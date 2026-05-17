Fronta až na Václavák, lidé čekali od šesti ráno. Do Prahy konečně dorazil miliardový herní obchod
Česká premiéra firmy Games Workshop a značky Warhammer. Figurky plastových vojáků, mágů, tanků a draků vyvolaly velké haló v centru Prahy.
Kolemjdoucí kroutili hlavami a divili se, co se děje. Na místo kvůli nečekanému návalu (a nebezpečně vypadajícím vesmírným ozbrojencům v davu) dokonce dorazila policie. Otevíralo se sice až v devět, ale lidé zde čekali od šesti od rána. A to všechno kvůli neobvyklému zboží – modelům plastových vojáků, kteří tvoří miliardový byznys.
„Čekáme pár stovek lidí,“ předvídali zaměstnanci pár dní před slavnostním otevřením. Byl to příliš skromný odhad. Ještě než první oficiální obchod značky Warhammer v Česku v sobotu ráno přivítal zákazníky, fronta ze srdce pasáže Černá růže se vyvalila až na ulici Na Příkopě. A ještě před odemčením dveří se odhadem pětisethlavý had protáhl na roh s Václavským náměstím. Další a další lidé do fronty přibývali až do odpoledne.
Že Warhammer od společnosti Games Workshop neznáte? Tak to vás tohle velké haló v srdci Prahy možná překvapí dvojnásob. Warhammer jsou stolní hry, do nichž si koupíte plastové modely, namalujete je a následně s nimi pomocí kostek, měřítek a pravidel válčíte na stole. A není to žádná okrajová záležitost pro nerdy, ale velice výdělečný globální byznys.
Tržby Games Workshopu dosahují díky Warhammeru v přepočtu 18 miliard korun ročně, firma patří do indexu FTSE 100, tedy stovky největších firem Velké Británie. Z tržeb pak úctyhodných 7,5 miliardy korun činí zisk, z něhož těží i tři tisícovky zaměstnanců, kteří si rozdělili půl miliardy korun. Ty mimochodem najdete i v Česku, o zdejší Warhammer Store se stará čtyřčlenný tým v čele s manažerkou Terezou a všichni v sobotu ráno sledovali růst fronty čekající na grand opening už od brzkých hodin.
„Jsem tu od šesti od rána,“ řekl pro CzechCrunch nadšenec Marek, který se stal prvním zákazníkem obchodu. „Nakonec jsem tu utratil skoro sedm tisíc korun,“ prozradil úspěch své ranní výpravy – a zdaleka nešlo o nejdražší nákup dne. Kvůli bobtnajícímu davu a fanouškům v kostýmech kosmických válečníků s maketami zbraní dokonce přijely místo prošetřit i policejní hlídky, nic závadného ale nezjistily a hladký průběh akce nic nenarušilo.
Zájemce nelákalo pouze prvenství obchodu, ale i možnost tu pořídit nedostupné a exkluzivní zboží či dárek k nákupu. Jinak obchod nabízí široký sortiment Games Workshopu, který tvoří především figurky a pravidla nejpopulárnější sci-fi hry Warhammer 40 000 a jeho fantasy protějšku Warhammer: Age of Sigmar. Ale nejen ty.
Ve Warhammer Storu pořídíte i štětce, barvy a další pomůcky pro namalování modelů, dále třeba knihy z oblíbených fiktivních univerz, která můžete znát i mimo stolní válčení. Warhammer je dnes značka silně spojená s videohrami, například s nedávnou akcí Space Marine 2 či se strategickou sérií Total War. Kromě toho Games Workshop provozuje i vlastní streamovací službu s animovanými seriály.
V Česku to není úplná novinka, Warhammer prodávají i velké popkulturní obchody jako Imago a Xzone. V Praze se nachází specializované prodejny či herny Ogří doupě, Rubikon, Golden Axe a Najáda nebo Fyft, v Brně mají Black Oil a Plastic Wargaming. V Ostravě kromě zmíněného Imaga také Black Lotus, Kladno nabízí Herní prostor, Plzeň pak Colours of Warriors.
Za zmínku stojí, že čeští prodejci obchod Warhammer v Praze prý vítají a nevidí jako konkurenci, protože oproti němu mají jednu značnou výhodu – často totiž fungují nejen jako obchody, ale i herny. A o popularitě tohoto rozmanitého koníčku kromě miliardových tržeb a expanze do celého světa svědčí i fakt, že Warhammer hraje také Henry Cavill. Ten ve spolupráci s Games Workshopem ostatně připravuje seriálový Warhammer pro Amazon. A kdoví, třeba i on někdy dorazí do Prahy.