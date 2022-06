Bitvy, démoni, kytarová sóla. Netflix ukázal trailer na velkolepý závěr čtvrté řady Stranger Things

Od premiéry čtvrté řady Stranger Things uběhly tři týdny, takže Netflix představil první trailer na závěrečné dva díly, které dorazí na začátku července. Na rozdíl od diváků v nich budou fikční hrdinové zažívat konec jarních prázdnin, ty ale budou mnohem pekelnější než současné horké letní dny ve skutečném světě.

Sem totiž, alespoň to tak vypadá, z alternativní dimenze nepřišel pán zla Vecna, s jehož monstry se Jedenáctka, Mike, Hopper a další na obrazovkách potýkají už od roku 2016.

V prvních sedmi epizodách nové řady mu poprvé museli čelit přímo a získali přitom cenné znalosti, které využijí po návratu zpět do města Hawkins. Zde se odehraje velké vyvrcholení.

Každý v něm dostane svou zásadní roli, od armády až po jednotlivé hrdiny. Nový trailer samozřejmě ukazuje mnoho bezprostředních pěstních bojů, ale také Eddieho kytarové sólo v bouři a plný návrat sil Jedenáctky. Navrátivší se Dr. Brenner nevěří, že to bude stačit, vzhledem k rychle postupujícímu plánu Vecny ale nic jiného nezbývá.

V dramatickém traileru, který spíše než děj odhaluje osudovou atmosféru, samozřejmě nechybí hit Running Up That Hill. Už je to dlouho, co jedna skladba v jakémkoliv seriálu hrála natolik důležitou roli.

Téměř 40 let starý singl od Kate Bush díky tomu vystoupal až na 4. místo žebříčku Billboard Hot 100. Podle všeho by se mohl objevit i v závěru nových Stranger Things – diváci budou jistě doufat, že v poněkud radostnějším kontextu.

Jak to bude, se dozví 1. července, kdy nové dva díly hororového sci-fi vyjdou. Rozdělení vydání čtvrté řady na dvě části je pro Netflix vcelku netypický krok, v minulosti ale stejná strategie zafungovala už v případě seriálů Lupin a Ozark. Jak jsme vysvětlili dříve, alespoň částečné opuštění modelu vydávání všech dílů najednou by službě mohlo pomoci v současných problémech.

U Stranger Things navíc mělo dávat smysl i z hlediska vyprávění. Osmá a devátá epizoda čtvrté řady dosahují délky 85 a 139 minut, takže kromě velkého boje o záchranu světa mají také nastolit směr k závěru seriálu, který proběhne v páté řadě. Už teď se ovšem diskutuje o spin-offech.