Bydlení a reality –  – 1 min čtení

Měl tu být klášter, nakonec se zde bydlí. Pražská kaple z 18. století je na prodej, má i zahradu

Historická kaple sv. Martina se dvěma obytnými podlažími je na prodej za nižší desítky milionů korun. Budovu na Bílé Hoře ale čeká rekonstrukce.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

kaple-6

Foto: Swiss Life Select

kaple2
kaple1
kaple4+15
kaple3
kaple8
kaple9
kaple5
kaple7
kaple6
kaple4
kaple3
kaple-7
kaple7
kaple6
kaple5
kaple2
kaple1
kaple-8
0Zobrazit komentáře

Baví vás CzechCrunch?

Vídejte ho na Googlu častěji.

Preferovat

Původně měl v těchto místech vzniknout klášter řádu servitů, k tomu ale nakonec nikdy nedošlo – kvůli nedostatku vody i nevhodnému umístění na trase, kudy často táhla nepřátelská vojska. Z velkolepých plánů tak na pražské Bílé Hoře dodnes stojí pouze zájezdní hostinec a také kaple sv. Martina z roku 1719, která se po reformách Josefa II. proměnila v obytný dům. Teď je na prodej.

Každý druhý čtvrtek vám představíme to nejdůležitější z realitního trhu.

Newsletter Reality Check | Poslední vydání

Objekt s užitnou plochou 276 metrů čtverečních nabízí dvě plnohodnotná obytná podlaží, rozsáhlé půdní prostory ve dvou úrovních a původní část s historickou klenbou. K tomu přidává také zahradu o 559 metrech čtverečních, obehnanou kamennou zdí. Kaple byla podle Radky Inovecké z realitní kanceláře Swiss Life Select, která ji má ve své nabídce, dlouho domovem rodin majitelek. V posledních letech však zůstala prázdná.

To se podepsalo na jejím stavu. „Je tam zvýšená vlhkost, což se ale dá vyřešit,“ říká Inovecká. Budoucího majitele tak čeká rekonstrukce, jejíž rozsah určí památkáři. Ti podle Inovecké budou chtít konkrétní záměr a stavebně-historický průzkum. „Památkáři každopádně velmi ocení výměnu současných plastových oken za variantu, která bude více odpovídat původnímu vzhledu,“ upozorňuje makléřka.

Kaple, jejíž štítové průčelí stále zdobí dochovaný litinový kříž, se nachází v bezprostřední blízkosti obory Hvězda s letohrádkem, poutního areálu s kostelem Panny Marie Vítězné a mohyly připomínající bitvu na Bílé Hoře. „Za sebe musím říci, že historie zde dýchá z každého koutu. Není ani divu – vždyť se tu psala,“ doplňuje Inovecká.

Nemovitost je k mání za nižší desítky milionů korun. Nový majitel ji může využít k bydlení i pro společenské účely.

Nepřehlédněte:

Související témata:katolická církevkřesťanstvípamátky
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    openai-agent-x

    Přes tisíc agentů OpenAI si tajně psalo zprávy a pak napadli Hugging Face aneb Jak se AI utrhla ze řetězu

  2. 2

    baic-j

    Nájezd na české chalupáře. Tenhle offroad zvládne kdejakou škarpu a stojí půlku co legendární Defender

  3. 3

    martin-kadlcik-2

    Projekty chrlí jak na běžícím pásu. Jeden s miliony uživatelů prodal Seznamu, další zachránil před zánikem

  1. 1

    netflix-1670-06

    Kam se hrabou české komedie. Pusťte si na Netflixu historickou satiru z Polska, její humor platí i na nás

  2. 2

    goldea-1

    Za deset let utržili miliardu, české povlečení teď míří do Evropy. Nejhorší trend? Slevy jako strategie, hlásí

  3. 3

    zamek-2

    Je libo zámek? U Žatce se jeden prodává, jeho součástí je i sýpka nebo sušárna chmele