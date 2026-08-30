Měl tu být klášter, nakonec se zde bydlí. Pražská kaple z 18. století je na prodej, má i zahradu
Historická kaple sv. Martina se dvěma obytnými podlažími je na prodej za nižší desítky milionů korun. Budovu na Bílé Hoře ale čeká rekonstrukce.
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Původně měl v těchto místech vzniknout klášter řádu servitů, k tomu ale nakonec nikdy nedošlo – kvůli nedostatku vody i nevhodnému umístění na trase, kudy často táhla nepřátelská vojska. Z velkolepých plánů tak na pražské Bílé Hoře dodnes stojí pouze zájezdní hostinec a také kaple sv. Martina z roku 1719, která se po reformách Josefa II. proměnila v obytný dům. Teď je na prodej.
Objekt s užitnou plochou 276 metrů čtverečních nabízí dvě plnohodnotná obytná podlaží, rozsáhlé půdní prostory ve dvou úrovních a původní část s historickou klenbou. K tomu přidává také zahradu o 559 metrech čtverečních, obehnanou kamennou zdí. Kaple byla podle Radky Inovecké z realitní kanceláře Swiss Life Select, která ji má ve své nabídce, dlouho domovem rodin majitelek. V posledních letech však zůstala prázdná.
To se podepsalo na jejím stavu. „Je tam zvýšená vlhkost, což se ale dá vyřešit,“ říká Inovecká. Budoucího majitele tak čeká rekonstrukce, jejíž rozsah určí památkáři. Ti podle Inovecké budou chtít konkrétní záměr a stavebně-historický průzkum. „Památkáři každopádně velmi ocení výměnu současných plastových oken za variantu, která bude více odpovídat původnímu vzhledu,“ upozorňuje makléřka.
Kaple, jejíž štítové průčelí stále zdobí dochovaný litinový kříž, se nachází v bezprostřední blízkosti obory Hvězda s letohrádkem, poutního areálu s kostelem Panny Marie Vítězné a mohyly připomínající bitvu na Bílé Hoře. „Za sebe musím říci, že historie zde dýchá z každého koutu. Není ani divu – vždyť se tu psala,“ doplňuje Inovecká.
Nemovitost je k mání za nižší desítky milionů korun. Nový majitel ji může využít k bydlení i pro společenské účely.