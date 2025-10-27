Ben Cristovao se vydal do Afriky mezi pytláky. Kvůli slonům, které chrání známý rodák z Třince
Dokument Kongo: Cena slona si můžete online pustit zcela zdarma. Ale zároveň můžete přispět na ochranu ohroženého druhu.
Nejvíc ho znáte jako zpěváka. Ale Ben Cristovao má mnoho tváří – a teď ukázal takovou, kterou možná tolik neznáte. Coby ochránce přírody zamířil po boku třineckého rodáka a přírodovědce Arthura Sniegoně do afrického Konga. Jejich nebezpečnou cestu teď můžete sledovat i vy.
Je to ten nejmenší sloní druh. A zároveň nejohroženější. Slon pralesní kvůli lidské činnosti přichází o přirozené prostředí – ale především je terčem pytláků. Mezi ně a na černý trh se slonovinou v utajení zamířili Ben Cristovao a Arthur Sniegon a z jejich výpravy vznikl osmdesátiminutový dokumentární film.
„Jsem člověk, co miluje zvířata. Proto jsem tuhle příležitost nemohl odmítnout. Chtěl jsem slony vidět, zjistit proč musí přicházet o život a pokusit se nějak pomoct,“ říká Cristovao. Jak to probíhalo, to se dozvíte ve snímku Kongo: Cena slona, který si pustíte online zdarma a jehož je CzechCrunch partnerem.
Cristovaa na cestě Kongem doprovázel třinecký dobrodruh a biolog Sniegon, jenž se boji s pytláctvím a péči o slony věnuje už třináct let. „A s Benem se vydali mezi pytláky a překupníky, kteří jsou často součástí rozsáhlejších struktur sahajících až do Asie. Pytláctví však společně poznají také z jiného úhlu pohledu,“ říká scenárista dokumentu Lukáš Hodis.
Tím jiným úhlem myslí filmař skutečnost, že zabíjení slonů nutně nepohání jen zahraniční kupci na černém trhu. „Nemusí za ním stát honba za penězi, ale potřeba obyčejných lidí uživit vlastní rodinu nebo ochránit pole před nájezdy slonů,“ dodává Hodis, jehož snímek zachycuje dvacet dnů Cristovaovy a Sniegonovy cesty z února loňského roku.
Kromě zhlédnutí dokumentu, který vyobrazuje nebezpečné situace i milá setkání s místními, můžete taktéž přispět na dobrou věc. Na stránkách projektu Kongo: Cena slona je aktivní sbírka Sniegonovy organizace Save-Elephants, která bojuje o záchranu slonů pralesních i dalších ohrožených druhů.
„Hrozba vyhynutí slonů pralesních je nám sice problémem vzdáleným, ale jeho důsledky pocítíme i my,“ připomíná František Bostl z Nadačního fondu Vakovako, jenž vznik dokumentu podpořil. Sloni pralesní jsou totiž pomyslnými zahradníky džungle, jejichž činnost tomuto biotopu prospívá. A jak se ptají autoři dokumentu – co se stane s džunglí, pokud tady její zahradník nebude? A jak moc se oteplí planeta, pokud tady nebude džungle?