Batmana s Robertem Pattinsonem jste už viděli, nepovedeným filmem o upírovi Morbiovi si nechcete kazit náladu, ale i tak máte chuť na výlet do komiksového světa? A co vzít do ruky skutečný komiks? Zkusit můžete novinku Batman: Dvojník. Ta staví na zajímavě neokoukané zápletce a její scénárista se podílel i na scénáři aktuálního filmového Batmana. S úspěšným kinohitem má i proto mnoho společného.

Stejně jako film zachycuje komiks mladého Bruce Wayne, který je teprve na začátku své batmanovské kariéry. A stejně jako Bruce Wayne Roberta Pattinsona se i ten kreslený teprve hledá. I tak si už ale stihl nadělat několik vlivných nepřátel. Jak už to tak v příbězích o Batmanovi bývá, gothamské mocenské struktury totiž špatně nesou, když jim kdokoliv zasahuje do jejich plánů.

Někdo ale možná vymyslel efektivní způsob, jak se samozvaného ochránce pořádku zbavit. A zbavit ho i sympatií veřejnosti. Ve městě se totiž objeví další Batman. Vypadá úplně stejně jako ten opravdový a že jsou dva, vědí právě jen oni dva. Problém je v tom, že falešný Batman zločince místo toho, aby je chytal, rovnou vraždí. A to Gotham děsí. Pravý Batman proto musí svého dvojníka najít a očistit své jméno. Jak to ale udělat, když se oba dva schovávají za stejnou masku?

Foto: Nakladatelství Crew Ukázka z komiksu Batman: Dvojník

Pokud se vám poslední filmový Batman líbil, bude se vám nejspíš líbit i Batman: Dvojník. Má podobně syrovou, bezútěšně depresivní a osamocenou atmosféru a Batman je v něm stejně rozervaný a na hraně. Tím, že se komiks – stejně jako film – soustředí na jeho začátky a to, co ho formovalo, ukazuje Batmana jako mnohovrstevnatou postavu, která tápe, dělá chyby a vyvíjí se. Tedy žádný předem daný a průhledně jasný souboj dobra a zla.

Navíc jde o detektivku. Mattson Tomlin totiž kromě toho, že je velkým fanouškem Batmana, má rád i kriminální filmy od Michaela Manna a hodně inspirace při psaní komiksu, který je mimochodem jeho prvotinou, prý čerpal z Nelítostného souboje s Al Pacinem a Robertem De Nirem. Což k jeho příběhu, kde proti sobě stojí dvě výrazné postavy, sedí. A když jsme u postav, Batman: Dvojník s nimi obecně zajímavě pracuje, hlavně s těmi asi nejprofláknutějšími, které do batmanovského světa patří.

Batman: Dvojník vyšel v DC edici Black Label. Ta platí jednak za tu, do které spadají temnější příběhy pro dospělé, jednak za výběrovou. Proto nepřekvapí, že se ilustrování ujal oceňovaný italský kreslíř Andrea Sorrentino, který na komiksech spolupracuje jak s DC, tak s Marvelem. Zapomeňte proto na obyčejné série statických obrázků a připravte se na kreativní práci s panely všemožných tvarů i výmluvnými detaily, které popisovanému ději dodávají tu správnou dynamiku. A zároveň respektují jeho komorní charakter.

Pracovat s jedním a tím samým tématem je těžké, Batman ale našel další způsob, jak se ukázat zase jinak. A Tomlinův komiks na to navazuje. Na jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů kouká s odstupem a pokračuje v sympatické linii, která ho představuje jako lidskou a křehkou postavu. To vše zabaleno do působivého obrazového kabátu. Pokud se tedy snažíte Batmanovy osudy zmapovat, měli byste pozornost věnovat i tomuto komiksu.