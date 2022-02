Česká technologická společnost Avast se před plánovaným spojením se svým americkým konkurentem NortonLifeLock pochlubila solidními výsledky za uplynulý rok. Jak už je u ní zvykem, vykázala především mimořádnou ziskovost, která opět překonala 50 procent tržeb. Obě firmy zároveň aktualizovaly termín, ke kterému by fúze měla být hotová – ten původní vypršel ve čtvrtek 24. února.

Na vině oddalovaného sloučení jsou chybějící souhlasy některých antimonopolních úřadů. Ve Španělsku už Avast a NortonLifeLock zelenou dostaly, ve Velké Británii pořád ještě čekají. Nový termín byl stanoven na 4. dubna. Pořád ale existuje možnost, že i čtvrtý aprílový den nebude tím konečným.

Že došlo k posunutí data fúze, je pro stávající akcionáře Avastu svým způsobem dobrá zpráva, protože ještě stihnou zinkasovat dividendu za minulý rok. Ta bývá navázána na hospodářské výkony společnosti – a ty byly opět velmi slušné. Avast v roce 2021 utržil 941 milionů dolarů, tedy v přepočtu 21 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o zhruba čtyři procenta (pokud se nepočítají kurzové změny).

Co se profitu týče, tak ten hrubý před daněmi a odpisy (EBITDA) se vyšplhal z 496 milionů dolarů na 518 milionů dolarů, což je necelých 12 miliard korun. To odpovídá růstu o 4,5 procenta. Nicméně mnohem rychleji nabyl čistý zisk, který šel nahoru o více než polovinu, a to ze 170 na 348 milionů dolarů.

Spojení Avastu s NortonLifeLock bude v kontextu českého byznysu mimořádná událost, a to především svým finančním objemem. Jde o totiž transakci, která se svou hodnotou blíží 190 miliardám korun. NortonLifeLock je při spojení dvou antivirových premiantů tím větším partnerem – ten byl v posledním kvartálu roku 2021 na úrovni 700 milionů dolarů.