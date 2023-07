Barbie spojila síly s Oppenheimerem. Oba filmy mají za sebou skvělý první víkend v kinech

Nejen léto, ale celý letošní rok byl pro Hollywood zatím spíše zklamáním. Z jen několika málo filmů se staly kasovní hity, naopak vyšlo několik propadáků včetně Flashe nebo pátého Indiany Jonese. Dokonce i nové Mission: Impossible v příjmech zklamalo. Ve čtvrtek ale do kin dorazily dva z nejočekávanějších filmů roku – a na oba se diváci vydali ve vysokých počtech. Až do takové míry, že dalece překonaly očekávání. Jinými slovy: Barbenheimer dobyl kina.

Vzhledem k předchozím měsícům i velice nezvyklé kombinaci dvou velkých premiér byl uplynulý víkend z hlediska množství prodaných vstupenek zvlášť zajímavý. Na jedné straně byla Barbie, chytrá feministická komedie o slavné hračce, na druhé Oppenheimer, tříhodinové životopisné drama o vzniku a vlivu atomové bomby.

Režisérka prvního z nich, Greta Gerwigová, navíc poprvé natočila film pro masové publikum, a režisér druhého, Christopher Nolan, se zase pustil do své asi dosud nejnáročnější látky v nejdelším snímku své kariéry. Obojí zafungovalo skvěle.

Zatímco se od Barbie ve Spojených státech očekávaly příjmy nanejvýš kolem 110 milionů dolarů (2,4 miliardy korun), skutečné číslo se vyšplhalo až na 155 milionů, tedy zhruba 3,3 miliardy korun. To je nejsilnější debut letošního roku, kterému dosud vládnul animovaný snímek Super Mario Bros. ve filmu.

Foto: Vertical Ent. Margot Robbie v roli Barbie ve stejnojmenném snímku

První rekord si přitom blondýnka z růžového světa na konto připsala hned v den americké premiéry v pátek – 70,5 milionu dolarů jí zajistil za letošek nejlepší první den na velkém plátně. S velkým náskokem z trůnu sesadila animovaný hit Spider-Man: Napříč paralelními světy. Nakonec pro sebe Barbie získala titul vůbec nejúspěšnější premiéry filmu režírovaného ženou.

Vysoce nad očekávání se dařilo i Oppenheimerovi. Analýzy zájmu publika a předprodejů mu předpovídaly domácí debut kolem 50 milionů dolarů (1,1 miliardy korun), za zhlédnutí příběhu jednoho z nejvýznamnějších vynálezů v dějinách lidstva ale diváci za první čtyři dny utratili až 80,5 milionu dolarů, tedy přes 1,7 miliardy korun. Znamená to další potvrzení, že Nolanovy projekty táhnou diváky do kin, nezávisle na žánru.

Ke skvělému debutu přitom Oppenheimerovi významnou měrou pomohly projekce v obřích kinech IMAX, kde jsou vstupenky dražší. Ve Spojených státech jejich prodeje představovaly až 47 procent veškerých příjmů – a velký zájem byl samozřejmě hlavně o projekce speciálního analogového formátu IMAX 70mm, který je dostupný jen ve třiceti kinech na celém světě, včetně jednoho v Praze.

„Po celém světě jsme zaznamenali vyprodané sály v brzkých ranních hodinách a lidi, kteří hodiny cestovali i přes hranice, aby Oppenheimera mohli zhlédnout ve formátu IMAX 70mm,“ řekl ředitel IMAX Rich Gelfond.

Dohromady dvojice novinek, spolu s ostatními tituly v kinech, vygenerovala ve Spojených státech čtvrté nejvyšší víkendové příjmy v historii. Tento fakt ještě více podtrhuje trojice víkendů, které jsou nad nimi: jsou totiž spojené s premiérami filmů Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War a Star Wars: Síla se probouzí, tedy vysoce očekávanými pokračováními masivních franšíz. Barbie i Oppenheimer sice vycházejí z široce známých předloh, technicky jde ale o původní filmy bez jakékoliv přímé návaznosti na předchozí média.

Foto: CinemArt Cillian Murphy jako J. Robert Oppenheimer

Globální příjmy se nesly prakticky ve stejném, pozitivně překvapivém duchu. Barbie ve světě mimo Spojené státy za první víkend vydělala 182 milionů dolarů a celkově tak dosáhla na 337 milionů dolarů. Už teď tedy nemá daleko k tomu, než zaplatí svůj 145milionový rozpočet a náklady na rozsáhlou reklamní kampaň – a začne vydělávat. Oppenheimer, který s rozpočtem 100 milionů patří mezi Nolanovy méně nákladné projekty, z celého světa dohromady vydělal 174 milionů.

Nemalý podíl na dvojitém úspěchu měl nejspíš fakt, že mnoho diváků se rozhodlo zhlédnout oba filmy, někteří dokonce v jednom dni. Internet už před několika měsíci začaly zaplavovat memy kombinující růžový Barbieland s nukleární explozí a lidé psali o svých plánech vydat se do kina na Barbenheimera (což mimochodem doporučujeme i vám). Na obojí po sobě se mezi jinými vydal dokonce Quentin Tarantino, zachycený na fotce u pokladny, kde si kupuje vstupenku na Barbie nedlouho po tom, co vyšel ze sálu po skončení Oppenheimera.

Podobně zajímavý kulturní fenomén se nejspíš jen tak opakovat nebude a Hollywood se mimo něj naopak nachází spíše v krizi. Jednak je to zmíněná série neúspěšných filmů, jednak přemíra šablonovitých superhrdinských titulů, jednak boj umělců se studii o férové odměny. V následujících týdnech se ale všichni mohou vydat do kina, nechat se otřást hrozbou nukleárních zbraní a pobavit výletem do růžově plastového světa.