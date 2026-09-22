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Apple z londýnské elektrárny udělal majestátní koncertní síň. Nabídne komorní show i nahrávací studia

Koncert pro stovky lidí, zázemí jako pro stadion. Apple otevírá nový hudební prostor v srdci Anglie.

Michaela PrešinskáMichaela Prešinská

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Foto: Apple

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Apple otevírá v londýnské elektrárně Battersea nový prostor pro živou hudbu. Apple Music Hall má kombinovat intimní atmosféru menšího sálu s technickým zázemím, hodným těch nejlepších nahrávacích studií. Umělci zde mohou koncert nejen odehrát, ale zároveň ho rovnou nahrát, připravit mix pro vysílání v 3D prostorovém zvuku a pořídit i profesionální videozáznam.

Sál pro 600 diváků vybudoval Apple přímo v původních prostorech elektrárny a jeho design se tak otevřeně hlásí k její průmyslové minulosti. Interiéru dominují cihly, bronzové detaily a velká prosklená stěna. Přestože se sem vejde méně diváků než na běžný koncert velké kapely, technické zázemí má odpovídat produkci velkých turné. Pódium lze podle potřeby upravovat podle velikosti a typu vystoupení a nechybí ani 48 reproduktorů či několik nahrávacích studií. Apple zatím neoznámil, kdy se prostor otevře veřejnosti ani které koncerty v něm proběhnou jako první. Nezveřejnil ani částku, kterou do jeho vybudování investoval.

Battersea ovšem nebude sloužit jen jako koncertní prostor. Apple z něj chce udělat také hlavní evropské produkční centrum pro svůj hudební obsah. Do nových prostor se zároveň přesune britská redakce Apple Music Radio, jejíž moderátoři budou vysílat přímo z nové ikonické stavby. „Stále hledáme nové příležitosti, jak propojovat umělce a fanoušky. A jak lépe tento vztah oslavit než novým hudebním prostorem,“ uvedl při oznámení globální kreativní ředitel Apple Music Zane Lowe.

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