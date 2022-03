Berlínská Gigafactory startuje. První Modely Y evropské výroby předal sám Elon Musk

Automobilka Tesla má více než deset závodů, ovšem kompletní vozy sjíždějí z linek pouze několika z nich. Jedná se o továrnu ve Fremontu, od roku 2019 také o továrnu v čínské Šanghaji a dnešním dnem se seznam výrobních míst rozrůstá o německý Berlín. Právě dnes totiž z výrobních hal tamní Gigafactory vyjely první evropské Modely Y, které předal sám Elon Musk.

Evropská Gigafactory je příběh, který se začal psát ještě před bouřlivým covidovým obdobím. Kde přesně by mohl evropský výrobní závod stát, doprovázela řada spekulací, přičemž někteří tipovali i Českou republiku. Netrefili se jen těsně, protože na podzim roku 2019 Tesla oznámila, že její evropský závod bude stát nedaleko Berlína v oblasti Grünheide a že první vozy si zde majitelé budou moci vyzvednout v polovině roku 2021.

Tesle se dlouho nedařilo sehnat potřebné povolení k zahájení provozu od braniborských úřadů a příliš nenahrávala ani pandemická situace. To se nakonec podařilo získat na počátku tohoto měsíce, téměř dva roky od prvního kopnutí do země. Datem oficiálního předání prvních vozů se tak stal 22. březen roku 2022. Právě dnes se otevřela vrata závodu, ze kterých vyjelo několik desítek zbrusu nových Modelů Y s vyraženým logem Made in EU. Ty slavnostně předal jejich novým majitelům sám Elon Musk.

Vzhledem k tomu, že Tesla má alespoň prozatím v plánu produkovat v Německu pouze Model Y, přizpůsobila tamní Gigafactory tomuto vozu na míru. To by se mělo promítnout především do kvality zpracování vozu, kterou zkušenější oko pozná hned na první pohled. V souvislosti s vozy od Tesly se totiž kritici často pouštěli do nepříliš kvalitního karosářského zpracování automobilů ze Spojených států, u kterých se mezi jednotlivými díly karoserie objevovaly asymetrické a někdy skutečně velké mezery.

Jak informuje Forbes, tento problém by měly vyřešit speciální lisy, díky nimž se bude karoserie vozu skládat pouze ze dvou velkých výlisků, které roboti následně svaří k sobě. Elon Musk dokonce v jednom ze svých tweetů oznámil, že Tesla chce být u Modelu Y přesná na tisíciny milimetru. Německá preciznost by se však mohla odrážet i v dalších částech vozu.

Pro Teslu je přitom velmi důležité, aby Model Y dosahoval kvality jiných vozů vyráběných v Evropě. Není tajemstvím, že Musk do elektrického crossoveru s českými cenovkami startujícími na 1,75 milionu korun vkládá velké naděje. Tesla se totiž poslední dobou veze na velmi úspěšné vlně.

Každý kvartál jsou její hospodářské výsledky o něco lepší a daří se i v doručování vozů. Model 3, ze kterého Model Y vychází, navíc těží ze stále sílící vlny elektromobility, která zaplavuje Evropu. V loňském roce se stal s více než 140 tisíci doručených kusů nejúspěšnějším elektromobilem na starém kontinentu.

Tesla chce postupně gloriolu Modelu 3 přenést také na Model Y a evropská Gigafactory se má v této snaze stát důležitým nástrojem. Díky přesunu výroby do Evropy může Muskova automobilka ušetřit na clu a také na dopravě, která se i díky vývoji posledních dní stává stále nákladnější. A v neposlední řadě zde bude hrát svou roli i čas dodávky. Podle internetových stránek Tesly vychází odhadovaný termín dodání dnes objednaného Modelu Y na květen. A to je skutečně silný argument, zejména pro ty, kteří neradi čekají.

Foto: Tesla Vizualizace chystané Gigafactory Tesly v Berlíně

Přesto jsou zde i důvody, proč objednávku do Německa prozatím neposílat. Jak informoval server InsideEVs, Modely Y budou z berlínských výrobních linek prozatím vyjíždět vybavené aktuálními bateriovými články 2170. V japonském Panasoniku se však pomalu, ale jistě pečou zcela nové a revoluční bateriové články 4680, které by měly zásadně a velmi pozitivně ovlivnit jak cenu Modelu Y, tak i jeho dojezd a výkon. Jejich masová výroba se rozjede v následujících dvou letech a měly by se dostat i do vozů vyrobených v Berlíně. O kompletaci až půl milionu elektromobilů ročně se bude starat až 12 tisíc lidí.

Kromě Elona Muska se dnešní velké slávy zúčastnil také německý kancléř Olaf Scholz a ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck či braniborský premiér Dietmar Woidke. Přítomní však byli i aktivisté, kteří od počátku upozorňují na to, že Tesla výstavbou porušila některé ekologické normy, a kteří byli dalším z důvodů průtahů zahájení provozu. Trnem v oku jim je především masivní kácení lesního porostu na ploše přesahující 150 hektarů.

Proslov, který si Elon Musk na dnešní den připravil, by neměl vyhazovat do koše. První vyrobené Modely Y totiž byly spatřeny také ve výrobním závodu v Texasu. Jeho oficiální otevření je naplánováno na letošní duben, a tak bude projevů brzy opět zapotřebí. Tentokrát však nebude muset Elon Musk absolvovat dlouhou cestu napříč kontinenty. V Texasu totiž sídlí on sám a sídlo zde má od minulého roku také sama Tesla.