Budování opulentního dómu zábavy míří do finále. MSG Sphere v Las Vegas ozáří i jezdce formule 1

Budovy slavných hotelů a kasin Bellagio či Paris Las Vegas patří mezi ikony města hříchu. Není proto divu, že monoposty F1, které do jeho ulic zavítají i v tomto roce, budou zběsilou rychlostí projíždět právě pod nimi. Panorama městského okruhu v Las Vegas však letos ozdobí ještě jedna, zcela nová a naprosto monstrózní stavba. Jedná se o kopuli MSG Sphere za 2,17 miliardy dolarů, která má posunout hranice zábavy na zcela novou úroveň.

Budova, jejíž výstavba byla zahájena v roce 2019, má cíl stát se centrem zábavy pro celé město, což je vzhledem k povaze ráje všech gamblerů skutečně velká ambice. Stavba ve tvaru koule chce do svých útrob přitáhnout nejrůznější sportovní události od wrestlingu, MMA či esportových akcí přes koncerty a premiéry velkých blockbusterů až po privátní události, veletrhy či galavečery spojené s předáváním významných ocenění. Mělo by se zkrátka jednat o místo, které se stane duší celého Las Vegas a nabídne extrakt zážitků, které toto město skýtá.

Kostra stavby je složená z ocelových nosníků, které v nejvyšším bodě dosahují až 110 metrů. Díky jejich rozměrům a váze musel být pro jejich ukotvení sestaven čtvrtý největší jeřáb na světě. Robustnost celé konstrukce není náhodná, jelikož musí mít extrémně vysokou nosnost. Vnější plášť dómu totiž budou tvořit těžké světelné panely zabírající plochu přes 5,5 tisíce metrů čtverečních. Tyto panely budou schopné neustále proměňovat podobu objektu prostřednictvím nejrůznější grafiky. Jak bude tento prvek vypadat v praxi před pár dny ukázaly vizualizace, na kterých působí celé dílo maximálně dynamickým dojmem.

Vizuálního zážitku se však dočkají návštěvníci i uvnitř MSG Sphere, jejíž vnitřní stěny bude pokrývat LED obrazovka s plochou větší než tři fotbalová hřiště, vůbec největším rozlišením na světě a křišťálově čistým obrazem. Doplňovat ji bude 157 tisíc reproduktorů s technologií beamforming a infrazvukovým haptickým systémem, díky čemuž budou diváci zvuk vnímat nejen prostřednictvím uší, ale pocítí ho i fyzicky díky hlubokým vibracím.

Our 2023 New Year’s Resolution?

Unveil #msgsphere, an entirely new medium that will allow audiences to see and feel entertainment like never before.

Come take a look… pic.twitter.com/1EhUdkvQxx

— MSG Sphere (@msgsphere) January 3, 2023