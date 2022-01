Americká automobilka Tesla začala rok 2022 ve velkém stylu. Na druhý lednový den si přichystala výsledky za poslední čtvrtletí a pochlubila se rekordem, který zcela zbořil očekávání analytiků. Tesle se pod vedením Elona Muska podařilo za poslední tři měsíce doručit celkem 308 600 vozů, což znamená nový kvartální rekord. Celkem tak za rok 2022 dodala na trh rovněž rekordních 936 172 elektromobilů.

Rekord ve čtvrtletních prodejích dosud představovalo třetí čtvrtletí loňského roku, v němž Tesla doručila 241 300 vozidel. Mezikvartálně tak čísla vyrostla o více než čtvrtinu, s čímž nepočítali ani analytici na Wall Street. Jejich odhady počítaly se zhruba 265 tisíci doručenými auty. Tesla však zvládla dodat o více než 40 tisíc elektromobilů navíc a překonala tak o několik desítek tisíc i roční předpoklady.

Celkový počet doručených aut za loňský rok, tedy 936 172 vozů, představuje meziroční nárůst o významných 87 procent. Z drtivé většiny šlo opět o levnější a menší vozy Model 3 a Model Y, které Tesla ve svých zprávách uvádí dohromady. Společně uvádí také starší, dražší a zároveň větší Modely S a X, které v objemu doručených vozů za rok 2022 představují jen necelá tři procenta. Tesla ve svých reportech rozlišuje počet vyrobených a počet doručených vozů zákazníkům, vyrobených vozů je řádově o pár tisíc méně.

Jak upozornil magazín Electrek, nejnovější výsledky znamenají, že při zachování současného tempa by měla být Tesla schopna vyrobit přes 1,2 milionu elektrických vozidel ročně. Žádná jiná automobilka zatím nic takového ani zdaleka nedokáže. Navíc ještě nezačala produkce v právě budovaných továrnách zvaných Gigafactory v německém Berlíně a americkém Texasu. Hlavními výrobními centry jsou pro Teslu aktuálně továrny v kalifornském Fremontu a v Šanghaji.

Rekordní čísla dokázala Tesla vyprodukovat i přesto, že celý automobilový průmysl zásadním způsobem omezuje globální nedostatek čipů, jež jsou pro fungování aut nezbytné. Mnoho automobilek včetně tuzemské Škody Auto muselo na několik týdnů omezovat či pozastavovat výrobu, začátkem roku to potkalo i Teslu, ale od opětovného otevření se už její továrny de facto nezastavily. Přestože firma nezveřejňuje prodeje za jednotlivé regiony, růst měla dle The New York Times táhnout zejména poptávka v Evropě a Číně.

Výrobní závod automobilky Tesla ve Fremontu Foto: Tesla

V říjnu se zároveň Tesla dostala do elitního klubu, když její tržní hodnota poprvé překonala jeden bilion dolarů. Aktuálně se dál pohybuje těsně nad touto hranicí a Muskova firma tak má vyšší hodnotu než dalších deset automobilek dohromady. Akcie Tesly si od začátku loňského roku připsaly téměř 50 procent a jedna se aktuálně obchoduje za zhruba 1 056 dolarů. Na finanční výsledky Tesly si budeme muset ještě pár týdnů počkat, ale vzhledem k tomu, že oznamovala ziskové kvartály, by mohla i za celý rok 2021 skončit stejně jako rok předtím v zisku.

Konec roku 2021 se však v Tesle nesl také v duchu nepříjemností spojených s potenciálními problémy u prodaných vozů. Nejprve firma začala do servisu v USA svolávat přes 475 tisíc Modelů 3 a S z let 2017 až 2020 kvůli problémům se zpětnou kamerou a kufrem. Informoval o tom americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu, přičemž sama automobilka se k věci nevyjádřila. Čínští regulátoři vzápětí oznámili, že kvůli stejnému problému Tesla svolá dalších zhruba 200 tisíc vozů v Číně.