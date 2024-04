Atlas je mrtvý, ať žije Atlas. V Boston Dynamics ukázali video s novým a ještě pohyblivějším robotem

Uložit 0

Atlas žije. Inženýři z americké firmy Boston Dynamics to nejprve naznačovali a nyní spekulace potvrdili. Průkopnického humanoidního robota, známého z někdy až komických videí, společnost vlastněná jihokorejským Hyundaiem v úterý poslala do důchodu. Podle krátkého představovacího videa ale získal novou podobu, je plně elektrický a prošel i dalšími změnami.

Podobností se starou generací na první pohled moc není. Robot má válcovou hlavu rámovanou světelným pásem, pryč je hydraulika a obnažené kabely. Změnou prošel i jeho pohyb. Filozofie starého modelu Atlase byla jasná: co nejvíce se přiblížit lidskému pohybu. Což někdy končilo humornými kotrmelci a pády. Aktuální generace jde ale podle videa, které je k vidění níže, opačným směrem.

Robot se tak zvedne ze země způsobem, který evokuje scény z nejednoho sci-fi filmu. Umí také chodit a současně otáčet hlavou i trupem o sto osmdesát stupňů kolem vlastní osy. Zvládne toho ale údajně mnohem více, což mu umožňuje nová technologie kloubů. Díky ní jsou jeho končetiny mnohem flexibilnější než u předchozí generace. Podle šéfa Boston Dynamics Roberta Playtera bude nový robot schopný daleko komplexnějších pohybů než lidské tělo.

Atlas má být také chytřejší. Jak říká Playter, má dvě ruce, takže dokáže dělat dvě věci najednou. Nový software mu má navíc umožňovat rychleji se přizpůsobovat nově nastalým situacím v terénu. Díky hloubkovým senzorům umí neustále vyhodnocovat okolí a v neposlední řadě dokáže lépe předvídat vlastní pohyby, což má přispět k lepší stabilitě a kontrole.

Atlas má také zvládat široké spektrum úkonů. Boston Dynamics podle Playtera první verzi nového stroje sestavila loni v prosinci. Humanoida chce systematicky testovat od začátku příštího roku a s rozsáhlejší výrobou začít do několika let. V poslední době mu však v oblasti robotiky roste konkurence. Souvisí to s rychlým vývojem generativní umělé inteligence, kterou využívají startupy jako 1X, Figure nebo Agility.

Legendární metr padesát vysoká a 89 kil vážící stará verze humanoida Atlase se světu ukázala v roce 2013. Původně ho americké ministerstvo obrany chtělo využívat pro záchranné mise třeba v případě přírodních katastrof. Nasazení robotů se ale často skloňuje i v souvislosti s pracemi ve skladech, z čehož chce těžit například logistický gigant DHL, nebo na staveništích, kde mohou vykonávat rutinní práci bez přílišného přemýšlení.