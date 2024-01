Boj o záchranu světa, který čelí genocidě. Netflix vydal trailer hraného fantasy Avatar: Legenda o Aangovi

Uložit 0

Je teprve druhá polovina ledna, Netflix se už ale připravuje na vydání nového seriálu, který by měl pro něj představovat jeden z vlajkových titulů pro letošní rok. Avatar: Legenda o Aangovi patří nejen mezi nejznámější, ale také nejvychvalovanější animované seriály vůbec a streamovací služba se pokusí jeho úspěch zopakovat s hranou adaptací. Ta se nyní představuje v plnohodnotném traileru, ve kterém láká na rozsáhlý fantaskní svět, vizuální efekty a příběh o záchraně rovnováhy ve světě.

Remaky a hrané adaptace anime, obzvlášť ty od Netflixu, nemívají příliš dobrou pověst. Například přímo japonská tvorba mnohdy ztroskotá kvůli nedostatečným produkčním kvalitám a neschopnosti převést výtvarnou stránku předlohy do živé podoby, přinejmenším stejně časté je ale špatné pochopení samotných základů zápletky, díky nimž původní dílo fungovalo. To platilo třeba pro Death Note nebo velké předloňské zklamání od Netflixu jménem Kovboj Bebop.

Loni ale téměř jako blesk z čistého nebe přišla hraná adaptace One Piece, nejdelšího anime v historii, které sleduje skupinu dobrosrdečných pirátů v honbě za velkým pokladem. Přestože se v animovaném seriálu často přechází mezi různými náladami a titul obsahuje řadu podivných fantazijních prvků jako gumové tělo hlavního hrdiny a telefony ve formě velkých šneků, v hrané verzi vše funguje až nepravděpodobně dobře. Rázem se ukázalo, že na Netflixu může vzniknout skvělý seriál i podle předlohy, kde by to málokdo očekával.

Také proto se vkládá tolik naděje do hrané verze Avatara. Americký seriál, který ovšem napodobuje výtvarný styl japonské tvorby, se odehrává ve světě čtyř národů schopných ovládat živly – Vodních kmenů, Království země, Národa ohně a Vzdušných nomádů. Rovnováhu celé říše zajišťuje spolupráce mezi všemi, přičemž dokonalou harmonii udržuje Avatar, jeden člověk schopný vládnout všem čtyřem elementům.

V seriálu ovšem Národ ohně rozpoutá brutální válku s cílem ovládnout ostatní a ty, co mu stojí v cestě, vymýtit. Dvanáctiletý hrdina Aang se tak stane posledním přeživším ze svého národa Vzdušných nomádů. Je to ale právě on, na jehož bedrech stojí záchrana rovnováhy světa – má totiž moc Avatara.

Avatar byl úspěšný už v době původního uvedení jeho tří řad mezi lety 2005 a 2008, v průběhu následující dekády ale publikum seriálu neustále rostlo. Ačkoliv Legenda o Aangovi cílí do velké míry na dětské diváky, objevují se v ní i náročnější témata jako totalitarismus, systémová nespravedlnost nebo genocida. Díky tomu si také vysloužila pověst jednoho z nejlepších anime. Hůře na tom byla hraná filmová adaptace Poslední vládce větru od M. Night Shyamalana, která před čtrnácti lety sklidila spíš kritiku.

Na nynější hrané adaptaci dva roky pracovali tvůrci animované předlohy Bryan Konietzko a Michael Dante. V roce 2020 ale oba oznámili, že od projektu kvůli tvůrčím neshodám a nespokojeností se zacházením ze strany Netflixu odstupují.

Aanga ztvárnil Gordon Cormier

Showrunnerem, neboli hlavním člověkem dohlížejícím na kreativní stránku projektu, se rázem stal nepříliš známý Albert Kim. „Moje první reakce po ‘Super!’ byla ‘Sakra, opravdu se do toho chci pustit? Můžu nějak vylepšit původní seriál?’. Když máte pracovat na něčem, co už má miliony oddaných fanoušků, tak se na to musíte ptát,“ řekl Kim nedávno v rozhovoru pro magazín Entertainment Weekly.

Nakonec usoudil, že se do toho skutečně pustit chce, a rozhodl se záměrně vydat trochu jiným směrem než tvůrci předlohy. „Náš seriál nezačíná tak, jak začíná ten animovaný. To bylo vědomé rozhodnutí, abychom lidem ukázali, že mají co do činění s něčím jiným, než je předloha,“ prozradil Kim s poznámkou, že některé dějové linie museli vyprávět jinak, aby fungovaly ve zvoleném formátu. Dodal však, že jak on, tak ostatní lidé pracující na scénáři jsou sami oddanými fanoušky původního Avatara a záleží jim na co nejlepším výsledku.

Podle reakcí na první upoutávku z loňského listopadu a delší trailer vydaný nyní se zdá, že je projekt na dobré cestě a má všechny správné prvky: dobře obsazené oblíbené postavy, magický svět i velká témata. První řada hraného seriálu Avatar: Legenda o Aangovi bude mít osm epizod, z nichž všechny vyjdou 22. února.