Apple označil Facebook za pokrytce. Chce brát vývojářům virtuálního vesmíru půlku příjmů

Apple se v roce 2020 ocitl ve středu kritiky, když na něj herní společnost Epic Games podala žalobu kvůli údajným monopolním praktikám v App Storu a vysokým poplatkům pro vývojáře. Negativně se tehdy vyjádřily i Spotify nebo Facebook, dnes známý jako Meta. Apple teď ale firmu Marka Zuckerberga osočil z pokrytectví – Meta totiž chce od tvůrců pro svůj metaverse požadovat skoro polovinu příjmů.

Používání App Storu pro vývojáře znamená, že z každého prodeje musí Applu odvést až 30 procent. Toto číslo – byť se ve většině případů snižuje o polovinu – mnohým vadí a stalo se předmětem široké kritiky i soudních sporů v několika zemích. Už před dvěma lety se k němu vyjádřila i Meta. Když do své iOS aplikace přidala možnost pořádat placené online akce, při každé transakci upozornila, že sama si z ní žádný poplatek nebere, ale Apple si vezme standardních 30 procent.

Meta to označila za snahu o transparentnost, výrobce iPhonů ale tlačítko s upozorněním odmítnul schválit. Obsahovalo podle něj nerelevantní informace. Tvůrci Facebooku svůj program placených online událostí před rokem prodloužili a nakonec našli jiný způsob, jak na poplatky upozornit. Pořadatelé událostí o nich dostali zprávu ve vyúčtování, hned vedle zmínky nulových poplatků od sociální sítě.

Apple teď ale svého kritika nařkl z pokrytectví. Meta koncem loňského roku spustila svou hru pro virtuální realitu Horizon Worlds pro Oculus VR, kterou tvůrci mohou rozšiřovat vlastními virtuálními objekty, efekty a podobně. Firma před pár dny pro televizi CNBC potvrdila, že z prodeje těchto objektů si od tvůrců bude brát až 47,5 procenta z každého prodeje.

V základu má jít o standardních 30 procent jako poplatek za využití hardwaru u transakcí provedených skrze Meta Quest Store, obchod Zuckerbergovy firmy s aplikacemi a hrami pro virtuální realitu. Samotné Horizon Worlds si pak vezme dalších 17,5 procenta.

První kritika vysokých poplatků přišla prakticky okamžitě, zvlášť ze strany fanoušků NFT, které se mají v budoucnu stát jedním ze způsobů, jak uživatelský obsah v Horizon Worlds nabízet. Zatímco burzy s NFT jako OpenSea nebo LooksRare si z transakcí berou kolem dvou procent, Meta by chtěla prakticky polovinu. Server MarketWatch v souvislosti s tím kontaktoval Apple a zeptal se na jeho názor:

„Meta opakovaně kritizovala Apple za to, že vývojářům účtuje 30 procent provizí za nákupy v aplikacích v App Storu,“ odpověděl mluvčí firmy Fred Sainz. „Nyní se Meta snaží tvůrcům účtovat výrazně více než jakákoliv jiná platforma a jeho oznámení tak odhaluje jeho pokrytectví. Ukazuje, že zatímco chce využívat platformu Applu zdarma, s radostí berou tvůrcům a malým podnikům, které používají jejich vlastní platformu,“ dodal.

Reprofoto: Meta Quest/YouTube VR hra Horizon Worlds

Meta v poslední době prochází složitým obdobím. Čelí mnoha nařčením a vyšetřování kvůli svým monopolistickým praktikám, její největší sociální síť Facebook ztrácí uživatele a hodnota akcií se výrazně propadla. Hlavní konkurent TikTok mezitím neustále roste. Pokud se ovšem firma chce vyhnout dalším propadům hodnoty, musí hledat nové a efektivní způsoby, jak vydělávat.

Metaverse neboli virtuální svět, který má reprezentovat i platforma Horizon Worlds, pro Zuckerbergovu firmu představuje značný potenciál. Zatímco společnosti jako Meta, Microsoft, Epic Games, Disney a další ale metaverse považují za skvělou byznysovou příležitost, pro mnoho lidí má blíže spíše dystopické budoucnosti, ne nepodobné filmům jako Matrix nebo Ready Player One.

V tomto směru se například už loni vyjádřil jeden z raných investorů Facebooku Roger McNamee. „Je to špatný nápad a skutečnost, že všichni jen sedíme a koukáme, jako by to bylo normální, by měla všechny znepokojovat,“ řekl serveru BBC. Ambice Mety na stvoření virtuálního vesmíru později explicitně označil za dystopické, zejména kvůli obrovskému vlivu na uživatele ze strany sociálních sítí, který podle McNameeho už dávno přesahuje únosnou mez.