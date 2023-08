Astratex loni nerostl, zisk kvůli růstu nákladů snížil na třetinu. Mění se chování zákazníků, hlásí

V roce 2021 český prodejce spodního prádla Astratex poprvé ve své historii utržil přes miliardu korun a jeho obrat se zastavil na částce 1,2 miliardy. Podle dat z publikované závěrky loni nerostl a dosáhl obratu 1,18 miliardy, tedy o dvacet milionů korun méně. Větší pokles ale zaznamenal v ziskovosti, kdy klesl z předloňských 121 milionů na 36 milionů v minulém roce.

„Bereme to tak, že se nám podařilo zopakovat velice úspěšný covidový rok,“ komentuje pro CzechCrunch ředitel marketingu Astratexu Michal Bilka. Jak dodal, vzhledem k událostem ve světě a trendu na e-commerce trhu tyto výsledky považuje za velmi úspěšné. Loni totiž česká e-commerce vůbec poprvé ve své historii klesla a čeští online obchodníci prodali meziročně o dvanáct procent zboží méně.

Důvodů poklesu zisku pak Bilka vidí několik, a to včetně externích šoků v podobě války a následného růstu provozních nákladů. „Snažili jsme se zachovat ceny pro koncového zákazníka, takže někde se to promítnout muselo. Zároveň jsme se rozhodli více investovat do marketingu a zejména brandu. Orientace na kontinuální růst byznysu a navýšení fixních nákladů měly za následek pokles zisku,“ říká marketingový ředitel Astratexu, jenž podle žebříčku CzechCrunche patří mezi sto největších e-shopů v zemi a jeho stoprocentním vlastníkem má být společnost Enterstore patřící Hartenberg holdingu Andreje Babiše.

E-shop přitom začátkem loňského roku zaznamenal extrémní zájem o plavky, kdy se po téměř dvou letech více rozběhl cestovní ruch, záhy však poptávku negativně ovlivnily obavy z budoucna a tendence spíše šetřit než utrácet. Astratex také zaznamenal navýšení počtu vratek, pořád ale v přijatelné rovině. „Mění se nákupní chování zákazníků. Kupují víc velikostí a modelů s tím, že nějakou část z toho vrátí. Využívají možnost si věci zkusit a vybrat v pohodlí domova,“ komentuje Bilka.

Astratex aktuálně působí v dvanácti zemích, zároveň ale začal více šlapat do expanze a v letošním roce již například zaznamenává nárůst tržeb v Německu. „Německý trh jsme otevřeli s určitým očekáváním, které se plní, to znamená růst bez negativního vlivu na byznys. Je to pro nás velmi významný trh z hlediska velikosti a odlišnosti. Hodně se učíme, spotřebitelské očekávání tam je úplně jiné. A abychom mohli expandovat i do dalších západních zemí, musíme vědět všechny procesy a případně se přizpůsobit lokálním požadavkům,“ říká Bilka.

Kromě toho v poslední době prodejce navýšil kapacity skladů o padesát procent a optimalizoval své fungování. Zároveň zavedl takzvané Astra pointy, což jsou záchytné body v logistickém procesu, které umožňují rychle zkontrolovat vracené zboží, aby mohl zákazníkovi vdat zpátky peníze, aniž by čekal na fyzické vrácení objednávky na sklad.