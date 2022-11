Pokračování Avatara se blíží. Podívejte se na velký trailer nejočekávanějšího filmu posledních let

Jake Sully ve filmu Avatar: The Way of Water

Už příští měsíc, jen několik dní před Štědrým dnem, vtrhne do kin nejočekávanější film roku – a možná i dekády. Pokračování megahitu Avatar s přídomkem The Way of Water slibuje opět atraktivní dobrodružství a jeho tvůrci na něj teď lákají prvním velkým trailerem, který odhaluje několik zajímavých zákoutí tajuplné Pandory a naznačuje stěžejní zápletku.

O pokračování celosvětově nejvýdělečnějšího filmu všech dob se mluvilo dlouhé roky, primárně kvůli technické náročnosti se ale natáčení prodlužovalo. Mnozí ani nevěřili, že další Avatar vůbec přijde. Už před časem ale bylo potvrzeno, že Avatar: The Way of Water skutečně dorazí, a to ještě letos. Vlastně by se dalo říct, že půjde o filmový vánoční dárek.

Teď tvůrci filmu, za kterým po režisérské stránce stojí James Cameron, odhalili další upoutávky. Oproti květnovému traileru jsou o minutu delší, což je dostatečné navýšení stopáže k tomu, aby diváci ještě více pochopili, o co půjde v novém snímku, který bude s největší pravděpodobností bořit žebříčky sledovanosti.

V nynějším traileru je prakticky vše, co milovníci vysokých modrých postav z tajuplného světa Pandora chtějí vidět. Nejenže ukazuje detailní záběry na různá zákoutí této planety, ale také klade velký důraz na bývalého vojáka Jakea Sullyho a mimozemskou princeznu Neytiri, tedy dvě stěžejní postavy tohoto pokračování. A naznačuje i blížící se klíčový boj.

„Avatar: The Way of Water se odehrává více než deset let po událostech prvního filmu a začíná vyprávět příběh rodiny Sullyových – Jakea, Neytiri a jejich dětí. Popisuje problémy, které je pronásledují, i to, co dělají, aby se navzájem ochránili. Boje, které svádějí, aby zůstali naživu, a tragédie, které prožívají,“ uvádí synopse filmu.

Pokračování megafilmu Avatar dorazí do kin 15. prosince. Doteď měli diváci možnost se na novinku naladit původním Avatarem, který se dostal znovu do kin, ale ve vylepšené verzi, s níž opět trhal rekordy.