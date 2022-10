Británie dala Křetínskému zelenou pro nákup dalšího podílu v poště Royal Mail. Akcie to poslalo nahoru

Daniel Křetínský investuje do britské pošty Royal Mail

Akcie britské pošty na londýnské burze dnes povyskočily zhruba o sedm procent vzhůru. Reagovaly na rozhodnutí britské vlády, která oznámila, že již nebude zasahovat do plánu českého miliardáře Daniela Křetínského na zvýšení podílu ve firmě International Distributions Services, která je mateřskou společností Royal Mail. Křetínský je společně se svým slovenským kolegou Patrikem Tkáčem prostřednictvím společnosti Vesa Equity Investment již nyní největším akcionářem ostrovní pošty, drží podíl kolem 22 procent. Teď ho mohou dál navyšovat.

V srpnu tehdejší britský ministr obchodu Kwasi Kwarteng uvědomil Royal Mail o svém záměru transakci prověřit na základě zákona o národní bezpečnosti a investicích. Ten dává vládě větší pravomoc rozhodovat o obchodech, v nichž by mohly být dotčeny národní zájmy. „Po pečlivém zvážení vláda nepodnikne žádné další kroky ohledně získání zvýšeného podílu společností Vesa Equity Investment ve společnosti Royal Mail a stranám bylo vydáno konečné oznámení,“ uvedlo nyní v prohlášení britské ministerstvo hospodářství, energetiky a průmyslové strategie.

Investiční fond Vesa Equity Investment v srpnu uvedl, že britskou vládu dobrovolně kontaktoval a uvědomil ji o svém záměru zvýšit podíl v Royal Mail, který by mohl překročit 25 procent, avšak konkrétní plány známy nejsou. „Vesa Equity Investment vítá toto rozhodnutí (…) a znovu potvrzuje svůj závazek pokračovat v dlouhodobé investiční přítomnosti v Británii, včetně partnerství s Royal Mail,“ uvedl pro agenturu Reuters mluvčí fondu.

Daniel Křetínský je mimo jiné většinovým vlastníkem a předsedou představenstva Energetického a průmyslového holdingu (EPH). Patří mu dále například podíly v novinách Le Monde, francouzském maloobchodním řetězci Casino, britské skupině supermarketů Sainsbury’s a francouzské televizní skupině TF1. V mnoha obchodech se objevuje se zmíněným Patrikem Tkáčem. Naposledy jejich Vesa Equity Investment začala ve velkém vyprodávat akcie amerického prodejce tenisek Foot Locker, do něhož investovali zhruba deset miliard korun.

Britská pošta plánuje do srpna příštího roku propustit až šest tisíc zaměstnanců. Odůvodnila to pokračujícími stávkami a narůstající ztrátou. Jejím cílem je snížit celkový počet zaměstnanců o deset tisíc. Většinu z nich propustí, u zbývajícího počtu půjde o přirozený úbytek pracovníků, tedy odchodem z vlastní vůle nebo do starobního důchodu. Pro britskou poštu nyní pracuje zhruba 140 tisíc lidí, uvádí BBC.

S přispěním ČTK