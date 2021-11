Jason Reitman se svým tátou Ivanem na filmu poprvé spolupracoval v roce 1987, když mu bylo deset. Mihl se v otcově populární komedii Dvojčata, kde hlavní hrdiny ztvárnili Arnold Schwarzenegger a Danny DeVito. K vidění, byť na okamžik, byl i v dalších jeho snímcích jako Policajt ze školky nebo Krotitelé duchů II. Letos se sešly i jejich režisérské cesty – natočili spolu vánoční reklamu pro Apple. A místo kamer si samozřejmě vystačili jen s nejnovějšími iPhony 13 Pro.

Zhruba tříminutový snímek pojednává o dívce, která se nechce na konci zimy rozloučit se svým sněhulákem, a tak ho uloží do mrazáku, kde přečká celý rok až do další zimy. Čtyřiačtyřicetiletý Jason v doprovodném videu zachycujícím to nejlepší z natáčení (ke zhlédnutí na konci článku) prohlásil: „Nikdy jsme spolu s tátou nerežírovali jeden snímek. Tohle je první a zřejmě i poslední příležitost. Je symbolické, že film o rodině je výsledkem rodinné práce.“

Otec a syn Reitmanovi patří k první hollywoodské lize. Reitman senior má na kontě legendární Krotitele duchů z 80. let, několik filmů se Schwarzeneggerem nebo sci-fi Evoluce, jako producent stál za třeba za vznikem letošní komedie Space Jam s LeBronem Jamesem. Junior se podobně jako otec ve své tvůrčí práci soustředí na komedie: za filmy Juno a Lítám v tom byl dokonce nominován na Oscara (u druhého byl jeho otec koproducentem).

Reklama na Apple ale není jediným jejich letošním výsledkem spolupráce, v listopadu do kin celého světa vstoupil čtvrtý díl ze série Krotitelé duchů, který režíroval Jason a Ivan byl jeho producentem. Po prvním promítacím víkendu měl jen v USA na kontě 44 milionů dolarů, v celém světě zatím utržil podle databáze Box Office Mojo zhruba 80 milionů dolarů. To je pro studio Sony Pictures příjemná vzpruha po komerčním propadáku s třetím dílem před pěti roky.

V životním příběhu Reitmanů je i československá stopa: Ivan se narodil v roce 1946 ve slovenském Komárně do rodiny maďarských Židů. Když mu byli čtyři roky, rodina utekla na západ a usadila se v Kanadě. Tam se mu v roce 1977 narodil i jeho syn Jason.

Zároveň i samotný Apple a jeho reklamy mají přesah do Česka, opakovaně je tu natáčí. Naposledy jednu z klíčových funkcí nových iPhonů demonstroval u zámku v Průhonicích. Předtím točil přímo v centru Prahy, kde ukazoval, jak dbá o soukromí svých uživatelů, a v roce 2019 se vydal nejen do Prahy, ale také do známého lomu Velká Amerika u Berouna.