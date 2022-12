Z Binance odtékají miliardy, slavní auditoři radši končí práci pro kryptobyznys. Může být ještě hůř?

Zakladatel a donedávna i šéf kryptoburzy Kraken Jesse Powell odstartoval před více než týdnem další kontrakce v oboru. To když na Twitteru zpochybnil kvalitu a smysl auditů, které si nechávají dělat jiné burzy. Z normální konkurenční přetahované se ale stal další velký byznysový bolehlav, v němž létají miliardy dolarů i největší investorská jména.

Powell je známý jako poměrně nekonvenční myslitel a provokatér, který si nebere servítky. Když 8. prosince napsal, že auditní zprávy, které mají potvrdit zásoby rezerv u burz jako Binance nebo Crypto.com, nejsou kvalitní a mají jen malou vypovídací hodnotu, mohlo to vypadat jen jako konkurenční šťouchanec.

Jenže následoval další šok pro už tak dost roztřesený trh. Z burzy Binance, globální lídra, během následujících dnů odteklo podle deníku Financial Times šest miliard dolarů. A její nativní token BNB se za poslední týden propadl v hodnotě o 14 procent, ukazují data serveru Coingecko.

V posledních hodinách jeho cena začala zase stoupat, protože zakladatel Binance, čínsko-kanadský miliardář Changpeng Zhao, vyrazil do médií uklidňovat investory i své klienty. V rozhovoru pro americkou stanici CNBC uvedl, že jeho společnost je finančně silná a že žádné problémy nehrozí, protože prostředky vkladatelů jsou uložené a nikdo s nimi nijak nemanipuluje.

Jenže právě taková slova používal Sam Bankman-Fried, zakladatel burzy FTX, jež aktuální kryptodepresi svým pádem způsobila. Teď čeká ve vazbě na Bahamách na vydání do USA, zůstávají po něm miliony věřitelů a vypařilo se několik miliard dolarů. A jedním z lidí, kteří celou kauzu FTX rozpoutali, byl právě majitel známý jako CZ – to on poprvé naznačil, že v říší Bankmana-Frieda není něco v pořádku.

Následně si pohrával s myšlenkou, že by FTX dokonce koupil, ale pak z dealu vycouval a nechal skupinu padnout. Ještě předtím ale vyprodal, dokud měly nějakou cenu, tokeny, které byly na FTX navázané a které držel coby někdejší velký a klíčový investor Bankmana-Frieda. A teď se mimo jiné řeší, jestli je insolvenční správce FTX nebude chtít zpět.

Situaci nepřidalo ani to, že známá poradenská společnost Mazars, která pro kryptofirmy jako Binance jejich audity rezerv sepisovala, se rozhodla skončit se spoluprací pro všechny klienty z kryptobyznysu. Je to pro ni prý příliš velké reputační riziko.

Podle legendárního investora Michaela Burryho je krok Mazars logický. Na Twitteru mimo jiné uvedl: „Audity rezerv kryptoburz postrádají smysl. Všichni se to teprve učí, a to není dobré.“ Dal to mimo jiné do souvislosti s tím, když se poradenské společnosti snažily za běhu pochopit složité derivátové finanční nástroje, které vedly k finanční krizi, z let 2008 až 2010. Ta jej právě proslavila, protože ji dokázal předpovědět a vydělat na ní.

Přestože Changpeng Zhao z Binance celý svět ujišťuje, že vše je ok, dozvuky nervozity jsou cítit i v Česku. Například populární investiční platforma zaměřená na kryptoměny Fumbi Network už ohlásila, že kryptoměnu BNB, kterou Binance vydalo už v roce 2017 a která je co do objemu pátou největší na světě, vyřazuje ze svého portfolia právě z obav o to, co se s ní bude dál dít.