Apple ukázal, jak si představuje budoucnost displejů uvnitř aut. Může se hodit novým automobilkám

Připojit svůj iPhone do auta a na největším displeji uprostřed spouštět všechny oblíbené aplikace, které jste běžně museli ovládat pouze přímo na mobilu? Takovou možnost nabízí již několik let Apple díky svému systému CarPlay. Ve vozech, které ho podporují, si mohou uživatelé pohodlně spouštět třeba navigaci Waze nebo přehrávat hudbu přes Spotify. Na poslední vývojářské konferenci však Apple ukázal, že ovládnout jen jeden displej mu nejspíš stačit nebude – chce do celého auta.

Takzvaný infotainment systém v podání výrobce iPhonů se do budoucna už nemá omezovat jen na jednu obrazovku, ale pokrýt vše, co mu výrobce vozu dovolí. Z hlediska uživatelů iOS to vypadá jako velice zajímavá nabídka. Kdy se jí ale dočkají a jak bude fungovat? Podle české společnosti Kontrolka, která vyvíjí software pro auta, je to otázka let. A velká příležitost pro menší značky.

CarPlay se poprvé objevilo už v roce 2014. Od té doby prošlo mnoha dílčími aktualizacemi, výraznější změnou ale ne. S příchodem iOS 16 tak má dorazit zdaleka největší obměna tohoto systému od jeho původního uvedení. Přístup k aplikacím jako na iOS zůstane, k němu se ovšem má připojit mnoho dalšího.

Apple svůj automobilový software původně představil jako reakci na zabudované infotainmentové systémy, které mnoha řidičům nevyhovují kvůli špatné navigaci či mapovým podkladům, nemožnosti přehrávat hudbu ze streamovacích služeb a podobně. Jak se nyní ukazuje, jeho cíle však sahají podstatně dále.

Nové CarPlay má být schopné využít veškeré zobrazovací plochy v autě a napojit se přímo na jeho ovládací systém. Všechny softwarové prvky díky tomu dostanou jednotný vzhled a dokáží mezi sebou efektivněji spolupracovat. Zároveň to znamená, že skrze CarPlay půjde ovládat prakticky vše od klimatizace až po některé jízdní vlastnosti. Apple ve své prezentaci ukázal například vlastní navigaci mezi tachometry umístěnou tak, že ji má řidič přímo před očima a nemusí vzhlížet od silnice.

Společnost o tom na prezentaci nemluvila, časem by ale celý systém mohl jít ještě mnohem dále. Tim Cook už v roce 2017 pro Bloomberg zmínil, že Apple pracuje na softwaru pro autonomní řízení aut. Veřejným tajemstvím je pak také projekt Titan, v rámci něhož má Apple již několik let vyvíjet i plně autonomní vozidlo. Sám tyto snahy nikdy oficiálně nepotvrdil. Nová verze CarPlay nyní ukazuje, jak by takové auto mohlo vypadat uvnitř.

Hudba budoucnosti

Kdy a za jakých podmínek ale bude nové CarPlay dostupné a co by znamenalo pro výrobce automobilů? Apple má takřka jakékoliv bližší detaily poskytnout až koncem příštího roku a většina automobilek na dotazy médií buď odmítla odpovědět, nebo měla pouze vágní komentáře o tom, jak jsou rozšířenému softwaru otevřené.

Už vývoj samotného infotainmentu, nemluvě o komplexnějších systémech pro ovládání vozidla, je nákladný a časově náročný. Jednotlivé značky si ho vyvíjí buď samy pro co nejlepší kompatibilitu s hardwarem, nebo úzce spolupracují s externími firmami. Jednou takovou je i české studio Kontrolka, které dlouhodobě pomáhá navrhovat uživatelská prostředí softwaru pro některé z největších automobilek světa.

„CarPlay může konkurovat nativním systémům, ale ne v horizontu pěti let. Automobily se plánují na pět až osm let dopředu,“ říká pro CzechCrunch zakladatel Kontrolky Ondřej Velebný. V jeho firmě například aktuálně pracují na softwaru pro období mezi lety 2026 až 2036. U CarPlay lze očekávat větší flexibilitu, z několika důvodů se nicméně zdá nepravděpodobné, že by jeho rozšířenou verzi velké značky rychle nasadily nativně. Tedy tak, aby na jejich hardwaru běželo přímo, nikoliv jen jako nástavba, jak je tomu dnes.

Z podobných důvodů – kvůli nutnosti několikaleté úzké spolupráce pro správnou funkčnost – se nové CarPlay skoro jistě neobjeví ani u stávajících aut. Nezávisle na prohlášení Applu, že většina nových vozů je na jeho software připravená, lze hluboké integrace, kterou vyžaduje, zpětně docílit jen těžko. A stejné to bude u automobilek se zavedenými vlastními řešeními.

Šance pro menší výrobce

Zajímavější by nástroj od Applu podle Velebného mohl být pro menší značky. „Pro nové automobilky to může být velká příležitost, jak konkurovat velkým hráčům automobilového trhu,“ říká. Použití CarPlay podle něj může být výrazně levnější vzhledem k ušetřeným nákladům na vývoj vlastního systému. A může koncovým zákazníkům nabídnout dobrou uživatelskou zkušenost. Už proto, že celé auto by se ovládalo skrze prostředí známé z iPhonů a operačního systému iOS.

Foto: Kontrolka České studio Kontrolka se zakladatelem Ondřejem Velebným (vpravo)

„Pro automobilky může jít o zjednodušení vývoje softwaru, a to díky použití připravených frameworků, komponent a možná i samostatných hardwarových součástek, jako jsou obrazovky včetně čipů,“ popisuje Velebný. Apple zase může na jedné straně rozšířit portfolio svých ekosystémů, na druhé získat zkušenosti a data pro vývoj autonomního řízení a vlastního vozidla.

Ve spojitosti s rozšířením CarPlay a role infotainmentu v moderních vozidlech je důležité zmínit také aspekt bezpečnosti. Ačkoliv systém Applu nabízí přívětivé ovládání, paradoxně tím spolu s širokou paletou funkcí negativně ovlivňuje pozornost věnovanou řízení. Například nezávislá studie zadaná organizací IAM RoadSmart z roku 2020 zjistila, že používání dotykového infotainmentu CarPlay nebo Android Auto prodlužuje reakční dobu řidiče až o polovinu. Více než psaní textových zpráv na telefonu.

Je otázkou, zda by lepší integrace infotainmentu do systému automobilu měla pozitivní, či negativní vliv. Vzhledem k podobě a časovému horizontu uvedení představeného CarPlay je nicméně také možné, že bude víc spoléhat na automatizované chování vozu, ať už jde o bezpečnost, nebo plnou autonomii. Ambice jsou každopádně velké.