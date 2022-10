Křetínský a Tkáč do Foot Lockeru investovali kolem 10 miliard korun. Teď začali akcie vyprodávat

Daniel Křetínský a Patrik Tkáč investují i do Foot Lockeru

Daniel Křetínský a Patrik Tkáč umí udělat ve světě byznysu pořádné haló. Před více než dvěma lety česko-slovenští miliardáři zaujali, když nakoupili velký balík akcií ve společnosti Foot Locker. Pár týdnů ještě přikupovali další cenné papíry populárního amerického prodejce tenisek a podle propočtů a odhadů CzechCrunche za ně utratili řádově kolem deseti miliard korun. Na rozdíl od obchodního domu Macy’s, kde se Křetínskému s Tkáčem podařilo během pár týdnů chytrým obchodováním vydělat desítky milionů dolarů, tady zatím takový výnos není. Výprodej akcií každopádně běží v plném proudu.

Jen za poslední měsíc prodala společnost Vesa Equity Investment, prostřednictvím níž Křetínský s Tkáčem investují do veřejně obchodovaných firem po celém světě, akcie Foot Lockeru v přepočtu za více než miliardu korun. Jejich pozice v americké firmě je dál silná. S celkovým počtem 11 469 887 akcií jsou stále největšími akcionáři. Jejich podíl při současné hodnotě akcií na newyorské burze a aktuálnímu kurzu koruny vůči dolaru dosahuje zhruba 9,1 miliardy korun. Česko-slovenští investoři teď mnoho akcií prodávají se ztrátou.

„Podle prodejů akcií se zdá, že Vesa čekala na okamžik, kdy se akcie odpoutají z konsolidace, ve které strávily většinu letošního roku,“ komentuje pro CzechCrunch dění Štěpán Hájek, analytik finančních trhů XTB. Zatímco poslední prodeje obsahující necelý milion akcií byly za cenu kolem 32 dolarů, většina nákupů v průběhu roku 2020 byla za cenu kolem 38 dolarů. Přesto platí, že se nyní cenné papíry Foot Lockeru obchodují výše než ve většině letošního roku, v červenci se propadly až ke 24 dolarům. „Křetínský tedy využil letní medvědí rally, kdy se valuace akcií trochu zvedly,“ doplňuje Hájek.

Poprvé se oficiálně objevily informace o tom, že se Daniel Křetínský a Patrik Tkáč zahryzli do Foot Lockeru před dvěma lety v květnu. Tehdy totiž ve firmě jejich podíl překonal pětiprocentní hranici, po čemž musí své nákupy oficiálně reportovat americké Komisi pro kontrolu cenných papírů (SEC). Od té doby už máme o aktivitách investiční společnosti Vesa Equity Investment velmi dobrou představu. Postupnými nákupy si tuzemští miliardáři došli až pro pozici největších akcionářů, když jejich podíl překonal třináct procent. Ten se však v poslední době zmenšuje.

Foto: GOAT Nejprodávanějšími botami ve Foot Lockeru jsou Nike

Samotná Vesa Equity Investment své kroky komentovat nechce. „Vesa nekomentuje jednotlivé prodeje či nákupy, ani se nemůžeme z regulatorních a obchodních důvodů vyjadřovat ke strategii k jednotlivým titulům ze svého portfolia,“ vzkázal pro CzechCrunch mluvčí Vesy Daniel Častvaj. Přesné parametry i data úplně prvních nákupů nelze zjistit. Podle odhadů a propočtů CzechCrunche nakoupila Vesa za více než dvanáct měsíců až do ledna 2021 akcie v celkové hodnotě pohybující se kolem 10,1 miliardy korun. Jednalo se o balík téměř třinácti milionů akcií. Poté nákupy ustaly.

Prodat část akcií Foot Lockeru se pak Křetínský s Tkáčem poprvé rozhodli dvakrát loni v červnu a pak ještě jednou v červenci. Tehdy byl celý kapitálový trh takzvaně nahoře a akcie s označením FL se na americké burze NYSE obchodovaly za více než 63 dolarů. To byl v některých případech až dvojnásobek proti tomu, za kolik Vesa historicky nakupovala. S dalšími prodeji po třech loňských zmíněných transakcích začala až letos v září, kdy již cena klesla na 39 dolarů a následně až na polovinu proti loňským maximům. Podle reportů SEC prodala Vesa Equity Investment letos jen od 20. září do 20. října akcie Foot Lockeru za necelou 1,1 miliardy korun.

Celkem už Křetínský s Tkáčem prodali téměř 1,5 milionu akcií za více než 54 milionů dolarů, což je v přepočtu dle kurzů koruny vůči dolaru v dané dny přes 1,3 miliardy korun. Při započtení celkových dosavadních nákupů a prodejů by na akciích Foot Lockeru při jejich současné ceně a směnném kurzu realizovali výnos přesahující 320 milionů korun. Avšak to jen v případě, že by teď najednou prodali veškeré své zbývající akcie. Lze očekávat, že další prodeje, pokud v nich budou pokračovat, budou trvat ještě minimálně několik dalších týdnů či měsíců, během kterých se může cena akcií různým směrem měnit. A také není vůbec jisté, zda Vesa Equity Investment svou pozici vyprodá úplně celou.

„Foot Locker nezažívá v letošním roce úplně šťastné období. Všechno začalo letos na jaře, kdy Nike začal materializovat svou strategii direct to customer, neboli prodeje přímo zákazníkům bez využití prostředníků,“ vysvětluje Anna Píchová, vedoucí analytického oddělení společnosti Cyrrus. Pro amerického prodejce obuvi, který má pobočky po celém světě včetně Česka, šlo o naprosto zásadní zprávu. Právě on je totiž prostředníkem prodávajícím zboží velkých značek koncovým spotřebitelům, přičemž Nike pro něj byl a stále je nejdůležitější značkou.

V roce 2020 tvořily produkty této značky tři čtvrtiny tržeb celého Foot Lockeru, aktuálně je to polovina. „Kvůli rozhodnutí Nike by měl podíl na tržbách klesat a s tím i celkové tržby Foot Lockeru. Investory tato zpráva nebyla úplně dobře přijata,“ uvádí Píchová. Trh ostatně letos očekává jen nepatrný růst tržeb firem. Fiskální rok 2022 pro Foot Locker skončil v červenci, ale finální hospodářské výsledky zatím nejsou známy. V příštím roce se pak očekává pokles tržeb o několik jednotek procent.

Foto: Google Finance/CzechCrunch Vývoj akcií společnosti Foot Locker za poslední rok

Dáno to je jednak zmíněnou politikou společnosti Nike a také ne úplně příznivým makroprostředím, kdy inflace nutí spotřebitele seškrtat některé výdaje. Anna Píchová z Cyrrusu nicméně připomíná, že dění kolem firmy není jen negativní. Investoři podle ní velmi dobře přijali nedávnou zprávu o nové výkonné ředitelce Mary Dillonové, která v čele Foot Lockeru nahrazuje dlouholetého šéfa Dicka Johnsona. Dillonová má za sebou v maloobchodu velké zkušenosti. Šéfovala americkému řetězci kosmetických obchodů Ulta Beauty, působila v McDonald’s či PepsiCo a seděla v představenstvu Starbucks.

„Investoři do ní vkládají naděje, že bude schopna Foot Locker vymanévrovat ze současné situace. Jejím úkolem je hlavně nastavení strategie a vyjednání kontraktů se značkami, jejichž zboží Foot Locker prodává,“ doplňuje analytička Cyrrusu. Klíčové bude, zda se nové CEO podaří firmu provést složitějším obdobím a následně ji opět vrátit k růstu. Zda tomu ještě věří i Křetínský s Tkáčem, není oficiálně zřejmé, jelikož své kroky nekomentují, ale aktuálně za ně hovoří zmíněný výprodej jejich pozic. A ten naznačuje, že v brzkou změnu k lepšímu tolik nevěří.

„Foot Lockeru klesají zisky čtyři čtvrtletí v řadě a firma se nepřipravila příliš dobře na nejistou situaci v ekonomice, kdy spotřebitelé začínají více zvažovat, kam nasměrují svou spotřebu. Zásoby firmě rostly za poslední rok o solidních 52 procent. Před slabším obdobím však Foot Locker varoval již na začátku roku, což způsobilo propad akcií. A realita, které nyní firma čelí, by neměla akcelerovat výraznější výprodeje. Z pohledu valuačních ukazatelů je na tom Foot Locker poměrně zajímavě, což také může brzdit další propady,“ dodává Štěpán Hájek z XTB.

Za investiční společností Vesa Equity Investment stojí Daniel Křetínský, který v ní vlastní 50 % plus jednu akcii. Jeho kolega Patrik Tkáč kontroluje 44 % minus jednu akcii a zbývajících šest procent akcií drží společnost manažerů Energetického a průmyslového holdingu (EPH), jehož je Křetínský dominantním akcionářem, předsedou a výkonným ředitelem. Také v EPH je akcionářská struktura stejná jako u Vesy. Ta investuje do veřejně obchodovaných firem po celém světě a aktuálně drží podíly například ve francouzském maloobchodním řetězci Fnac Darty, britské poště, nizozemské poště nebo britské síti supermarketů Sainsbury’s.