Češi pracují na návratu legendy našeho mládí. Milovaná hra se po čtvrt století proměnila k nepoznání
České studio All Animal pracuje pro Ubisoft na filmečcích pro Heroes of Might and Magic III Remake, moderní předělávku zbožňované strategie.
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Je to návrat jedné z nejkultovnějších her našeho mládí. Heroes of Might and Magic III jsou nejen mezi českými hráči dodnes zbožňovaným titulem a teď se vrací ve vylepšené verzi, která ikonickou videohru skoro až k nepoznání mění. A ke které nepřehlédnutelným způsobem přispívají právě i Češi.
Obří videoherní společnost Ubisoft oznámila, že už příští rok vyjde moderní předělávka třetích Heroes. Tedy nejoblíbenějšího dílu slavné série, která z vás dělá mocné vojevůdce ve fantasy světě plném příšer, hrdinů a pokladů. Pro české fanoušky je tahle fantastická zpráva ještě o něco radostnější. Odhalení zmodernizované verze milované hry v podobě příběhového filmečku totiž miliardová společnost svěřila do českých rukou.
Působivý trailer, kterým se titul Heroes of Might and Magic III Remake představil světu, pochází z dílny pražského studia All Animal. Tedy firmy, která tvoří animace i pro dalšího herního giganta Blizzard a jeho World of Warcraft. Tahle práce je ale i pro ni výjimečná. „Je to splněný sen, sami jsme fanoušci Heroes. Rozsahem práce to pro nás byla naše doposud největší a rozhodně nejnáročnější zakázka,“ říká šéf studia Marek Štolún pro CzechCrunch. Pouhým trailerem totiž jejich práce neskončila.
All Animal se postarají hned o deset příběhových scén, které dohromady dají téměř čtyři minuty a které vycházejí z původní hry z roku 1999. „Naším cílem bylo zachovat autentickou emoci původních animací z devadesátých let a zároveň je posunout na úroveň současných standardů. Museli jsme zavést úplně nové postupy, abychom byli schopni něco takového doručit. Posunulo to naši tvorbu o mnoho úrovní k tomu, co vytváří ostatní světová a mnohem větší studia,“ popisuje Štolún.
Záběry od českých animátorů ukazují nejen jejich šikovnost, ale hlavně obrovskou proměnu třetích Heroes. Ti se za více než čtvrt století od premiéry ukážou v úplně nové, trojrozměrné grafice. Mladším hráčům představí (a pamětníkům připomenou) kompletní příběh původní hry i její dvě oficiální rozšíření. Zábavná hratelnost nicméně až na uživatelská vylepšení zůstane. A že jsou „hírousy“ opravdu návyková hra, to vědí i v pražském studiu.
„Pro mě nebo Radima Zeifarta jsou třetí Heroes hrou, na které jsme v mládí nechali klidně přes tisíc hodin času. Patří mezi to nejlepší, co jsme kdy hráli, a samotná práce na tom je takový splněný sen,“ přiznává Štolún se zmínkou o dalším spoluzakladateli firmy Radimu „Hurricane“ Zeifartovi. Právě jeho talent byl jedním z důležitých důvodů, proč si v Ubisoftu vybrali ke spolupráci českou firmu. Zeifart se proslavil fanouškovskými trailery pro World of Warcraft, z nichž nakonec vznikla už zmíněná profesionální spolupráce.
„V roce 2022 nás kreativní ředitel Ubisoftu oslovil s tím, že viděl Radimovu práci, následovaly dva roky vyjednávání. Velkou roli určitě hrála i naše zkušenost s gigantem, jako je Blizzard. A s prací pro Heroes cílíme i na otevření dveří do dalších velkých herních studií,“ říká Štolún. „Místo toho, aby se All Animal striktně drželi plánu, aktivně přinášeli vlastní kreativní nápady, které pomohly naplnit naši vizi. Toho si velmi vážíme, výsledek naprosto předčil naše očekávání,“ vysekl českým animátorům poklonu Eric Damian-Vernet z Ubisoftu.
I díky práci pro World of Warcraft vybudovala pražská firma byznys s padesátimilionovým obratem, který podle Štolúna rychle roste. „Letos začínáme pracovat na velkém dětském seriálu pro Netflix, který je pro nás úplně novou kapitolou,“ uvedl dříve pro CzechCrunch šéf firmy, která pracovala i pro Seznam, CineStar či Allwyn. Nebo se podílela na spolupráci značek World of Warcraft a Dungeons & Dragons. K těmhle zvučným jménům nyní přibylo jedno podobně slavné.
Heroes of Might and Magic III platí v herním světě za jednu z nejkultovnějších fantasy strategií, z osmi dílů série má zdaleka nejslavnější jméno. Však právě na třetí díl se odkazuje i nejnovější přírůstek Might and Magic: Olden Era, který za 24 hodin od vydání prodal milion kusů a zaplatil cenu vývoje. Fanoušci pro retro klenot dodnes vyrábějí herní obsah a tvoří aktivní hráčské komunity s desítkami tisíc nadšenců. A přitom předloni Heroes III oslavili už 25 let od premiéry.