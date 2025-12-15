V centru Prahy vyroste nová čtvrť za 20 miliard. Do projektu Penty se zapojí hned 15 evropských ateliérů
Pokud půjde vše podle plánu, kopne se do země za dva až tři roky. Hotovo má být v roce 2031. Autobusové nádraží zůstane, částečně ale zamíří pod zem.
Původní železniční brownfield na pražské Florenci už brzy zmizí. Nová čtvrť, která propojí Karlín s Novým Městem, nabídne převážně bydlení, jež doplní i kanceláře po obou stranách magistrály, služby a hotel. Také zde vznikne pěší zóna s veřejným prostranstvím, aby došlo ke kultivaci okolní stanice metra. „Toto území je dnes polomrtvé, využití prostoru zdaleka není stoprocentní. Postavíme tam proto šest bloků s různými architektonickými rukopisy,“ uvádí pro CzechCrunch David Musil, šéf realitní odnože skupiny Penta. Ta je investorem projektu.
Byť bude každý blok vypadat jinak, cílem není roztříštěnost, ale naopak pestrá mozaika, jejíž jednotlivé části se navzájem doplňují. „Vznikne čtvrť s vnitrobloky jako na Vinohradech nebo Vyšehradě,“ doplňuje výkonný ředitel Penta Real Estate. Pokud půjde všechno podle plánu, kopne se do země za dva až tři roky. Hotovo má být v roce 2031, celkem vybudování nové čtvrti vyjde na přibližně 20 miliard korun. Součástí plánů je i mateřská škola, která se usídlí v budově bývalé celnice na nedalekém Rohanském ostrově. Autobusové nádraží Florenc zůstane, jeho odjezdová stání ale zamíří pod zem.
Novou Florenc navrhne 15 ateliérů z celé Evropy – kromě Čechů uspěla v mezinárodní architektonické soutěži i studia z Francie, Německa, Dánska, Itálie, Nizozemska a Polska. Tyto týmy načrtly podobu celkem šesti bloků, přičemž musely dodržet jejich vymezení, uliční čáry, výškovou regulaci a dopravní řešení. Pod všemi navíc budou vybudovány podzemní garáže. Do soutěže se přihlásilo 157 uchazečů ze 33 zemí Evropy, Ameriky i Asie. Na vítězné návrhy se můžete podívat ve fotogaleriích níže.
Blok B01
Vítězem bloku při ulici Na Florenci je dánská architektonická kancelář Adept (která vyhrála i soutěž na novou čtvrť Žofinka v Ostravě a ve stejném městě připravuje nejvyšší budova Česka) ve spolupráci s českým studiem ohboi. Projekt je koncipován jako dva administrativní objekty obklopující magistrálu s celkovou podlahovou plochou přes 20 tisíc metrů čtverečních. Budova bude rovněž bránou do nové čtvrti. Při hodnocení návrhů byl pro porotu důležitý vztah objektu k Desfourskému paláci, který je kulturní památkou. Snahou bylo, aby Blok B01 respektoval kontext této historické stavby. Součástí návrhu je i dočasná stavba „pop-up“ marketu s food courtem.
Blok B02
Vítězem soutěže o návrh rezidenčního bloku B02 o celkové ploše 22 900 metrů čtverečních se stalo konsorcium českých architektonických kanceláří Aulík Fišer architekti, Machar & Teichman a studio reactor ve spolupráci s krajinářským ateliérem Partero. Návrh rozděluje blok na tři celky, které svým výrazem odkazují na architekturu okolních čtvrtí: Karlína, Žižkova a Nového Města. Zároveň si ovšem zachovávají jednotnou identitu. Místo je navrženo jako tradiční pražský rezidenční blok se soukromým vnitroblokem a provozovnami v parteru. Na severu bude přímo navazovat na výstup ze stanice metra Florenc.
Blok B03
Bude postaven podle návrhu uskupení českých kanceláří Edit! Architects a A69 architekti s holandskými NL Architects. Studio Edit! nedávno realizovalo bytový dům Iconik v Karlíně, který byl oceněn v soutěži Česká cena za architekturu, a podílí se i na další etapě nedalekého Rohan City.
Blok B04
Je umístěn při železniční trati a přímo navazuje na budovu Masaryčky od Zahy Hadid. Zahrnuje rezidenční budovu na území Prahy 1, hotel při východní hraně magistrály a další rezidenční budovou na karlínské straně. Podle developera je tak ze všech bloků funkčně nejpestřejší. Vítězem se stal návrh týmu tvořeného francouzskou kanceláří LAN (Local Area Network) a polským studiem P2PA.
Blok B05
Na první místo porota umístila návrh konsorcia německého ateliéru Kempe Thill, české kanceláře re:architekti a italské kanceláře baukuh studio associato. Budova při železniční promenádě má poskytnout koncept takzvaného kolektivního bydlení, kde jsou menší bytové jednotky doplněny o společné komunitní prostory v interiéru a exteriéru budovy, například na střeše. „Porotu zaujal koncept vnitřní ulice – pasáže pro rezidenty, která propojuje jednotlivé komunitní prostory a provozovny přístupné z ulice,“ říká místopředseda poroty architekt Štěpán Valouch.
Blok B06
Vítězem samostatné soutěže na šestý blok se stal projekt studia A8000, jehož architektura navazuje na vrstevnatou historii lokality a vytváří soudobou interpretaci historických fasád s materiálovou paletou vycházející z typické barevnosti Prahy. Porota ocenila integraci bloku do svého okolí a návaznost přízemí na nově vzniklé ulice s provozem v režimu pěší zóny.