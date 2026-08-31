Japonce nadchla česká reprezentace. Její největší hvězdu teď nadšenec obsadil do své videohry
Baseballista Ondřej Satoria se nesmazatelně zapsal nejen do japonských srdcí. Právě v Japonsku je ale populární dodnes. Dokonce ve videohře.
Baví vás CzechCrunch?
Vídejte ho na Googlu častěji.
Je to příběh jako z filmu. Anebo možná jako z japonského komiksu! Začal před pár týdny, když jeden japonský videoherní vývojář zjistil, že o jeho hru je zájem i v Česku. I když, zájem… Jeho titul si do seznamu přání dal jeden jediný český nadšenec. Koičiro Ebara si téhle kuriozitky všiml, zapojil umělou inteligenci a pro svou hru vytvořil český překlad. Už z toho by vznikla vtipná historka, jenže to je teprve její začátek. Ebarova kroku si totiž všiml Ondřej Satoria. Muž, který pobláznil Japonsko.
Ondřej Satoria je nejslavnějším českým baseballistou, který před třemi lety dokázal zdánlivě nemožné. V zápase proti Japonsku na turnaji World Baseball Classic vymazal Šóheie Ótaniho, dost možná největší hvězdu světového baseballu, která má podepsaný mnohamiliardový kontrakt. Sám Ótani tehdy vysekl Satoriovi poklonu – představte si, kdyby Lionel Messi nebo Kylian Mbappé na kamery vychválili fotbalistu třeba z okresního přeboru!
Výkon ostravského rodáka byl sportovní ukázkou boje Davida proti Goliášovi, ale hlavně spustil fanouškovskou mánii nejen mezi Japonci. O muži, který jinak pracuje jako elektroinženýr pro skupinu ČEZ, psala velká světová média. Pozornost mu věnovala dokonce zámořská MLB, kde Ótani dodnes hraje. Zato Satoria nedávno ukončil reprezentační kariéru (mimochodem opět na turnaji WBC, kde se dočkal potlesku vestoje) i tu ligovou. Tím se dostáváme do současnosti, která k téhle story přidala další kuriózní kapitolu.
Když v úvodu zmíněný Koičiro Ebara oznámil, že jeho hra vyjde i v českém překladu, Satoria na tuhle zprávu na sociálních sítích děkovně zareagoval. Však se taky Ball Boy Simulator odehrává v jemu blízkém světě baseballu – jen není sportovní simulací, ale hororovým zážitkem o sbírání míčků a šikaně. Každopádně Satoria nejenže vznik videohry tvořené jediným člověkem ocenil, ale taky do něj promluvil. Doslova.
„Jednou mi přišla soukromá zpráva. Ani nevím, jestli od Ondřejova kamaráda, manažera nebo koho vlastně. Napsal mi, že s Ondřejem Satoriou zrovna večeří. A jestli by s hrou mohli nějak pomoci,“ říká Ebara pro CzechCrunch. „Samozřejmě jsem věděl, kdo Satoria je, takže jsem z toho byl fakt nadšený! Okamžitě jsem odepsal, jestli bych ho do hry mohl obsadit a jestli by pro ni nenahrál dabing,“ dodává japonský vývojář.
„Abych pravdu řekl, kvalita nahrávky nebyla nic moc. Znělo to, jako by ji nahrál někde na ulici při čekání na autobus,“ popisuje Ebara s úsměvem. „Ale mně to vůbec nevadilo. Byl jsem jenom neuvěřitelně šťastný, že se Ondřej Satoria chce stát součástí mojí hry,“ říká. Český sportovec zaprvé nahrál repliky v češtině, které v Ball Boy Simulatoru uslyšíte, ale zadruhé hře propůjčil i svou tvář. Čímž mimochodem česká stopa pořád nekončí.
Už ten neobyčejně vstřícný krok, kdy kvůli přání jediného fanouška do své hry přidal češtinu, znamenal pro Ebaru mediální zájem. Z milého gesta se stal lehce virální marketing, o kterém psaly servery i mimo Česko. „Částečně jsem si říkal, že by to mohlo být trochu virální. Ale i kdyby ne, vůbec by mi to nevadilo. Protože moje nadšení z českého baseballu je naprosto upřímné. Byl jsem unešený ze sportovního ducha vaší reprezentace,“ popisuje Ebara.
V Japonsku milujeme baseball. Spoustě z nás díky němu Česko opravdu zůstalo v srdci.
A nebyl v tom sám. „V Japonsku milujeme baseball. Spoustě z nás díky němu Česko opravdu zůstalo v srdci. A i když vím, že fotbal je u vás mnohem větší sport, tak doufám, že i moje hra ke sblížení obou zemí trochu přispěje,“ dodává vývojář. Další vývoj kolem jeho videohry mu dal za pravdu. Japonský titul totiž neušel pozornosti ani méně slavných fanoušků, než je Satoria. Skupina českých nadšenců se Ebarovi nabídla, že z áíčkového překladu udělají překlad pořádný.
„Přitom jsem je nejprve chtěl odmítnout! Nejdůležitější věc při tvorbě hry je dokončit ji v termínu. Nechat na překladu pracovat někoho jiného by znamenalo víc práce a víc času. Takže jsem se nejdřív bál, že se to nestihne,“ přibližuje tvůrce. „Jenže jejich entuziasmus mě nakonec přesvědčil. Hru nejen přeložili, ale i nadabovali. Jsem rád, že jsem jim nakonec důvěřoval. Vlastně se cítím trochu provinile, že jsem je tak naháněl, protože proces vydání hry nakonec trval déle a na vše bylo víc času,“ říká se smíchem.
O texty i slova – podle všeho jde mimochodem o vůbec první oficiální videoherní dabing japonské hry do češtiny – se postarala skupina v čele s expertkou na herní dabing Kristýnou Sulkovou a znalcem japonského jazyka i kultury Vojtěchem Marešem. Právě ten se Ebarovi prvně nabídl, že hru přeloží. „Abychom zachovali původní myšlenku a nezapomněli, jak to celé vzniklo, Vojta tematicky dělá hlavního hrdinu,“ popsala Sulková v rozhovoru s herním publicistou Jiřím Bigasem.
Japonská videohra se i díky nim dočkala nárůstu zájmu českých fanoušků, z původního osamoceného wishlistu jsou dnes dva tisíce zápisů na seznam přání. „Rozhodně jsem nečekal takovou pozornost,“ uzavírá Koičiro Ebara. Hru si navíc už můžete i vyzkoušet. Ball Boy Simulator na Steamu právě vyšel, a jestli chcete slyšet i vidět nejen Ondřeje Satoriu, vyjde vás to ani ne na stokorunu.