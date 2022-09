Blesková výstava. Během jediného dne se potkají Kupka, Toyen, Warhol i Mucha

Pražská Hauch Gallery se stane 22. září od 15 do 21 hodin dějištěm výstavy, která se koná pod taktovkou investiční platformy Portu Gallery. Návštěvníci tak budou mít během jednoho odpoledne možnost vidět díla od Františka Kupky, Toyen, Andyho Warhola, Františka Drtikola, Roye Lichtensteina a Alfonse Muchy. Všechna díla v hodnotě bezmála 12 milionů korun jsou přitom zapůjčena od jejich spolumajitelů, kterými jsou stovky investorů z Portu Gallery.

„Portu Gallery jsme zakládali, aby každý mohl zažít ten pocit, že vlastní Kupku nebo Toyen, byť jen kousek, třeba jednu tisícinu. Znamená to ale, že si takový obraz nemůžete pověsit, leží však pečlivě uskladněný a postupně nabývá na hodnotě,“ vysvětluje Martin Jaroš, ředitel Portu Gallery.

První investiční online galerie v Česku Portu Gallery totiž vznikla, aby zpřístupnila trh s uměním a rozličnými sběratelskými předměty každému, kdo se do něj chce ponořit. Svým uživatelům tak nabízí možnost investovat prostřednictvím takzvaných investičních certifikátů, které si investoři mohou zakoupit již od jedné koruny. Jednoduše se tak stanou vlastníky části upisovaného předmětu.

Foto: Portu Gallery 22. září budou v Hauch Gallery vystavena díla Kupky, Toyen, Warhola a dalších umělců světového formátu

„Pop-up výstava je příležitostí pro naše investory, aby se mohli kochat skutečnou nádherou spoluvlastněných děl. A zveme samozřejmě i všechny ostatní,“ dodává Jaroš, který se chystá na výstavě oznámit i novinky plánované pro podzimní úpisy.

Díla, která tvoří investiční portfolio Portu Gallery, vybírá investiční komise složená ze zkušených odborníků na danou oblast. Při výběru hraje klíčovou roli především investiční potenciál konkrétního obrazu – galerie se tak zaměřuje na referenční aukční prodeje v minulosti, ale i postavení díla v rámci autorovy tvorby, vzácnost na trhu a další faktory.

Výstava, která proběhne ve čtvrtek 22. září, je v případě Portu Gallery šestou pořádanou v pořadí. Prostory Hauch Gallery budou ve speciálních vitrínách hostit soubor dvanácti černých tisků Střelnice od Toyen, grafický soubor Čtyři příběhy bílé a černé od Františka Kupky, sbírku bromostříbrných fotografií Františka Drtikola, portrét Lizy Minnelli od Andyho Warhola, ofsetovou litografii Crak! od Roye Lichtensteina a litografické listy Documents Decoratifs od Alfonse Muchy.

Díla mají dohromady hodnotu 11,85 milionů korun, nejvyššího čísla dosahují Kupkovy Čtyři příběhy bílé a černé – tři miliony korun. Vznikly v roce 1926, když se Kupka rozhodl upustit od barevnosti a zvolil jednoduchou řeč linií a forem. V souboru jsou zastoupeny příběhy organické, trojhranné, kosmické, vertikální a diagonální, některé ukazují jeho postupný přechod od tvarů přírody k ryzí abstrakci.

Když před rokem Portu Gallery Kupku do svého portfolia zařadila, nenechalo si tuto mimořádnou příležitost ujít 263 investorů. „Mezi investory máme již několik skalních příznivců, vzniká tak komunita nadšenců, z nichž si u nás každý najde to své – ať už jde o milovníka umění, aut nebo drahých hodinek. S řadou z nich se setkáváme na akcích, které pořádáme několikrát do roka,“ doplňuje Jaroš.

Letos to byla například výstava díla Františka Kupky v Jiri Svestka Gallery, výstava obrazů současných umělců v Polansky Gallery nebo den otevřené garáže v Litoměřicích, kde bylo možné si naživo prohlédnout raritní veterány. Výstava obrazů přitom vždy trvá pouhý jeden den, jelikož krátký časový úsek dává týmu Portu Gallery možnost účastnit se akce osobně. Časově limitovaná výstava nese punc exkluzivity, která je pro sběratelské předměty typická.

„Většina děl, která budeme vystavovat ve čtvrtek 22. 9., se bude teprve nabízet k úpisům během podzimu a zimy 2022. Součástí výstavy ale také budou dvě již úspěšně upsaná díla – od Františka Kupky a Františka Drtikola. Kromě toho již měli uživatelé Portu Gallery příležitost investovat do tvorby několika dalších významných autorů, například Pasty Onera, Banksyho, Josefa Lady a dalších,“ přibližuje Jaroš.

Umělecká díla dle jeho slov tvoří jen část sběratelských předmětů z portfolia Portu Gallery. Dále do něj patří automobiloví veteráni, luxusní hodinky, investiční alkohol či drahé kameny. V každém případě jde o dlouhodobější investici, která slouží k diverzifikaci investičního portfolia. Vývoj jejich hodnoty navíc nebývá závislý na cenách dluhopisů, akcií ani na ekonomickém cyklu.

Foto: Portu Gallery Martin Jaroš, ředitel Portu Gallery

„Alternativní investice, kam patří také umění, se staly oblíbenou volbou v nejistých časech. Dlouhodobá data ukazují, že tento trh zaznamenává na rozdíl od toho akciového menší výkyvy. I navzdory pandemické krizi se v České republice v roce 2021 v aukcích prodala umělecká díla v hodnotě skoro 1,5 miliardy korun,“ dodává k trhu s uměním ředitel Portu Gallery.

Stoupající zájem potvrzují také světová data. Z reportu The Art Market 2022 vyplývá, že se loni v aukčních domech po celém světě prodalo umění za více než 65 miliard dolarů, což je v porovnání s rokem 2020 téměř třicetiprocentní nárůst.

Odborníci připisují loňský boom na trhu s uměním především mladým nadšencům do kryptoměn, růstu na asijském trhu a obecnému přesvědčení, že je v časech ekonomické nejistoty a obav z inflace investice do umění vhodnou volbou.