů na bázi NFT. Zjednodušeně řečeno jde o protokol, do kterého tvůrce jednotlivé nezaměnitelné tokeny zahrne. Zájemci si poté mohou tyto tokeny „vyrazit“, tím pádem opustí adresu původního kontraktu a objeví se na adrese nového majitele. Ten se stává jeho prvním, certifikovaným vlastníkem.

To, že autoři CzechPunks zdrojový kód chytrého kontraktu ještě nezveřejnili, nutně nenaznačuje, že by mělo jít hned o podvod. Jak si ale sami tvůrci uvědomují, udělali chybu, že tak neučinili hned, co projekt koncem října na svátek vzniku Československa spustili. „Jsme si vědomi, že absence zdrojového kódu nejistoty přináší. Zveřejníme ho ale s dostatečným předstihem,“ dodávají.

Problém může být také ve směru morálky. Tím, že tvůrci CzechPunks svůj projekt vehementně propagují na sítích a lákají případné sběratele, kterým do budoucna slibují i zatím nekonkrétní odměny, budují v nich touhu jednoho z avatarů vlastnit. Oficiálně ale není jisté, že jakmile zdrojový kód chytrého kontraktu zveřejní, nebudou v něm žádné nepravosti. Pak by se reagovalo už hůře.

„Pokud by se rozkřiklo, že v něm jsou nějaké pochybné funkce, k ražbě by nemuselo ani dojít.“

„Pokud by se rozkřiklo, že v něm jsou nějaké pochybné funkce, k ražbě by nemuselo ani dojít. Je v našem zájmu mít vše v pořádku. Na druhou stranu i negativní reklama je reklama – my si za naším projektem stojíme a věříme, že děláme dobrou věc,“ zní od autorů CzechPunks. Celá tato věc má pak souvislost právě s tím, jak dokážou tvůrci zaručit, že peníze půjdou skutečně na podporu komunity.

Hájí se ovšem tak, že jakmile adresu „smart kontraktu“ zveřejní, bude po jejím zápisu do blockchainu již neměnná. Každý si tudíž bude moci jednoduše zkontrolovat, že ethery už při ražbě přímo od kupujících odchází na veřejně dostupné adresy, které má pražská i bratislavská Paralelní Polis, komunita Gwei.cz a youtuber Krypto Mates. Zde je ale další potenciální zádrhel.

Nikoho neoslovíme, protože jde o překvapení

CzechCrunch kontaktoval některé ze zahrnutých osob, jmenovitě technologického youtubera Petra Máru, influencera Čeňka Stýbla, investora Daniela Trojana a kolážistu Tomáše „TMBK“ Břínka. Nikoho z vyjmenovaných se přitom autoři CzechPunks nezeptali, zda jeho virtuální podobiznu mohou využívat ke svým stanoveným účelům. A prý to udělali záměrně – chtěli totiž překvapení.

„Nikoho jsme předem nekontaktovali. Přišlo nám, že bychom tím celý smysl projektu pohřbili. Vše mělo vzniknout jako jistá forma překvapení jak pro obdarované subjekty, tak pro zahrnuté osobnosti a celou komunitu,“ objasňují autoři. Tento postup se však zdaleka nezamlouvá všem, zejména ne dotčeným osobám. A některé z nich si přejí být odstraněny.

„Nikdo mi nedal vědět. Napíšu jim, ať mě odstraní. Nechci s tím být nijak spojován,“ reaguje pro CzechCrunch Čeněk Stýblo. Odstoupení od projektu zvažuje i Petr Mára, který se o něm dozvěděl také až po spuštění. „Vizuálně a komunitní myšlenkou se mi to líbí, ale použít konkrétní jména a obličeje pro takový projekt je podle mě velmi na hraně,“ říká Mára, který kryptotrendu NFT fandí a je mimo jiné držitelem cenného CryptoPunka.

Na seznamu je i Radovan Vávra Foto: CzechPunks

„Myslím, že řada představených bude chtít být vyjmuta. Sám to upřímně zvažuji. Pro mnoho lidí na seznamu je jméno a obličej zároveň i jejich značkou, kterou chtějí mít pod kontrolou,“ doplňuje Mára (v době vydání článku už Petr Mára součástí CzechPunks není). Jak by se vám ostatně líbilo, kdyby vaše jméno s obličejem, byť pixelovitým a rozhodně ne tak autentickým, takříkajíc kolovalo po internetu a jeho originální vlastník by s ním mohl nakládat dle svého uvážení?

A zatímco třeba Mára měl alespoň základní povědomí o CzechPunks, Tomáš Břínek alias TMBK vůbec netušil, o co jde. Dozvěděl se to až poté, co ho CzechCrunch kontaktoval. Také investor Daniel Trojan se o projektu dozvěděl náhodou. „Fandím cool nápadům, což CzechPunks podle mého názoru jsou. Vadí mi ale, že nenapsali předem a nevyžádali si souhlas ke zveřejnění. Nepřijde mi zcela v pořádku se o tom dozvědět na Twitteru,“ doplňuje Trojan.

„Na to, že jsem zahrnut v seznamu, jsem vlastně i hrdý. I když většinu jmen neznám, najde se tam pár z těch, které respektuji. A pokud já coby virtuální pankáč vydělám nějakou kačku na podporu Paralelních Polis v Praze i Bratislavě, jsem s tím v pohodě,“ dodává.

Jak autoři nových postaviček zmiňují, nepsat nikomu ze zahrnutých byla součást plánu – když jim však dotyčný napíše, ať ho smažou, udělají to. „Nechceme nikoho pobouřit nebo naštvat. Cílem bylo udělat něco dobrého. Pokud s vybráním někdo nesouhlasí, vyhovíme mu. Za smazané osobnosti dosadíme další, máme jich hned několik,“ doplňují – ani u těch ale nemají souhlas.

Pokud by se pro tvůrce CzechPunks „nejhorší scénář“ naplnil a lidé ze seznamu by chtěli odstupovat, myšlenka projektu bude postupně ztrácet na významu. I když v něm může samozřejmě stále zůstat ona zmiňována podpora komunity, stěžejním prvkem k úspěchu je právě přítomnost známých tváří, se kterými se sběratelé ztotožní.

O něco jiná situace je v případě těch, kteří mají být výdělky obdarováni. Jak autoři CzechPunks řekli v rozhovoru pro server Kryptonovinky, obě Paralelní Polis i kryptoměnový youtuber Krypto Mates (u něhož je otázkou, proč byl vybrán právě on) byli kontaktováni. Neříkají však, zda souhlasili – vztahují to na „domluvu ve prospěch všech“.

„Projektu se nijak aktivně neúčastníme, proto není potřeba, abychom s tím jakkoliv souhlasili. Baví nás, že CzechPunks pěkně mapují česko-slovenskou kryptokomunitu, navíc rozpoutávají diskuze. Pokud tvůrci dodrží to, co slibují, budeme za příspěvek rádi – nemáme zatím důvod se vůči projektu nějak vymezovat a užíváme si situaci, kterou vyvolal,“ zmiňují pro CzechCrunch zástupci Paralelní Polis.

Vstupenky, v tom je síla NFT

Relativně nový kryptoměnový trend, kterému se blíže věnujeme v dedikované webové sekci, vnímají tvůrci CzechPunks i coby virtuální vstupenky na exkluzivní akce, kam se dostanou jen držitelé daného tokenu. Ať už jde o cokoliv. Na grafické formě totiž ve výsledku vůbec nezáleží.

Dobrým příkladem je podnikatel a investor Gary Vaynerchuk, který taktéž rozjel vlastní obrázkovou edici NFT. V rámci ní chce držitelům konkrétních děl rozdávat právě vstupenky na své konference a budovat komunitu. Možná něco jako nějaký exkluzivní spolek známý z prestižních amerických vysokých škol. A pokud se zadaří, chtěli by právě něčeho podobného dosáhnout i takzvaní čeští pankáči.

„Technologii NFT je možné využít mnoha způsoby, třeba jako vstupenku na určitá místa v digitálním i reálném světě. To je něco, co bychom po mintu CzechPunks chtěli využít také. NFT nalezne své využití samozřejmě i v dalších mnoha odvětvích, například v herním průmyslu nebo virtuálních světech,“ doplňují.