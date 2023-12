Automobilka Nio odhalila novou vlajkovou loď. Číňané vyzývají na souboj Maybach či Panameru

Uložit 0

Čínská automobilka Nio ukázala světu svůj nejnovější koráb silnic s názvem ET9. Jedná se o to nejluxusnější, co společnost prozatím na svých linkách stvořila, a zároveň o výkladní skříň technologických dovedností značky. Nio si je svou novinkou natolik jisté, že jí rovnou dalo nálepku konkurence pro takové legendy, jako jsou Panamera od Porsche či Maybach od Mercedesu.

Mohlo by se zdát, že nás novinky čínských automobilek nemusí příliš zajímat. Nio je ovšem jednou jednou z těch, kterým začal být domácí čínský trh malý a nyní pokukují i po evropských zákaznících. Existuje tak reálná šance, že se novinka ET9 dostane i do Evropy.

Dle generálního ředitele automobilky Williama Li se Nio s novým elektromobilem pokusilo nastavit zcela nové standardy efektivity, luxusu, prostoru a bezpečnosti u sériově vyráběných vozů. Design auta nejlépe vystihuje slovo landjet, tedy relativně nový výraz, který poprvé použilo Audi v roce 2020, aby vyjádřilo kombinaci tradičních linií sedanu s moderním tvaroslovím SUV vozů.

Na délku měří ET9 úctyhodných 5,3 metru a na šířku má přes dva metry. Jeho základ tvoří vůbec nejmodernější platforma automobilky s extrémním rozvorem 3,25 metru. 900voltová architektura pak umožňuje bleskurychlé nabíjení, kdy za pět minut řidič dostane do vozu dostatek energie na jízdu dlouhou 255 kilometrů.

Foto: Nio Design vozu kombinuje křivky sedanu a SUV

ET9 je navíc kompatibilní s takzvanou Power Swap Station, díky které lze jednoduše vyměnit vybitou baterii za novou, plně dobitou. Tyto stanice jsou veřejné a jejich nejnovější generace by měly umět vyměnit až 480 baterií za den, přičemž mají být o 22 procent rychlejší než jejich předchůdkyně.

O samotný pohon novinky se stará dvojice zcela nových elektromotorů. Pohonná jednotka umístěná v zadní části vozu nabízí výkon až 340 kW, ke kterým přední indukční motor přihazuje dalších 180 kW výkonu. To dělá z novinky extrémně výkonnou hračku, se kterou bude jízda jistě zážitkem.

Aby ji měl řidič vždy plně pod kontrolou, má k dispozici i vůbec nejmodernější čipovou sadu Nia, která by měla zvládnout více než pět bilionů příkazů za sekundu. Ředitel Li navíc dodal, že tyto procesy má být schopná zpracovat až o 75 procent rychleji, než je průměr v celém automotive. ET9 tak představuje hypervýkonný počítač na čtyřech kolech, který je schopen bleskurychle vyhodnocovat dění kolem sebe, provádět výpočty, plánovat a reagovat.

O to víc si tak mohou řidiči v klidu vychutnávat veškerý komfort, který nabízí interiér vozu. Vejdou se do něj čtyři cestující v uspořádání 2+2 a zadní sedadla byla vyvinuta speciálně pro tento model. Lze je elektricky nastavovat v 18 směrech a sklopit do úhlu 45 stupňů. Pro každé z nich je navíc k dispozici samostatný 14,5palcový OLED displej, na kterém si lze vyřizovat pracovní záležitosti nebo si třeba pustit film.

Foto: Nio Novinka míří mezi elitu

Koho koukání do obrazovky nebude bavit, může zvednout hlavu a kochat se výhledem z obří panoramatické střechy a k tomu si třeba dát drink nachystaný v minichladničce uložené ve středovém tunelu, ve kterém jsou uloženy i stolky.

Novinka by se měla na domácí čínský trh dostat v průběhu roku 2025. Zda se podívá i do Evropy, není v současné době jasné, ze strany automobilky by se však jednalo o logický krok.

Nápovědou by mohli být i konkurenti, které Li v souvislosti s ET9 jmenoval. Kromě již zmiňovaného Maybachu a Panamery uvedl také Audi A8 či BMW řady 7. Je tedy jasné, že ET9 míří mezí ty nejlepší, čemuž by měla odpovídat také cena. Ta bude startovat na částce 800 tisíc jüanů, v přepočtu tedy přibližně 2,5 milionu korun.