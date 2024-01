Buďte jako Arnold v sedmi předsevzetích aneb Stárnoucí terminátor radí, jak na úspěšný život

Uložit 0

K začátku nového roku patří tradičně nějaké to předsevzetí. Velmi často v podobě příslibu, že budeme víc cvičit a víc o sebe dbát. Já to udělal v předstihu za vás – a za inspiraci jsme si vybrali Arnolda Schwarzeneggera. Ten vzal v poslední době svět médií znovu útokem, takže je na světě nový newsletter o posilování, nový dokument na Netflixu, nová kulturistická appka i nová kniha. Právě poslední položka mě zaujala nejvíce, neboť věřím pořekadlu: „Jak na Nový rok, tak po celý rok.“ A já chtěl být 1. ledna 2024 moudřejší, uvědomělejší a samozřejmě fit. Jak to dopadlo?

Nepředstavujte si kdovíjakou vědu. Prostě jsem si koupil knížku Be Useful, která vyšla na podzim a nese podtitul Seven Tools For Life (český Buďte užiteční: Sedm nástrojů pro život), a také jsem začal pravidelně cvičit. Je mi přes čtyřicet, cítím, že fyzicky to už bylo lepší, takže proč ne?

Nemá cenu nic zastírat. Coby dítě 80. a 90. let mám Arnieho v hluboké úctě. Když v knize píše, že už na konci roku 1987 měl na kontě 283 „zabitých“ lidí, vrací se mi vzpomínky na Barbara Conana, Terminátora, Komando i Predátora, filmy, které formovaly můj divácký vkus (dodnes mám nejradši akčňáky, sci-fi a horory).

Už jako pubescent jsem si ale tu a tam kladl otázku, jak to ten John Matrix dělá, že sám a bez pomoci dokáže pobít 87 lidí. Teď to vím: protože věřil sám v sebe, měl jasnou vizi (v jeho případě zachránit unesenou dceru z rukou proradného bídáka) a to, co dělal, mu činilo radost (není pochyb, že hlavní hrdina Komanda měl zabíjení v genech).

Takové je nakonec i poselství knihy Be Useful. Na její název moc nehleďte, protože s definicí užitečnosti se moc nepáře – je to motivační, seberozvojová kniha, která chce čtenáře posunout dál, ať už to je kterýmkoli směrem. Takže v ní nehledejte recept na to, jak být prospěšnější společnosti nebo třeba rodině. Maximálně v tom směru, že když vám bude líp, bude líp i lidem okolo.

Základní obsah je naprosto očekávatelný. Staví na unikátním příběhu šestasedmdesátiletého autora, který se ze zapadlé rakouské vesničky Thal dostal vlastním přičiněním (a také díky štěstí) do Hollywoodu, který si podmanil. Je to zároveň silná i slabá stránka knihy – Arnold má nepochybně inspirativní story, jenže těžko opakovatelnou. A to, že pořád říká, jak se tak daleko dostal jen díky pracovitosti a vizi, to moc neulehčuje.

Zároveň je Be Useful potřeba vnímat obezřetně a kriticky. Nepoučený čtenář by snadno mohl propadnout dojmu, že Schwarzenegger je takovým antickým prototypem správného muže a člověka. Je to určitá obdoba hagiografie – popis života a učení světců.

V deníku Los Angeles Times, kde bedlivě sledovali a sledují Arnieho hereckou i politickou kariéru, mají jasno: kniha je součástí snahy o budování Schwarzeneggerova odkazu. Podobně jako dokument na Netflixu. Z Česka to není znát, ale třeba jeho dráha kalifornského guvernéra v letech 2003 až 2011 nebyla zdaleka tak úspěšná, jak ji líčí. Ani jeho politický přístup nebyl přímočarý a upřímný a prostý vytáček a lží, jak by chtěl, aby čtenáři věřili.

Navíc se i u něj podobně jako u mnoha dalších velkých postav showbyznysu vynořilo mnoho obvinění, podle kterých se při své cestě vzhůru nechoval především k ženám, včetně své exmanželky, tak gentlemansky, jak byste čekali od někoho, kdo jednu ze svých motivačních kapitol nazval „Sklapněte a otevřete svou mysl“.

Na druhou stranu najdete v knize dost momentů, které mohou plnit svůj primární účel – uvědomíte si, že to hlavní, co je potřeba k úspěchu (ať pod tímto slovem vnímáme cokoli), je odhodlání a vytrvalost. Jak na jednom místě Arnold píše: „Především si zapamatujte, že odpočinek je pro mimina a relaxovat můžete, až budete v důchodu.“

V určitém směru je Be Useful v dnešní nezřídka přecitlivělé době sympaticky upřímným boomerovským zvoláním, že nic není zadarmo a cesta vpřed vede především skrze usilovnou práci. Kniha je rozdělena do sedmi kapitol, které jsou zároveň oněmi poselstvími:

Mějte jasnou vizi. Miřte vysoko. Makejte do padnutí. Prodávejte, prodávejte, prodávejte. Přeřaďte. Sklapněte a otevřete se novým věcem. Rozbijte svá zrcadla.

Jedno z hlavních ponaučení je, že je třeba věřit v dobrý vývoj, i když je člověk instinktivně naprogramován, aby věnoval větší pozornost negativním zprávám a varováním: „Máme v sobě mnoho sklonů k určitému chování, ty ale pramení z naší dávné minulosti a dnes už nejsou moc prospěšné.“

A právě tohle si z knihy odnáším do roku 2024. Nevím, o kolik budu prospěšnější, ale vím, že když budu na svět kolem sebe pohlížet pozitivněji a když se budu o trochu víc snažit v tom, co dělám, dopadne to líp, než kdybych se snažil méně. Banální? Nepochybně, ale taková Arnoldova kniha je a takové motivační traktáty bývají. Musíte z nich vždy vydestilovat to základní moudro.

A co posilování? S tím jsem začal také během podzimu, ale ne kvůli Schwarzeneggerovi ani kvůli fitness aplikaci The Pump, kterou pro slavného herce vytvořilo české studio STRV. Prostě jsem chtěl být víc fit. A zatím držím a vy byste měli taky. Po přečtení Be Useful si v tělocvičně naložím o trochu víc, protože bolest je – někdy – přece dobrá!