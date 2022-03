Je temný, mrazivý… a také velmi úspěšný. Věčný ochránce zkorumpovaného města Gotham se vydal do kin v novém filmu, jednoduše nazvaném jako Batman, a podle očekávání přilákal velký počet diváků. Jen v amerických sálech se stal druhou nejúspěšnější premiérou v pandemické éře, tedy za poslední zhruba dva roky. Stěžejní postava komiksového univerza DC ale svého „konkurenta“ z Marvelu strhnout nedokázala – Spider-Man: Bez domova je pořád na špici.

Batman v kinech napříč Severní Amerikou vydělal za debutový víkend (od čtvrtku do neděle) zhruba 128,5 milionu dolarů, tedy okolo tří miliard korun, a je teprve druhým filmem, který v kinosálech během pandemické doby, jež významně ovlivnila příjmy, pokořil hranici 100 milionů dolarů. A byť se jedná o velmi dobré výsledky, prosincový Spider-Man za stejný úsek vydělal více než dvojnásobek, konkrétně přes 260 milionů dolarů.

Filmu se během úvodního víkendu dařilo i na mezinárodních trzích, kde vydělal okolo 120 milionů dolarů. Samozřejmě bez vstupenek diváků v Rusku, kde studio Warner Bros. odmítlo snímek uvést z důvodu invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Dohromady tak novinka za premiérové dny vydělala 248,5 milionu dolarů. Úspěch měla také v Česku, kde za úvodní víkend podle statistik serveru Kinomaniak utržila 12,6 milionu korun a vidělo ji přibližně 74 tisíc diváků.

O potenciálním velkém úspěchu filmu, jehož produkční náklady se vyšplhaly nad 200 milionů dolarů, se mluvilo ještě před vydáním. Warneři na nového Batmana lákali trailery, které svým zpracováním a hudebním doprovodem jasně ukazovaly, že nová dobrodružství netopýřího muže budou temná, místy až hororová a psychologicky vypjatá. To ostatně potvrdily i první reakce kritiků během testovacího promítání – a před pár dny jsme to mohli potvrdit i my v redakci.

Hodně se skloňovalo i obsazení Roberta Pattinsona coby samotného Batmana. Ze „sladkého upíra“ ze ságy Stmívání se teď stal nekompromisní maskovaný mstitel, který v téměř tříhodinové stopáži filmu přemýšlí jen nad pomstou a rozsíváním strachu mezi zločinci Gothamu. V zaplivaném a korupcí nasáklém světě mu sekunduje i Catwoman, kterou ve filmu ztvárnila Zoë Kravitz. A nelze zapomenout ani na Hádankáře, hlavního antagonistu v podání Paula Dana.

„Do děje promlouvají i Selina Kyle alias Catwoman, Tučňák nebo mafián Carmine Falcone. To je hodně postav, žádná na sebe ale nestrhává výrazně víc pozornosti než jiná a všechny společně vytváří prostředí, v němž Batman roste. Civilně a uvěřitelně. Budí strach, ale nepoužívá k tomu skoro žádné zbraně ani další hračky, na které jsme z dřívějších filmů zvyklí,“ napsala kolegyně Lucie Černohlávková ve své recenzi.