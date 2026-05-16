Jsme oba v tom velkém světě noví. Nejbohatší Čech chce investovat i spolu s nejbohatší Češkou
Většinový majitel CSG Michal Strnad zakládá novou investiční společnost a chce budovat dlouhodobý odkaz. Je v kontaktu i s Renátou Kellnerovou.
Třiatřicetiletý miliardář Michal Strnad, který aktuálně vládne žebříčkům nejbohatších lidí ve východní části Evropské unie, spouští novou investiční společnost. Její potenciální palebná síla dosahuje až do výše deseti miliard eur, což je v aktuálním přepočtu přes 240 miliard korun. Nová entita bude stát zcela mimo zbrojařský průmysl, na kterém Strnad vybudoval své jmění. „Chci, aby to bylo diverzifikované. Zajímají mě slibné a rostoucí sektory,“ uvedl Strnad pro agenturu Bloomberg.
Základní kapitál pro nové nákupy pochází z nedávného prodeje akcií jeho holdingu Czechoslovak Group (CSG), jenž na burze zapsal dosud největší úpis v rámci čistě obranných společností, byť se tam v poslední době potýká spíše s různými trablemi a propadem ceny. Strnad, který impérium převzal po svém otci Jaroslavovi, má z tohoto kroku k dispozici kapitál ve výši zhruba tří miliard eur.
Právě tuto sumu plánuje potenciálně využít jako finanční páku k dosažení zmiňované palebné síly v hodnotě až deseti miliard. „Nejde o family office v tradičním smyslu, ale o investiční platformu zaměřenou na private equity investice mimo obranný průmysl, která funguje odděleně od CSG a bez personálního propojení s jejím managementem,“ doplnil pro ČTK mluvčí CSG Andrej Čírtek.
Nejbohatší Čech již do nové struktury přesunul část svých dosavadních mimozbrojařských aktiv. Jde například o podíl v luxusním pražském hotelu Four Seasons, kliniku zaměřenou na reprodukční medicínu, lokální dealerství vozů značek Ferrari a Maserati nebo prvoligový fotbalový klub FC Viktoria Plzeň. Vedle toho má v hledáčku další cíle, přičemž se nebrání transakcím ve veřejném i soukromém sektoru nebo v realitách. Má i nadále velký zájem o akvizice mediálních společností.
„Nejsem typ investora, který musí přijít, něco koupit, za pět let na tom vydělat a pak odejít,“ přiblížil svou strategii Strnad s dovětkem, že chce vlastnit firmy, které dávají smysl v dlouhodobém horizontu. Samotné hromadění prostředků už pro něj prý není primární motivací. I přes svůj nízký věk se soustředí spíše na budování trvalého odkazu. „Víte, já nejím, nebo ani nemůžu sníst, dvě večeře naráz. A jak říká jeden můj kolega, zlaté hamburgery se nevyrábějí,“ doplnil.
Zajímavou dynamiku v nejvyšších patrech českého byznysu ukazuje i jeho sblížení s druhou nejbohatší osobou v zemi Renátou Kellnerovou, jež převzala spolu se svými dcerami skupinu PPF po tragickém úmrtí Petra Kellnera. Strnad potvrdil, že jsou v kontaktu a řeší několik možných forem spolupráce. „Renátu mám lidsky rád. Má poněkud podobný byznysový příběh jako já v tom smyslu, že jsme oba v tom velkém světě noví. Jsme trochu jiní než kluci, kteří začínali v devadesátých letech,“ uvedl.