Fiala by si na sítích měl vzít příklad z Tuska, Schillerová to dělá dobře, říká autorka Jsem v obraze

„Alena Schillerová to dělá dobře – na TikToku působí jako hodná paní, i když je proti manželství pro všechny,“ říká digitální tvůrkyně Johana Bázlerová v dalším díle podcastu Crunch s Čestmírem Strakatým. „Do politiky bych sama šla, ale pro mladé ženy to v Česku není moc přívětivé prostředí,“ dodává dvaadvacetiletá zakladatelka instagramového profilu @jsemvobraze, ze kterého zejména mladí čerpají informace o tom, co se děje doma i ve světě. Ten aktuálně sleduje 190 tisíc lidí. Pracuje také jako juniorní poradkyně předsedy Senátu Miloše Vystrčila pro oblast digitální komunikace.

Na jejím profilu se míchají graficky poutavé updaty s video vysvětleními témat, která hýbou společností, nebo memy, jež trefně vystihují aktuální dění. Často vystupuje jako expertka na komunikaci s generací Z, i když jí samotné se nálepka hlas generace protiví. „Myslím, že není úplně ideální o někom říkat, že je hlasem jakékoliv generace. Je to taková jednoduchá zkratka pro starší,“ vysvětluje v podcastu Crunch s Čestmírem Strakatým, který si můžete pustit ve videu níže nebo na YouTube, Spotify či Apple Podcasts.

Ačkoliv její profil funguje jako ozdrojovaný rozcestník po aktuálních informacích, nepovažuje se za novinářku. „Snažím se zpravodajství shrnout více srozumitelně do formy, která patří na sociální sítě. Zároveň mám nějaké hodnoty, ze kterých vycházím při výběru i zpracování témat, hlavně v lidskoprávní oblasti. Takže u mě třeba nenajdete hlas paní Jochové z Aliance pro rodinu – pro mě v tu chvíli nejde o konstruktivní příspěvek do debaty, ale o cílené šíření nenávisti,“ říká Bázlerová. „Nejde mi o to, být druhá ČT24.“

„Politici se tváří, že témata jako manželství pro všechny jsou marginálie, ale moje generace to bere tak, že to má být dávno vyřešené. Máme spoustu zkušeností z Erasmů a různých stáží v zahraničí, kde sice také nefunguje vše dokonale, ale základní práva vyřešená jsou. V očích mladého člověka je to extrémně frustrující – když je to taková marginálie, tak kde to je? Proč se o tom ve sněmovně hádáte takovou dobu?“ dodává.

Sama odmítá nálepku, že by generace Z byla přecitlivělá. „Spíš jsme hlasitější ohledně toho, co nám vadí. Mám pocit, že nežijeme v lehké době, je to zkrátka jedna krize za druhou. Všechno se děje hrozně rychle, valí se na nás spousta informací. Máme důvod být někdy úzkostliví, ale o duševním zdraví mluvíme otevřeněji než starší generace,“ vysvětluje Bázlerová (rozhovor jsme natáčeli ještě před útokem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy – pozn. red.).

Fiala by komunikaci měl svěřit expertům

Bázlerová kromě tvorby na Instagramu pracuje poslední rok jako externí poradkyně šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Jak se jí daří tyto dva světy propojovat? „Občas se to ve mně pere, ale snažím se k tomu přistupovat zodpovědně. Na profilu Jsem v obraze vládní koalici často kritizuji, a to včetně strany, kde působí pan předseda. Naučila jsem se ale, že na nějakém místě na Instagramu se komunikuje jedním způsobem a na oficiálních kanálech druhého nejvyššího ústavního činitele to vypadá zase jinak. Je to určitý střet a také velká škola,“ přiznává Bázlerová.

Aktuální vláda Petra Fialy (ODS) je za svůj styl komunikace nejen na sociálních sítích často kritizovaná, ostatně video premiéra s Nutellou označil za chybu i první host Crunche, ministr financí a jeho spolustraník Zbyněk Stanjura. Jde to dělat lépe? „Pan premiér nemá úplně vrozený komunikační dar, je prostě akademik – což není nutně špatně. Nemusí hned tancovat na TikToku, spíš stačí natočit video, kde vlastními slovy popíše, co se právě děje ve sněmovně, na čem a proč se dohodli. Prostě vysvětlovat, ačkoliv si u nich v kanceláři říkají, že konsolidační balíček vysvětlovali už stokrát,“ říká influencerka.

Foto: CzechCrunch Johana Bázlerová, autorka profilu Jsem v obraze

Podle ní by si mohl vzít příklad z polského premiéra Donalda Tuska, jehož tým umí natočit video pro TikTok ze zařizování premiérské kanceláře nebo připravit poutavý sestřih z jinak nudných tiskových konferencí. „Na jeho videích je vidět, že je dali na starost někomu, kdo té síti organicky rozumí a ví, jak mají vypadat,“ shrnuje Bázlerová.

S jistým uznáním mluví i o elánu, s jakým si sociální sítě osvojila jedna z nejvýraznějších tváří opozice Alena Schillerová (ANO). „Nedávno jsem sledovala tiktokové video, ve kterém Alena Schillerová přála jednomu mladému tiktokerovi hezký den, ve vláknu pod tím byly jen pozitivní komentáře, vlastně se mi také líbilo, působí jako hodná paní. Na druhou stranu ta komunikace postrádá transparentnost, z jejích videí se už nedozvíte o jejích hodnotách a postojích, že je podepsaná pod návrhem ústavní novely, podle které manželství tvoří jen muž a žena,“ dodává.

Politika? Nejdřív dostudovat, abych nebyla terč

Bázlerová nevylučuje, že se do politiky pustí sama. „Politika mě upřímně baví, chci se ale nejdřív naučit víc o tom, jak funguje legislativní proces, i o tom, jak se politika v Česku prakticky dělá,“ vysvětluje influencerka.

Během covidové pandemie nastoupila na Vysokou školu ekonomickou, ale po třetím semestru ze školy odešla – aktuálně se rozhlíží po studiu v zahraničí. „Než bych do politiky šla, měla bych mít odstudováno. Už teď se mi svírá žaludek, když si představím, že bych tam hned byla onálepkovaná jako ‚ta bez titulu‘. Politika prostě pro mladé ženy a mladé lidi obecně není moc přívětivé prostředí. Česká politická kultura je tragická,“ dodává.

