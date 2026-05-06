Autobusák na Florenci dostane nový háv. Půjde ale jen o dočasné řešení
Nová odbavovací hala bude sloužit jako přechodné řešení po dobu transformace území. Nabídne zázemí pro cestující i administrativní prostory.
Původní železniční brownfield na pražské Florenci brzy zmizí. Místo něj vznikne nová čtvrť, která propojí Karlín s Novým Městem. Počítá hlavně s bydlením, po obou stranách magistrály budou ovšem i kanceláře, služby i hotel. Vznikne také pěší zóna s veřejným prostranstvím, která má kultivovat okolí stanice metra. A autobusové nádraží? Zůstane, částečně ale zamíří pod zem. Skupina Penta, která za proměnou území stojí, teď ukázala podobu jeho nové odbavovací haly. Půjde ale jen o dočasné řešení.
„V soutěži jsme se rozhodli dát prostor studentům a mladým talentům. Vítězný návrh nás přesvědčil kombinací architektonické kvality, funkčnosti a citlivého zasazení do prostředí Negrelliho viaduktu. Ocenili jsme důraz na udržitelné materiály i možnost budoucí demontáže v případě stěhování haly na nové místo, které vzejde z chystané dopravní studie města,“ říká Rudolf Vacek, nový šéf Penta Real Estate. Finální podoba nového dopravního uzlu se bude odvíjet od dokumentace, kterou právě připravuje Správa železnic.
Do soutěže se zapojily desítky týmů z Česka i ze zahraničí, od zavedených ateliérů po mladé architekty. Porotu nakonec přesvědčilo pražské studio Upstructure. Nová odbavovací hala bude sloužit jako dočasné řešení po dobu transformace území, která může trvat dalších 15 až 20 let. Nabídne zázemí pro cestující, provozní a administrativní prostory i doplňkové služby. Součástí návrhu je také úprava veřejného prostoru v okolí haly včetně využití oblouků Negrelliho viaduktu pro komunitní, kulturní či komerční aktivity.