13 let starý Avatar opět ovládl kina a láká na pokračování. Jáklův Jan Žižka se finančně topí

V posledních měsících, možná i letech, se diskutuje o tom, jestli mají pokračování Avataru šanci navázat na úspěch původního filmu. Po uplynulém víkendu, kdy se nyní třináct let staré sci-fi vrátilo na plátna ve vylepšené verzi, to vypadá, že máme odpověď. Ambiciózní dílo režiséra Jamese Camerona se totiž stalo nejvýdělečnějším titulem v kinech. A jen tím potvrdilo dominanci na žebříčku největších blockbusterů všech dob.

Nevidí se často, aby celosvětové vydání dostal snímek z předminulé dekády. A ještě mnohem méně časté je, aby tím vydělal zásadní částku. Avataru se ale mezi čtvrtkem a nedělí uplynulého týdne podařilo prodat vstupenky za celkem 30,5 milionu dolarů, tedy asi 779 milionů korun. Z pohledu globálních čísel tím porazil jak o týden dříve uvedené akční drama Válečnice, tak očekávanou novinku To nic, drahá s Harrym Stylesem a Florence Pugh.

Epickému sci-fi k tomuto výsledku pomohlo několik aspektů. Jednak je to samozřejmě zájem si legendární film buď znovu, nebo – zejména pro mladší generace poprvé – užít. A navíc ve vylepšené obrazové kvalitě. Jednak si naprostá většina diváků, ve Spojených státech až 93 procent, vybrala dražší projekci ve 3D. Pro srovnání nedávný Thor: Láska jako hrom na trojrozměrné promítání v USA přitáhl pouhých deset procent celkového publika.

Foto: Falcon Záběr z Avataru z roku 2009

Skvěle se Cameronově blockbusteru dařilo také v Česku. O víkendu za jeho zhlédnutí na velkém pláně tuzemští diváci zaplatili celkem 4,1 milionu korun, což mu zajistilo prvenství na žebříčku tržeb. Obecně u nás Avatar drží status druhého nejvýdělečnějšího filmu vůbec – po Bohemian Rhapsody.

Poslední víkend mimochodem nepřinesl příliš dobré zprávy pro rekordně drahého Jana Žižku. Ten sice s rozdílem pár stovek dominoval žebříčku diváků, příjmy z Česka ale nyní navýšil na pouhých 40 milionů korun. Se započtením výdělků z dalších trhů pak Jáklův snímek dosud získal asi 72 milionů korun, což při rozpočtu 450 milionů není příliš optimistický výsledek. Režisér už před dvěma týdny řekl, že většina z nákladů se bude muset zaplatit jiným způsobem, třeba prodejem na streamovací služby.

Ale zpět k Avataru. Pro upřesnění tvrzení z úvodu je potřeba dodat, že odpověď nyní přišla na dvojici z celého souboru otázek, a to, zda mají diváci dnes o Avatar stále zájem a zda ho chtějí vidět ve 3D. Bez započtení inflace nejvýdělečnější film vůbec ale při svém původním uvedení těžil hlavně z toho, jak nezvykle dlouho vydržel v kinech vydělávat. Zásadním způsobem mu tudíž pomohla touha diváků si zkušenost zopakovat. A také doporučování návštěvy kina mezi diváky.

Pokračování s podtitulem The Way of Water bude prakticky jistě velice úspěšné. Pokud chce ale opět atakovat nejvyšší příčky ve výdělečnosti, musí přijít s ohromující audiovizuální stránkou značně převyšující tvorbu posledních let, jak se to podařilo prvnímu filmu. Pozadu pak nesmí zůstat ani příběh, který se u původního Avataru mnoha lidem vryl pod kůži díky environmentálnímu, anti-imperialistickému poselství.

Novinka navíc vyjde v post-covidové éře, kdy se divákům do kina tolik nechce, jejich osobní rozpočty narušuje všeobecný růst nákladů a do pár měsíců si mohou i obří blockbustery pustit na velké televizi doma. Nemluvě o tom, že stříbrnému plátnu dnes dominují komiksové tituly. Tyto překážky se zatím podařilo překonat snad jen akčnímu hitu Top Gun: Maverick.

Foto: Falcon Nový Avatar: The Way of Water do kin dorazí v prosinci

Avatar: The Way of Water, který svůj nový vizuál předvedl už před pár měsíci, se bude odehrávat 15 let po prvním filmu. Jake a Neytiri za tu dobu založili rodinu a s obtížemi se snaží vyjít se svými dospívajícími dětmi. Kolem mezitím probíhají ostré spory mezi klany lidu Na’vi a lidé rozhodně nezapomněli na svou porážku z minulosti.

První snímek o velkých modrých mimozemšťanech se setkal s mnoha nařčeními vůči údajně jednoduchému a předvídatelnému ději. Ani pokračování se na první pohled nejeví příliš složitě. Cameron na tyto úvahy ale nedávno přímo reagoval. „Garantuju vám, že neodhadnete, co se stane,“ řekl slavný režisér Terminátora 2 a Vetřelců serveru IGN.

„Lidé nesnáší, když jdou do kina na film a pak si řeknou: ,No…to bylo předvídatelné.’ Myslím, že tohle není předvídatelné. Vyzývám kohokoliv, aby odhadnul, kam náš příběh směřuje,“ pokračoval filmař, jemuž nikdy nechybělo sebevědomí – většinou z dobrého důvodu. Znovuvydaný Avatar by měl v kinech vydržet minimálně do příštího týdne, pokračování pak vyjde 15. prosince.