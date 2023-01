Avatar 3 je hotový, o čem ale bude? Vodu vystřídá oheň a odhalí temnou stránku modrých Na’vi 

Na měsíci Pandora ve hvězdné soustavě Alfa Centauri žijí mimozemšťané Na’vi, jejichž mírumilovný život ohrozí přílet chamtivých lidských dobyvatelů. Základní myšlenka filmových Avatarů se v prvních dvou dílech moc nezměnila, chystané pokračování sci-fi ságy Jamese Camerona ale zavedené pořádky pěkně protřepe. A ukáže, že Na’vi nejsou jen parta dobráků v bederních rouškách, co rádi objímají stromy.

Nejen českým kinům po prosincové premiéře stále vládne Avatar: The Way of Water, už teď se ale diváci můžou těšit na třetí snímek filmové série. Ten je kompletně natočený, vznikal spolu s druhým dílem, většina prací byla dokonce hotová už před třemi lety. Režisér James Cameron nyní v rozhovoru poodhalil, co fanoušci sci-fi a velkolepé digitální podívané na plátnech kin za rok uzří.

„Uvidíte jiné domorodé kultury, než jsme dosud ukázali. Chci Na’vi prezentovat v jiném světle, doteď jsme totiž viděli pouze jejich kladnou stránku. V prvních dvou filmech máme příklady velice negativních lidských postav a naopak pozitivních Na’vi. V Avataru 3 to uděláme naopak,“ odpověděl francouzskému deníku 20 minutes na otázku, o čem třetí film bude.

Povětšinou mírumilovné obyvatele džungle ze třináct let starého Avatara ve druhém dílu doplnili Na’vi z ostrovů a korálových útesů oceánů fiktivního měsíce Pandora v reálné soustavě hvězdy Alfa Centauri. Spojovala je úcta k životu a silná spiritualita a i ti konfliktnější či méně důvěřiví mimozemšťané byli v porovnání s často chamtivými a militaristickými lidskými kolonizátory modří a dobří.

Nový domorodý kmen však ukáže radikální odklon od idealizovaného života – a od živlů země a vody. Dosud neviděné Na’vi nazývá Cameron „lidem popela“ a zmiňuje jejich spojení s elementem ohně. Navzdory novinkám nicméně mají pokračování stále sledovat osudy hlavních postav, tedy především Jakea Sullyho, člověka v těle Na’vi, a jeho rodiny. Které nás na CzechCrunchi mimochodem ve druhém Avataru bavily a vizuálně nadchly, ačkoliv Oscara za scénář bychom jim rozhodně nedali.

Jejich dějové linky propletené s dalšími dechberoucími pohledy do lidmi neprobádaných koutů Pandory mají podle režiséra návštěvníkům poskytnout ještě větší zážitek než první dva snímky. „Poslední díly série budou nejlepší. Ty předchozí byly představením příběhu, prostíraly stůl před hlavním chodem,“ nešetřil sebevědomím Cameron. Nemusela by to být jen planá slova, však jeho portfolio čítá kromě oscarového Titaniku i povedená pokračování Terminátora nebo Vetřelce.

Přesvědčit se o kvalitách třetího z pěti Avatarů budou diváci moci v prosinci příštího roku, další díly pak mají následovat opět pokaždé s dvouletou mezerou. Snad aby nedošlo k přesycení. Nicméně aktuální snímek s podtitulem The Way of Water se nedávno stal teprve sedmým filmem v historii, který překonal v tržbách miliardu dolarů, a ukazuje, že poptávka po trojrozměrných výletech po budoucnosti je obrovská.

Kromě prakticky hotové trojky navíc už za sebou mají filmaři první práce na čtvrtém Avataru. „Jako první jsme napsali scénáře pro druhý až pátý díl. Herci si je přečetli a vědí, co se s jejich postavami stane. Pak jsme natočili dvojku. A 95 procent trojky, ještě nám trochu zbývá dodělat. A už jsme natočili první dějství čtvrtého filmu,“ řekl v prosincovém rozhovoru pro magazín Collider producent Jon Landau.

Podobně jako Cameron také naznačil směr, kterým se budoucí snímky vydají. „Každý film vám ukáže nový kousek pandorské přírody a nové kultury Na’vi,“ zmínil Landau, který s režisérem produkoval i první Avatar z roku 2009. U ohnivých, popelavých a ne až tak dobráckých mimozemšťanů by to tedy nemuselo skončit.