Rodina se už do domu nevešla. Tak jim architekt postavil dům, co vypadá jako skříň
S půdorysem pouhých 5 × 2,5 metru vyrostl přímo v zahradě a rozšiřuje kapacitu pro rodinu, aniž by konkuroval hmotě původní vily.
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Rodina se šesti dětmi na pražské Ořechovce postupně narážela na limity svého bydlení. Děti sdílely menší ložnici a klasická přestavba či přístavba by původní historický dům, ve kterém žijí, narušila. Řešením se stal samostatně stojící čtyřpodlažní objekt nazvaný Dům Skříň. S půdorysem pouhých 5 × 2,5 metru vyrostl přímo v zahradě a rozšiřuje kapacitu pro rodinu, aniž by konkuroval hmotě původní vily.
„Stavba je zároveň zamyšlením nad minimálním bydlením v rodinném domě. Na čtyřech podlažích nabízí vše potřebné na pouhých 34 metrech čtverečních užitné plochy. Dům je navržen jako stavebnice – jednotlivé části dřevostavby byly vyrobeny v dílně a na místě sestaveny pomocí jeřábu,“ říká architekt Jan Šépka.
Přízemí zůstává otevřené a funguje jako kryté posezení i vstup. O patro výš se nachází obytná kuchyň, nad ní pokoj s koupelnou a toaletou, který obývá jedna z dcer. Nejvýše se nachází stejně řešený pokoj pro jednoho ze synů. Oba pokoje mají sklápěcí přídavné lůžko, takže v nich mohou přespat další dvě osoby. Objekt se zároveň musel vměstnat mezi vzrostlou zeleň, aniž by poškodil její kořenový systém. Proto stojí na mikropilotech.