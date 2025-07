Nestárnoucí hra z Česka už sedmým rokem přináší tvůrcům stovky milionů. I díky Britney Spears a Metallice

Uložit 0

V Česku najdete jen málo projektů, které dosáhly takového úspěchu jako Beat Saber. Ten totiž patří na světovou špičku svého oboru – videoher pro virtuální realitu. A to i dlouhá léta od původního vydání v roce 2018. Také loňský rok byl pro autory z domácího studia Beat Games finančně příznivý. Hlásí tržby přesahující 400 milionů korun.

Beat Saber uchvacuje hráče i hudební nadšence zdánlivě jednoduchým nápadem. Do rytmu hudby sekáte ve virtuální realitě do barevných kostek. Už to je samo o sobě návykové – a teď k tomu přičtěte takřka nekonečný potenciál rozšiřování zábavy o další a další skladby od populárních umělců. Loni takhle playlist ve hře obohatila třeba Metallica nebo Britney Spears.

Také prodeje balíčků s jejich songy tak přispěly k vysokým tržbám vývojářů z domácího studia Beat Games. Firma, u jejíhož zrodu stála slovenská dvojice Vladimír Hrinčár a Ján Ilavský, k nimž se následně přidal český skladatel Jaroslav Beck, za rok 2024 oznámila tržby 436,9 milionu korun se ziskem 42 milionů.

V obou případech jde o lehký pokles z loňských 496, respektive 49 milionů. V nejlepších letech Beat Saber generoval dokonce miliardové tržby. Jenže pak došlo ke změně smlouvy mezi Beat Studios a mateřskou firmou Meta, která znamenala propad tržeb na pětinu.

Nicméně i tak jsou loňské výsledky na videohru z roku 2018 zcela výjimečné. Příběh, který začal na slovenském sídlišti, tak i po letech úspěšně pokračuje. Česko-slovenský titul se stal největším herním hitem pro virtuální realitu prakticky ihned po vydání, v roce 2019 firmu koupilo zmíněné technologické impérium Marka Zuckerberga.

Aktuálně už v Beat Games nicméně nepůsobí ani trojice mužů, která stála u zrodu Beat Saberu. Studio nejprve opustil Beck. Ten hudbu a hry vyměnil za nápoje a pustil se do plechovkového projektu Cans, následně rozjel ambiciózní startup zaměřený na umělou inteligenci s uznávaným vědcem Tomášem Mikolovem,

Počátkem loňského roku své dílo zanechala v rukou kolegů i dvojice vývojářů, spolužáků a přátel Hrinčár a Ilavský. Především v případě posledně jmenovaného to však nebylo rozloučení s videohrami. Ján Ilavský se i nadále věnuje nezávislému hernímu vývoji.