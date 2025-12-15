Bydlení a reality –  – 3 min čtení

V centru Prahy vyroste nová čtvrť za 20 miliard. Do projektu Penty se zapojí hned 15 evropských ateliérů

Pokud půjde vše podle plánu, kopne se do země za dva až tři roky. Hotovo má být v roce 2031. Autobusové nádraží zůstane, částečně ale zamíří pod zem.

Filip MagalhaesFilip Magalhaes

florenc-1
Foto: Aulík Fišer architekti / Machar & Teichman / studio reactor / krajinářský ateliér Partero
Vizualizace bloku B02 v nové čtvrti Florenc 21
0Zobrazit komentáře

Původní železniční brownfield na pražské Florenci už brzy zmizí. Nová čtvrť, která propojí Karlín s Novým Městem, nabídne převážně bydlení, jež doplní i kanceláře po obou stranách magistrály, služby a hotel. Také zde vznikne pěší zóna s veřejným prostranstvím, aby došlo ke kultivaci okolní stanice metra. „Toto území je dnes polomrtvé, využití prostoru zdaleka není stoprocentní. Postavíme tam proto šest bloků s různými architektonickými rukopisy,“ uvádí pro CzechCrunch David Musil, šéf realitní odnože skupiny Penta. Ta je investorem projektu.

Byť bude každý blok vypadat jinak, cílem není roztříštěnost, ale naopak pestrá mozaika, jejíž jednotlivé části se navzájem doplňují. „Vznikne čtvrť s vnitrobloky jako na Vinohradech nebo Vyšehradě,“ doplňuje výkonný ředitel Penta Real Estate. Pokud půjde všechno podle plánu, kopne se do země za dva až tři roky. Hotovo má být v roce 2031, celkem vybudování nové čtvrti vyjde na přibližně 20 miliard korun. Součástí plánů je i mateřská škola, která se usídlí v budově bývalé celnice na nedalekém Rohanském ostrově. Autobusové nádraží Florenc zůstane, jeho odjezdová stání ale zamíří pod zem.

Novou Florenc navrhne 15 ateliérů z celé Evropy – kromě Čechů uspěla v mezinárodní architektonické soutěži i studia z Francie, Německa, Dánska, Itálie, Nizozemska a Polska. Tyto týmy načrtly podobu celkem šesti bloků, přičemž musely dodržet jejich vymezení, uliční čáry, výškovou regulaci a dopravní řešení. Pod všemi navíc budou vybudovány podzemní garáže. Do soutěže se přihlásilo 157 uchazečů ze 33 zemí Evropy, Ameriky i Asie. Na vítězné návrhy se můžete podívat ve fotogaleriích níže.

Blok B01

Vítězem bloku při ulici Na Florenci je dánská architektonická kancelář Adept (která vyhrála i soutěž na novou čtvrť Žofinka v Ostravě a ve stejném městě připravuje nejvyšší budova Česka) ve spolupráci s českým studiem ohboi. Projekt je koncipován jako dva administrativní objekty obklopující magistrálu s celkovou podlahovou plochou přes 20 tisíc metrů čtverečních. Budova bude rovněž bránou do nové čtvrti. Při hodnocení návrhů byl pro porotu důležitý vztah objektu k Desfourskému paláci, který je kulturní památkou. Snahou bylo, aby Blok B01 respektoval kontext této historické stavby. Součástí návrhu je i dočasná stavba „pop-up“ marketu s food courtem.

1blok-2

Foto: architektonická kancelář Adept / studio ohboi

1blok-1
1blok-3
1blok

Blok B02

Vítězem soutěže o návrh rezidenčního bloku B02 o celkové ploše 22 900 metrů čtverečních se stalo konsorcium českých architektonických kanceláří Aulík Fišer architekti, Machar & Teichman a studio reactor ve spolupráci s krajinářským ateliérem Partero. Návrh rozděluje blok na tři celky, které svým výrazem odkazují na architekturu okolních čtvrtí: Karlína, Žižkova a Nového Města. Zároveň si ovšem zachovávají jednotnou identitu. Místo je navrženo jako tradiční pražský rezidenční blok se soukromým vnitroblokem a provozovnami v parteru. Na severu bude přímo navazovat na výstup ze stanice metra Florenc.

2blok-3

Foto: Aulík Fišer architekti / Machar & Teichman / studio reactor / krajinářský ateliér Partero

2blok-1
2blok-2
2blok-4+1
2blok

Blok B03

Bude postaven podle návrhu uskupení českých kanceláří Edit! Architects a A69 architekti s holandskými NL Architects. Studio Edit! nedávno realizovalo bytový dům Iconik v Karlíně, který byl oceněn v soutěži Česká cena za architekturu, a podílí se i na další etapě nedalekého Rohan City.

3blok-3

Foto: A69 architekti + edit! + NL architects

3blok-4
3blok

Blok B04

Je umístěn při železniční trati a přímo navazuje na budovu Masaryčky od Zahy Hadid. Zahrnuje rezidenční budovu na území Prahy 1, hotel při východní hraně magistrály a další rezidenční budovou na karlínské straně. Podle developera je tak ze všech bloků funkčně nejpestřejší. Vítězem se stal návrh týmu tvořeného francouzskou kanceláří LAN (Local Area Network) a polským studiem P2PA.

4blok-4

Foto: LAN architecture + studio P2PA

4blok-2
4blok-1
4blok-3+1
6blok-5

Blok B05

Na první místo porota umístila návrh konsorcia německého ateliéru Kempe Thill, české kanceláře re:architekti a italské kanceláře baukuh studio associato. Budova při železniční promenádě má poskytnout koncept takzvaného kolektivního bydlení, kde jsou menší bytové jednotky doplněny o společné komunitní prostory v interiéru a exteriéru budovy, například na střeše. „Porotu zaujal koncept vnitřní ulice – pasáže pro rezidenty, která propojuje jednotlivé komunitní prostory a provozovny přístupné z ulice,“ říká místopředseda poroty architekt Štěpán Valouch.

3blok-1

Foto: ateliér Kempe Thill / re:architekti / baukuh studio associato

3blok-2
5blok
4blok

Blok B06

Vítězem samostatné soutěže na šestý blok se stal projekt studia A8000, jehož architektura navazuje na vrstevnatou historii lokality a vytváří soudobou interpretaci historických fasád s materiálovou paletou vycházející z typické barevnosti Prahy. Porota ocenila integraci bloku do svého okolí a návaznost přízemí na nově vzniklé ulice s provozem v režimu pěší zóny.

6blok

Foto: studio A8000

6blok-3
6blok-1
6blok-2+2
6blok-4
krupauer1
Související témata:PrahaPentaPenta Real EstateFlorencArchitektonická soutěžFlorenc 21
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    vosimecz-mvp

    Za jejich pizzu by je Italové prokleli, oni na ní generují 500 milionů ročně. A to jsou zatím jen na Moravě

  2. 2

    kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-98

    Ani jeden úspěch. Kingdom Come 2 na herních Oscarech porazil francouzský hit, který přepsal historii

  3. 3

    kalshi

    Jsou z nich jedni z nejmladších miliardářů. Postavili portál, kde lidé sází na to, co by se mohlo stát

  1. 1

    e2

    Jsem cynik, tak proč mě tak zasáhla smrt Patrika Hezuckého? Ukazoval, v čem tkví síla „těch druhých“

  2. 2

    00-kijonkova-jokl-1

    Je mu 29 a byznys, který rozjel už na základce, mu vydělal stamiliony. Většinu od něj koupila Kijonková

  3. 3

    ftmo-founders2

    Češi postavili stroj na peníze. Výsledek? Tržby 6,8 miliardy, zisk 2,4 miliardy a spolknutí konkurenta