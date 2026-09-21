Upravená Cessna přeletěla 5 100 kilometrů úplně sama, bez zásahu pilota. Akcie firmy se přesto potácí
Startup Joby Aviation poprvé přeletěl USA plně autonomně. Upravená Cessna zvládla 5 150 kilometrů včetně vzletů a přistání bez zásahu pilota.
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Americká společnost Joby Aviation se zapsala do historie letectví, když absolvovala první plně autonomní let napříč celými Spojenými státy. Upravený letoun Cessna Caravan s označením J208 urazil 3 199 mil, tedy zhruba 5 150 kilometrů. Stroj bez jediného zásahu pilota na palubě kompletně sám zvládl pojíždění na dráze, vzlety, navigaci i přistání. Celou trasu z kalifornského Concordu až do městečka Kitty Hawk v Severní Karolíně – symbolického místa, kde bratři Wrightové uskutečnili první motorový let – na dálku jistili operátoři vzdálení až 3 700 kilometrů.
„Autonomie hraje v budoucnosti letectví důležitou roli. Umožní propojit odlehlé komunity, doručovat klíčové zásoby, rychleji reagovat na katastrofy, podporovat vojenské operace a držet piloty mimo nebezpečí,“ uvedl zakladatel a šéf firmy JoeBen Bevirt. Letoun se nyní vydá zpět na západ do Portlandu.
Navzdory tomuto technologickému milníku ale firma čelí skepsi investorů na newyorské burze, kde se obchoduje s jejími akciemi – letos jsou dole o bezmála 60 procent a ani zpráva o přeletu USA je nijak nevzbudila. Valuace celé firmy, která patří k průkopníkům oboru, odpovídá šesti miliardám dolarů (zhruba 125 miliard korun).
Autonomní technologii získala firma v roce 2024 převzetím startupu Xwing. Má za sebou už přes 400 letů, včetně tří velkých cvičení americké armády. Hlavním cílem firmy je ale spustit revoluci v městské mobilitě pomocí elektrických letadel s kolmým vzletem (eVTOL). Jejich certifikace je u amerického úřadu FAA v páté, závěrečné fázi a první cestující chce Joby Aviation vozit ještě letos, začít má v Dubaji. Spolupráci na vývoji aerotaxíků s ní nedávno podepsala například Toyota.