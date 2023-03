Binance pod palbou cifršpionů, žaloba míří přímo na zakladatele. Kryptu hrozí další zemětřesení

Na svět kryptoměn se dost možná řítí další pohroma. Potenciálně mnohem větší než když padla burza FTX nebo blockchainový ekosystém Terra. Americké úřady totiž po měsících příprav vystartovaly na zteč proti největší kryptoburze světa Binance a jejímu zakladateli Changpengu Zhaovi. Podezírají je mimo jiné z toho, že roky vydělávali na obchodování s americkými klienty, aniž by dodržovali platné předpisy. Ale je toho mnohem, mnohem víc.

CFTC čili Commodity Futures Trading Commision je americký federální úřad, který dohlíží na obchodování s finančními deriváty a do jeho hájemství náleží i digitální aktiva jako kryptoměny. Je to ve světě financí mocná instituce, která když se do něčeho zakousne, bojuje jako pitbul. A je to znát i z civilní žaloby na Binance a jejího zakladatele, kterou poslala k soudu v Chicagu.

Její vyšetřovatelé a analytici shromáždili pozoruhodné množství detailů a interních materiálů včetně komunikace mezi manažery a Changpengem Zhaem známým pod zkratkou CZ. V jedné takové rozpravě z roku 2019 například řešili, že na platformě je aktivní teroristická organizace Hamas. „Za 600 babek si ani nekoupí kalašnikov,“ odmítli se rizikem dál zabývat.

V jiném případě zase při debatě o tom, že Binance využívají kriminálníci z celého světa včetně těch z Ruska, si zaměstnanci firmy potvrdili, že „vidíme ty, kteří jsou špatní, ale radši zavřeme obě oči“.

V obou případech jde z pohledu amerického práva o zločiny, ale v kontextu toho, po čem jde CFTC, se jedná spíš o drobnosti. Úřad totiž chce, aby mu, respektive Spojeným státům CZ a spol. vrátili všechny zisky, které ilegálně vydělali díky americkým klientům a jejich transakcím. A jelikož na jiném místě se píše, že zákazníci z USA představují kolem 18 procent veškerého hospodaření Binance, je řeč pravděpodobně o mnoha miliardách dolarů.

V Americe oficiálně působí odnož Binance pojmenovaná Binance US, jenže ta může tamním klientům poskytovat ve srovnání s mezinárodní platformou Binance jen omezené služby a produkty, které odpovídají federálním regulacím. Changpeng Zhao s kolegy na to ale šli oklikou – aspoň to tvrdí CFTC – a tolerovali, nebo dokonce povzbuzovali zákazníky z USA, aby používali VPN připojení a tak se i z amerického území mohli skrytě připojovat do systémů velké Binance. A tím mimo jiné unikali dohledu finančního úřadu…

„Celé roky v Binance věděli, že porušují zákony,“ prohlásil šéf CFTC Rostin Behman. Firma kontrolovala: „Žaloba je nečekaná a jsme z ní zklamaní. Zvlášť s ohledem na to, že už dva roky úzce s CFTC spolupracujeme.“ Samotný CZ na Twitter napsal jen: „4“. To je jeho vzkaz svým sledujícím, že nemají věřit dezinformacím a falešným útokům.

Foto: Binance Changpeng Zhao z Binance

Adam Cochran, investiční analytik a partner fondu Cinneamhain Ventures, který krypto dlouhodobě a detailně sleduje, na svém twitterovém účtu, který má 186 tisíc followerů, celou kauzu velmi přehledně rozebral. A pro Binance to podle něj nevypadá vůbec dobře: „CFTC mají k dispozici ohromné množství dokumentace, ze které vyplývá, že CZ věděl o amerických klientech a snažil se to v interních dokumentech zakrýt.“

Další klíčovou částí žaloby je i podle něj fakt, že Binance, Changpeng Zhao a některé další subjekty provozovali uvnitř burzy stovky interních účtů, které se zapojovaly do obchodování a fungovaly jako takzvaní tvůrci trhu. Jenže neoficiálně, nepřiznaně – a to je manipulace a podvod, když například ve velkém obchodujete s vlastními tokeny BNB, čímž poháníte jejich cenu vzhůru.

Samotná soudní pře mezi Binance a CFTC bude trvat dlouho, pokud kryptoburza například nepřistoupí na nějakou formu mimosoudní dohody (která by ji ovšem i beztak vyšla draho). Už nyní je ale zřejmé, že investoři a střadatelé jsou děním vystrašeni a jen během pondělí poté, co zpráva o žalobě vyplula na povrch, z burzy vytáhli na půl miliardy dolarů.

Možné velké problémy Binance, o nichž se ale v odborných kruzích spekuluje už nějakou dobu, by pro trh kryptoměn mohly být mnohem vážnější, než byl podzimní pád FTX. Skupina Binance je totiž s přehledem největší ryba v kryptorybníku – denně se na ní provedou podle dat serveru CoinMarketCap transakce za více než 11 miliard dolarů, druhá v pořadí Coinbase hlásí pouze 1,2 miliardy. Na dění reagovaly poklesem i bitcoin a ethereum, zatím ovšem v relativně skromných hodnotách.