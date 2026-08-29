Útěk z města se psem. U brdských lesů vyrostl víkendový dům, který se inspiruje australskou architekturou
Architekti rozdělili dům na denní a noční část, ty spojuje prosklený krček. Z obýváku a ložnice je pak výhled na vzdálené pastviny, stromy a potok.
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Na začátku covidové pandemie hledali místo, které by jim i jejich psovi poskytlo klidné zázemí pro víkendové pobyty mimo město. Časem narazili na malou obec Krámy poblíž Brd, zhruba 40 kilometrů od Prahy, kde se jim zalíbila dvojice svažitých pozemků u remízku a potoka. S představou klidného zázemí dvojice oslovila ateliér Anna Koukolová Architekti – a výsledkem je víkendový dům volně inspirovaný současnou australskou architekturou, pro niž je typické plynulé propojení interiéru s exteriérem a využití přírodních materiálů.
Přestože užitná plocha dřevostavby činí 123 metrů čtverečních, uvnitř působí dům prostorněji. Pomáhá tomu zkosený strop v hlavním obytném prostoru a velká okna obrácená k severu. Směrem k ulici a okolním domům se stavba spíš uzavírá, aby si zachovala soukromí, zatímco do krajiny se naopak široce otevírá. Obyvatelé tak mají z obývacího pokoje i ložnice nerušený výhled na vzdálené pastviny, potok a stromy.
Návrh dělí dům na dvě křídla – jedno pro denní život, druhé pro spaní. Spojuje je prosklený krček. „Každá část má jiné využití, proto se liší i jejich podoba. Hlavní budova je otevřenější, s pultovou střechou, vyšším stropem a prosklenou fasádou. Naopak křídlo s ložnicí je menší, má sedlovou střechu a tak nabízí intimnější atmosféru,“ vysvětluje autorka projektu Anna Koukolová. Díky průhledům mezi jednotlivými prostory a rozdílné výšce místností se při procházení domem prostor postupně proměňuje.
Stavba stojí na železobetonových pasech a její nosnou konstrukci tvoří fošnový systém s ocelovými sloupky. Zvenku ji obepíná obklad z opalovaného skandinávského smrku, doplněný antracitovou plechovou střechou. Uvnitř tmavý plášť střídá světlá březová překližka, která pokrývá stěny, dveře i vestavěný nábytek. Podlahy dostaly odolnou epoxidovou stěrku, praktickou především kvůli psovi. V koupelně ji doplňuje cementová stěrka.
O teplo se stará podlahové vytápění spolu s konvektory, nejvýraznějším prvkem interiéru je ale krbový komín. Je zhotovený ze ztraceného bednění a ukrývá dvojitou krbovou vložku. Z jedné strany vytápí obývací pokoj, z druhé se otevírá na modřínovou terasu, kde slouží jako gril. Dům přitom není navržený jen pro současné využití. Na pozemku o rozloze 2 800 metrů čtverečních je místo i pro garáž a samostatný domek pro hosty, s nimiž původní návrh počítá do budoucna.