Tesly v Česku dostaly zelenou k samořízení. Odpovědnost ale zůstává na řidiči
Po českých silnicích se budou brzy projíždět samořídící auta. Řidič za ně ale v případě nehody pořád ponese plnou zodpovědnost.
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Tesla v Česku brzy zpřístupní svého pokročilého asistenta řízení FSD Supervised. Ministerstvo dopravy v pondělí oficiálně uznalo jeho prozatímní schválení, které v dubnu vydal nizozemský schvalovací orgán RDW. Auto díky systému zvládne samo projet křižovatkou, změnit jízdní pruh, odbočit nebo upravit rychlost podle dění na silnici. Česko se tím připojilo k Nizozemsku, Dánsku, Belgii a dalším třem evropským státům, které provoz na svých silnicích povolily.
Podle mezinárodní klasifikace SAE spadá FSD Supervised do druhé úrovně automatizace, což označuje pouze asistované řízení. Nejde tedy o autonomní vůz bez člověka za volantem. Řidič musí po celou dobu sledovat provoz a mít možnost okamžitě zasáhnout. Právní i faktická odpovědnost za jízdu totiž zůstává výhradně na něm.
České ministerstvo při posuzování vycházelo ze zkušeností zemí, kde systém v provozu funguje, a z dostupných evropských bezpečnostních dat. „Všechny momentálně dostupné údaje a informace nás přesvědčily k tomu, abychom následovali příklad dalších zemí a tento systém zájemcům zpřístupnili,“ uvádí ministr dopravy Ivan Bednárik v oficiální tiskové zprávě. Stát chce podle něj vytvářet prostor pro rozvoj autonomních technologií při zachování přísného bezpečnostního a regulačního dohledu.