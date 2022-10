Nadace Billa a Melindy Gatesových hodlá vymýtit dětskou obrnu. Posílá proto závratných 30 miliard

Byli už opravdu velmi blízko. Na jaře obrna téměř zmizela z mapy světa, ale jen na chvíli. Obecně už se v tu chvíli vědělo, že za desítky let úsilí výskyt obrny končící ochrnutím klesl o 99,99 procenta na pár desítek případů. Jenže jsou regiony, kde nebezpečná nemoc ještě zůstává. A z nich se šíří do dalších míst po světě. Po chvíli ticha se na jaře v Africe objevila nová ohniska a během posledních měsíců zdravotníci hlásili případy z New Yorku, Londýna nebo Jeruzaléma. Bývalí manželé Bill a Melinda Gatesovi chtějí dokončit jednu ze svých bitev a rozhodli se na vymýcení záludného onemocnění vložit rekordní sumu.

S aktuální 1,2 miliardy dolarů očekávají, že se jim povede nemoc konečně kompletně odstranit. „Poslední kroky k vymýcení jsou nejtěžší. Ale naše nadace zůstává oddaná představě budoucnosti bez obrny. Optimisticky věříme, že ji brzy uvidíme,“ řekl podle Reuters Mark Suzman, ředitel Nadace Billa a Melindy Gatesových.

Tyto poslední kroky směřují do Pákistánu. Ten je spolu s Afghánistánem jedinou zemí, kde virus přetrvává a divoce se šíří mezi jednotlivci. Odtud se pravidelně rozšiřuje do jihovýchodní Afriky a z té zas dál do světa. Po zmíněném téměř vítězném jaru propukla epidemie obrny v Mosambiku, poprvé za posledních 30 let. Odborníci teď varují, že by se další případy mohly objevit v Brazílii, Dominikánské republice, na Haiti nebo v Peru.

„Dokud se tyto viry vyskytují kdekoliv na světě, ohrožuje to obyvatelstvo všude,“ říká podle agentury Bloomberg Carol Pandaková, ředitelka chicagského programu zaměřeného na obrnu, který kdysi inspiroval celosvětové hnutí. To cílené tažení zahájilo v roce 1988. Odborníci očekávali, že svůj cíl splní do 12 let. Přesně tak dlouho totiž trvalo vymýcení neštovic. Jenže právě ty zatím zůstávají jedinou lidskou nemocí, kterou se skutečně podařilo vymazat.

Foto: GatesNotes Bill Gates se svou bývalou ženou přes nadaci posílá miliardy dolarů do celého světa.

Kdysi kvůli obrně ročně umíraly nebo ochrnuly tisícovky dětí. Neexistuje na ni lék, ale vakcína ano: po třech dávkách poskytuje téměř 100procentní ochranu. Cílem je tak proočkovat dost lidí, aby virus neměl kam se šířit.

Nadace každý rok rozdá okolo pěti miliard dolarů, díky čemuž se řadí mezi největší organizace svého druhu na světě. Konkrétně na obrnu už směřovala dohromady právě pět miliard a své úsilí navyšuje ve chvíli, kdy mnoho ostatních významných sponzorů tažení s příspěvky šetří.

Současná pětiletá strategie potřebuje 4,8 miliardy dolarů, což by umožnilo mimo jiné naočkovat 370 milionů dětí ročně. Minulý týden ovšem měla přislíbené jen 2,2 miliardy dolarů, kdy historicky klíčoví dárci, Velká Británie a Norsko, své příspěvky snižovali.

„Jsme trochu zklamaní, že někteří další dárci nejsou tak velkorysí, jak historicky byli,“ říká Gates. „Aktuálně je tolik jiných věcí, kterým věnovat pozornost, je to náročnější, než si myslíte, vzhledem k významu, který odstranění nemoci má,“ dodal Gates.

Právě Gates zmínil, že jeho záměrem je nyní Pákistán. Právě v zemi se momentálně viru podle předpovědí bude dařit – stát totiž bojuje s rozsáhlými záplavami, které vyhnaly ze svých domovů miliony lidí, což šíření nemoci nahrává. „Pravděpodobně se tak objeví v poměrně širokém rozsahu po celém Pákistánu,“ předpovídá teď filantrop.

Přesto odborníci očekávají, že pokud budou mít dost peněz, podaří se jim nemoc vymýtit velmi brzy. „Jsme na cestě zastavit obrnu do konce roku 2023,“ řekl Hamid Jafari, který má v rámci Světové zdravotnické organizace na starosti vymýcení nemoci v oblasti východního Středomoří.