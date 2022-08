Na jedné straně firmy, které trápí dlouhé splatnosti faktur. Na druhé straně investoři hledající zhodnocení svých prostředků. A uprostřed mezi nimi brněnský fintechový startup Roger, který propojením obou stran loni zprostředkoval financování v celkové výši 6,3 miliardy korun s meziročním růstem o 67 procent. Letos chce podle plánu překonat metu deseti miliard. K tomu mu mají pomoct i produktové novinky, jež ze stran uživatelů investování zjednoduší.

Roger funguje na principu aukcí. O faktury společností, které jsou vystaveny vůči bonitním odběratelům, investoři soutěží nabízením úroku, za nějž jsou ochotni je nakoupit. Aktuálně na investiční platformě působí více než 1 500 investorů a za devět let na trhu fintech takovým způsobem profinancoval přes 250 tisíc faktur v celkové hodnotě 12 miliard korun s průměrným výnosem 4,69 procenta.

„Letos podle střední varianty plánu, který celkem s přehledem plníme, plánujeme profinancovat 10,5 miliardy korun,“ přibližuje pro CzechCrunch ředitel platformy Adam Šoukal, který před založením firmy sbíral pracovní zkušenosti v londýnském City, globálním finančním centru. Ještě v roce 2020 startup stovkami milionů korun podpořila i Komerční banka.

„Loni jsme dosáhli drobného zisku někde na úrovni vyšších stovek tisíc, protože veškeré tržby reinvestujeme do firmy a týmu. Letos bychom to chtěli dělat stejně. Zatím to však vypadá, že se nám nepodaří efektivně proinvestovat výnosy a realizujeme zisk v řádech nižších jednotek milionů korun,“ doplňuje Šoukal s tím, že letošní tržby by měly být na úrovni 100 milionů korun, tedy asi procento z profinancovaného objemu faktur.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky, a Adam Šoukal, zakladatel Rogera

Současnou situaci na trhu, kde řádí inflace, centrální banky zvedají úrokové sazby, na akciových trzích panuje nejistota a stále častěji se zmiňuje možná ekonomická recese, Šoukal popisuje jako ticho před bouří.

„Likvidita zvyšuje cenu, a to o více, než o co ji za poslední rok upravila ČNB. Vidíme na klientech, že si hotovosti víc váží a že ještě víc chtějí mít reálně peníze na účtu, ne na cestě. Vidíme to i u velkých firem, které se věnují splatnostem závazků – finanční ředitelé se čím dál více zabývají délkou splatností závazků, která je nepřímo úměrná potřebě pracovního kapitálu,“ komentuje Šoukal.

„Snížení potřeby pracovního kapitálu a uvolnění likvidity znamená mnohem vyšší úspory, než tomu bylo před rokem v dobách nulových sazeb. Do toho se dá v některých oblastech očekávat restriktivní přístup bank k navyšování úvěrových linek. Byť třeba bude požadavek na navýšení úvěru jen o 20 procent, tedy o inflaci, můžeme očekávat, že banky budou v některých případech zdrženlivé. Budou tak činit z důvodu poklesu ziskovosti firem, způsobeným ochlazením poptávky nebo nárůstem vstupů, jako jsou energie či suroviny,“ doplňuje.

Investiční automat

Právě na díky těmto popsaným faktorům Roger už ke konci letošního roku i v příštím roce očekává nárůst poptávky po svých službách nad rámec sezonního výkyvu, na což se firma připravuje a aktuálně nejvíc investuje do vylepšování investorské platformy. Jednou z novinek od června je například investiční automat.

Díky automatu dokáže investor ušetřit čas, který by jinak strávil manuálním výběrem aukcí a zadáváním nabídky (i tato možnost ale uživatelům zůstává k dispozici). Investor si v rozhraní nastaví kritéria jako výši nabízeného úroku, rating odběratelů, rozpočet, pojištění proti platební neschopnosti nebo hodnotu aukce. Následně se o vše postará automat. Ten sumu volných prostředků investuje tak, aby se co možná nejvíc snížila doba, kdy leží neúročené na účtu.

Roger zároveň zvýšil výchozí úrok u korunových aukcí z 8,4 procenta na 12 procent p. a. Reaguje tím na situaci na světových trzích a zejména v tuzemsku. Významně rostou úrokové sazby a s nimi i poptávka investorů po vyšším zhodnocení investic. Jak přiznává i sám Šoukal, platformě extrémně nahrávají kroky ČNB.

„Investoři odvozují cenu svých peněz od výnosu na spořicím účtu, ke kterému připočítávají rizikovou přirážku. Běžně se nám stává, že klienti u nás financují pod základní sazbou, což vede k tomu, že financujeme stále větší firmy s obraty v řádech stovek milionů korun, pro které naše platforma nebyla dříve výhodná,“ říká Šoukal.

V průběhu léta má v Rogeru navíc dojít k dělení faktur do aukcí s maximální výškou 75 tisíc korun. Fintech u nich totiž doposud pozoroval dvojnásobný zájem než u aukcí s vyšší nominální hodnotou, těch je však poslední dobou podstatně víc. Celková expozice investorů zůstane neomezená, pouze se rozdělí do většího množství aukcí. Tím ale výčet novinek nekončí.

„Navýšili jsme odvod do rezervního fondu z 10 % na 15 %, protože chceme být připravení na případné problémy, které může přinést přicházející recese. Na konci roku rovněž zkrátíme dobu pro vyplácení náhrad z rezervního fondu. V loňském roce jsme byli prakticky bez defaultu, můžeme tedy vyplácení z rezervního fondu zkrátit z 24 na 12 měsíců od konce roku, ve kterém si investor problematickou pohledávku na naší platformě zakoupil,“ doplňuje Šoukal.

Dále se Roger věnuje vylepšení v oblasti integrace nástrojů na řízení rizik od třetích stran a na podzim pro investory spustí novou platební metodu, kdy pro ně bude platby za aukce iniciovat s jejich souhlasem přímo do jejich bankovnictví pomocí PSD2. I díky těmto novinkám se má z Rogeru během pár let stát největší samostatná firma na financování faktur s dlouhou splatností v regionu.

„Do 2025 budeme mít větší objem profinancovaných faktur než dceřiné faktoringové společnosti bank. To je cíl, ke kterému míříme a kterého chci jako ředitel Rogera dosáhnout,“ popisuje Šoukal. Aby posílil svoji regionální pozici, Roger nedávno otevřel bankovní účty v Chorvatsku, což je často největší překážka fintechů v expanzi na další trhy. Provozuje tam lokální tým a v expanzi chce pokračovat i dále.

„Budeme nadále velmi úzce specializovanou finančně-technologickou firmou. Vůbec nemáme ambice poskytovat úvěry, hypotéky, pojištění nebo vedení účtů. Víme, že vytvořit kvalitní finanční produkt je nesmírně složité, proto se budeme držet svého kopyta,“ dodává Šoukal s úsměvem.