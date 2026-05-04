Světoznámé české kamiony přivezly tvůrcům miliardu korun. Nejprodávanější domácí hra slaví historický úspěch

Euro Truck Simulator 2 od českého studia SCS Software táhne i po letech. Především díky němu herní studio zažilo rekordní rok.

Foto: SCS Software
České studio SCS Software stojí za světově úspěšným herním hitem Euro Truck Simulator 2
Obsadili neobvyklý segment trhu, na kterém rozjeli dnes už miliardový byznys. A to slovo rozjeli platí tak trochu doslovně. Jedno z nejvýznamnějších českých herních studií totiž vydělává na simulátorech kamionů. Ty do pražské firmy SCS Software přivezly rekordní miliardu korun v tržbách a stejně tak i rekordní zisk.

Je to až s podivem. Naposledy vydali novou hru před deseti lety. A jejich stále nejúspěšnější titul je dokonce až z roku 2012. Přesto vývojáři z českého studia SCS Software právě zveřejnili nejlepší finanční výsledky ve své historii. Za rok 2024 utržili 1,18 miliardy korun a poprvé od založení v roce 2007 se přehoupli přes miliardu.

SCS Software si navíc drží i vysokou ziskovost, 597 milionů korun v plusu po zdanění je taktéž historicky nejúspěšnější výsledek firmy. V obou případech jde o zajímavý nárůst, v předchozím účetním období pražská firma utržila 990 milionů se ziskem 530 milionů korun. Tajemstvím úspěchu je dlouhověkost a podpora jejich her.

Foto: SCS Software

V portfoliu SCS nad ostatní tituly ční megapopulární Euro Truck Simulator 2, který sice letos oslaví už čtrnáct let od premiéry, během té doby ale dostával a stále dostává pravidelnou a značnou péči. Nejenže hry samotné se prodalo přes 22 milionů kusů (druhý nejúspěšnější American Truck Simulator má sedm), ale další desítky milionů prodejů přidal nespočet placených doplňků.

Ty hru rozšiřují především o virtuální repliky skutečných evropských regionů, v nichž mohou hráči plnit spediční zakázky, případně o nové stroje, do jejichž kabin mohou usednout. I bez nich by nicméně ETS2 byl bezkonkurenčně nejprodávanější českou hrou všech dob. Budoucí plány českého studia navíc dávají tušit, že ke kdovíjakému dupnutí na brzdu nedojde.

Vývojáři totiž aktuálně pracují na rozšíření Euro Truck Simulatoru 2 na konzole PlayStation a Xbox. Dá se očekávat, že nové platformy tržby Euro Truck Simulatoru 2 opět významně nakopnou. A jestli vás zajímá, kde tahle výjimečně výdělečná česká hra vzniká, podívejte se do kanceláří SCS Software na pražských Roztylech.

SCS Software založila v roce 2007 trojice Pavel a Petr Šeborovi spolu s Martinem Českým, firma dlouhodobě funguje bez externího investora. Zakladatelé naopak rozšiřují své aktivity mimo videoherní průmysl například do realit. Jádro byznysu však stále zůstává v herní branži, kde patří na absolutní špičku domácího trhu po boku Bohemia Interactive (s tržbami ve výši 1,7 miliardy korun) či Warhorse Studios (2,7 miliardy).

