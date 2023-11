Bez jehel. Bill Gates se svou bývalou ženou posílá půlmiliardu na šetrnější očkování

Uložit 0

Očkování dnes probíhá za pomoci jehel, díky nimž se vakcína do těla aplikuje, v budoucnu by tomu ale tak být nemuselo. V pozadí se totiž vyvíjí nový způsob, který může být šetrnější a ve výsledku i kvalitnější. A právě do něj teď v přepočtu více než půl miliardy korun investuje Bill Gates se svou bývalou ženou Melindou.

Ačkoliv už jsou dva roky rozvedeni, stále Bill Gates a jeho exmanželka Melinda vystupují společně v rámci nadace, přes kterou finančně podporují různé projekty, jež mohou zlepšovat lidem životy. Ať už jde o univerzitní stipendia nebo zdravotní iniciativy, každý rok nadace napříč filantropickými aktivitami rozdá miliardy dolarů.

Teď se bývalí manželé Gatesovi rozhodli, že poskytnou peníze na výrobu speciálních náplastí s rozpustnými mikrojehlami, pomocí kterých nebude třeba zavádět vakcíny do těla klasickou jehlou. Americké firmě Micron Biomedical věnují 23,6 milionu dolarů, v přepočtu více než půlmiliardu korun, což má být dost k tomu, aby se mohlo vyrobit okolo deseti milionů těchto náplastí.

Pokud se výrobu podaří rozjet, znamenalo by to, že by především lidé v zemích s nižšími příjmy dostali možnost, jak se rychle a nenásilně očkovat, například proti spalničkám nebo zarděnkám, na kterých byla funkčnost technologie už testována – zátěžový test proběhl v africké Gambii. Výhodou také je, že náplast zvládne aplikovat kdokoliv, ne nutně lékař.

„Tato technologie by mohla pomoci překonat některé z největších překážek na cestě k celosvětovému vymýcení spalniček a zarděnek,“ uvedl James Goodson, vedoucí vědecký pracovník v oddělení imunizace amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), pro agenturu Reuters. Odbourán by mohl být i strach, který lidé z jehel mohou mít.

Více než dvacet milionů dolarů se pro běžného smrtelníka může zdát jako hodně peněz, pro Nadaci Billa a Melindy Gatesových, která operuje s miliardami, jde ale o „drobné“. Před rokem například poskytla 1,2 miliardy dolarů na vymýcení dětské obrny, v roce 2020 investovala sto milionů dolarů i do vývoje vakcíny proti koronaviru.

Podobně vysokých finančních darů navíc může ze strany bývalých manželů přibývat. Společně se slavným investorem Warrenem Buffettem totiž v roce 2010 představili takzvaný Giving Pledge, filantropický manifest, který vyzývá nejbohatší osobnosti světa k tomu, aby část svých majetků věnovaly na dobročinné účely a další filantropické aktivity. Je mezi nimi i někdejší manželka Jeffa Bezose nebo třeba Elon Musk.