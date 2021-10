Co čtvrtletí, to rekord. Tesla je na koni a za uplynulé tři měsíce dosáhla dalších velmi vydařených finančních výsledků, které jsou v kvartálním srovnání firmy ty největší v její historii. Výrobce elektromobilů pod vedením nejbohatšího muže světa Elona Muska meziročně dokonce zpětinásobil zisk, a to i přes skutečnost, že podle svých slov nedokázal udržovat produkci v plném rytmu.

Za třetí čtvrtletí letošního roku vydělala americká automobilka Tesla 1,62 miliardy dolarů (35 miliard korun) s tím, že její příjmy meziročně vzrostly o více než polovinu na 13,76 miliardy dolarů (302 miliard korun). Byť se ovšem jedná o výrazný nárůst, očekávání analytiků nenaplnil – ti předpovídali hodnotu okolo 14 miliard dolarů.

Aktuální tempo se samozřejmě odvíjí od počtu vyrobených, respektive dodaných vozů, kterých se za období od letošního července do konce září vyexpedovalo rekordních 241 300, tedy o 102 tisíc více v meziročním srovnání. Tesle se daří i navzdory tomu, že globální trh s automobily brzdí nedostatek čipů a některé výrobní závody se silně omezují.

Největší podíl na výsledcích za třetí letošní kvartál měly vozy Model 3 a Model Y. Především pak druhý zmíněný je velmi oblíbený v Číně, kde firma vyrábí a prodává své vozy od začátku roku. Samotná Tesla však přiznává, že její výroba stále nejede na plné obrátky, což se odrazilo i na původně opožděném vydání aktualizovaného sedanu Model S.

Vizualizace chystané Gigafactory Tesly v Berlíně Foto: Tesla

K ještě efektivnější výrobě by však společnosti Elona Muska měla pomoci i továrna u německého Berlína, kterou nedávno s velkou pompou otevřela. Nehledě na to, že čím dál zásadnější je i takzvaná Gigafactory v Austinu, hlavním městě amerického státu Texas, kam se po Elonu Muskovi přestěhovalo i samotné sídlo firmy.

Za rekordním čtvrtletí stojí i marže, respektive postupné zvyšování ziskovosti vozů od Tesly. Firma během ohlašování výsledků uvedla, že se hrubá marže jejích aut zvýšila na téměř 30 procent, za čímž stojí aktivnější vývoz cenově dostupnějších modelů do Číny i států Evropy. Zajímavý je také fakt, že Tesla vydělává více peněz, ačkoliv snížila objem takzvaných emisních kreditů.

Emisní kredity se prodávají ostatním automobilkám, které se za ně „vykupují“ v případě, že jejich flotily papírově nesplňují přísné emisní normy. Ty se na zisku Tesly v tomto čtvrtletí podílely částkou 279 milionů dolarů (6,1 miliardy korun), přičemž v druhém kvartálu letošního roku to bylo o zhruba 75 milionů dolarů více.

Firma si je nicméně vědoma faktorů, které by mohly profitabilitu snížit. Jedná se o například růst cen komodit či nedostatek pracovní síly, což bude zajímavé sledovat hlavně u nové továrny poblíž Berlína, do které Elon Musk shání lidi z celé Evropy. Hrozbou jsou také nehody, v nichž figurují její vozy s autopilotem.

Akcie Tesly se po ukončení obchodního dne drží na hranici 865,8 dolaru za kus a v návaznosti na ohlášené kvartální výsledky si připsaly zhruba 1,5 procenta.